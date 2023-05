Paco Puentedura: "No le pondría la tapa gratuita al alcalde, que quiso quitarlas"

Con la ironía y la sinceridad a partes iguales por bandera, Paco Puentedura, candidato a la Alcaldía de Granada por Granada Unida, contesta al cuestionario más personal. Sus respuestas y, sobre todo, su forma de contestar dejan claro por qué otros candidatos apostarían por tomarse unas tapas con el número uno de la lista de la coalición de izquierdas.

Su amor por Granada, así como sus rincones favoritos para desconectar o su capacidad de dejarse llevar para ir de vacaciones allá donde le propongan son algunas de las respuestas de Puentedura al cuestionario más íntimo de GranadaDigital, diez preguntas breves que todos los candidatos a la alcaldía contestarán antes de las elecciones municipales del próximo 28 de mayo.



Pregunta: ¿Qué es lo primero que hará cuando pasen las elecciones?

Respuesta: Descansar y, sobre todo, visitar a mi familia y pedirles perdón por estas semanas y meses en los que no he estado tan pendientes de ellos.

P: ¿A qué zona de Granada le gusta acudir para desconectar de la rutina?

R: Me suele gustar mucho ir por el Cerro de San Miguel, que ya nos gustaría que estuviese más cuidada y limpia y pasear por el entorno de la Vega

P: Después de Granada, ¿cuál es su ciudad preferida?

R: Granada, de Nicaragua. Nunca he estado, pero quiero conocerla (risas)

P: ¿Con cuál de los otros candidatos se iría de tapas?

R: Con todos, no hay ningún problema en ese sentido. Las personas son personas.

P: ¿Y con cuál se le 'olvidaría' poner la tapa gratuita de la consumición?

R: Al alcalde, que quiso quitar las tapas gratuitas, ¿no? Que le paguen con su propia moneda.

P: ¿Dónde tiene pensado irse de vacaciones este verano?

R: Soy más de montaña que de playa, pero donde me quieran llevar, soy fácil en ese sentido.

P: ¿Es más de series o de cine?

R: Más de series porque tengo poco tiempo, pero los fines de semana sí suelo aprovechar para ver alguna película.

P: ¿Y más de fútbol o de baloncesto?

R: No me gusta ni el fútbol ni el baloncesto. Respeto a quienes les guste, su afición, pero me gusta aprovechar el tiempo libre leyendo o haciendo otras cosas.

P: ¿Cuál es el último libro que ha leído?

R: '101 dilemas éticos'. Es un ensayo que compré hace un año más o menos y no pude empezar a leerlo hasta hace unos meses. Me gustaría poder tener más tiempo para leerlo. Sí que me pondré al día en verano, me gusta leer de forma compulsiva.

P: Si yo le digo: "¿Cómo están los máquinas...?" ¿Usted qué contesta...?

R: Ahí me has pillado, creo que esta expresión es de otra generación. Espero que bien, no sé si es la respuesta correcta.