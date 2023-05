Paco Puentedura (Granada Unida): "Sin escuchar a la ciudadanía, nuestro proyecto no tendría sangre"

"Los barrios dan vida a la ciudad". Con esta simple, pero contundente frase se podría resumir la esencia de la propuesta política de Granada Unida. La coalición formada por seis partidos de izquierdas apuesta por medidas que contemplan facilitar el acceso a la vivienda, en especial para los más jóvenes, avanzar en comunidades energéticas o apostar por líneas coordinadas de transporte público.

La formación encabezada por Paco Puentedura, candidato a la Alcaldía de Granada para las elecciones municipales del 28 de mayo, centra su programa electoral en los barrios y sus vecinos, abogando por un Metro de Granada que llegue a los municipios del cinturón metropolitano o por un turismo que no obligue a los granadinos a abandonar sus casas en beneficio de los turistas y los grandes especuladores. En esta ocasión, Paco Puentedura detalla en GranadaDigital algunas de las propuestas de su partido y explica, en el vídeo que acompaña a la noticia, las cinco iniciativas estrella de su programa electoral.



Pregunta: Antes de abordar las cuestiones que preocupan a los granadinos, podría señor Puentedura definir la esencia de su partido

Respuesta: Granada Unida es una coalición de partidos del ámbito de izquierdas y progresistas de la ciudad de Granada. Junta a Izquierda Unida, Más País, Verdes Equo, Vamos Granada, Inicistiva del Pueblo Andaluz y Recortes Cero. La vocación de la candidatura es buscar el máximo consenso posible de la izquierda. Nos hubiese gustado que estuviesen todas las candidaturas de este espectro en la coalición, pero no ha sido posible. Nosotros seguimos trabajando en la voluntad de lo que la ciudadanía quiere, que es la máxima unidad. Crear una Granada Unida para crear una alternativa que de verdad busque otra forma de hacer las cosas en el Ayuntamiento de la ciudad y que mire a todas las personas y a todos los barrios de la ciudad.

P: En Granada Unida se observa un denominados común, la importancia de los barrios y sus vecinos. Su partido ha propuesto la creación de los Ayuntamientos de barrio. Explique señor Puentedura en qué consiste esta iniciativa y cómo mejoraría la vida de los granadinos

R: Es un elemento transversal dentro de nuestra propuesta política. Granada no es nada sin sus barrios, por tanto es importante que el Ayuntamiento esté atendiendo todas las peticiones que hacen los granadinos. Cómo se plantean los espacios públicos, como se mejoran los equipamientos o como se reverdece la ciudad. No es solo que ofrezca oportunidades de empleo, sino que mejora la calidad de vida de los granadinos. El Ayuntamiento de barrio es darle la capacidad a los vecinos de conocer cómo se gestionan los servicios públicos, cuáles son las prioridades de inversión que se tienen que desarrollar en cada barrio y se cuente con su opinión a la hora de desarrollar esas inversiones y donde el equipo de gobierno y el propio alcalde rinda cuentas de forma directa a la ciudadanía de cómo es su gestión. Nuestra propuesta es que una vez al año, el alcalde tiene que rendir cuentas en asambleas abiertas a la ciudadanía de su gestión en cada barrio.

P: Hablaba su formación de la necesidad de incrementar la frecuencia del Metro de Granada o sus vagones. ¿Qué propuestas hacen en este aspecto para mejorar el servicio?

R: Recuperándolo para la gestión pública, es algo esencial. Vivimos en una situación de emergencia climática, el primer elemento contaminador en Granada es el vehículo privado. Hay 600.000 desplazamientos en vehículo privado en el entorno metropolitano, siendo el 80% de estos desplazamientos del Área Metropolitana a la ciudad o viceversa. Lo que planteamos es que haya líneas coordinadas. No puede haber tres sistemas de transporte público que se están haciendo la competencia entre sí. Tienen que coordinarse, un modelo de billete único, transbordo gratuito. Además, nosotros planteamos la gratuidad del transporte público a todos los censados en la ciudad de Granada, esa es la alternativa eficaz para atender la situación de emergencia climática, para mejorar el tráfico y limpiar el aire. Por eso planteamos medidas que ya se están realizando en muchas ciudades europeas. Es esencial hablar de una movilidad sostenible como una forma directa, no solo de mejorar la calidad de vida de los granadinos, sino también para mejorar su salud.

P: Siguiendo con el Metro de Granada, ¿debe pasar por el centro o prioridad a los municipios?

R: Creemos que con el Metro no se tienen que buscar polémicas que generan mucho ruido y pocas nueces. Nuestra prioridad es muy clara, hay que conectar barrios y municipios del Área Metropolitana, así como establecer en aquellas localidades en las que no llega el Metro aun, pero que llegará cuanto antes, lanzaderas, estaremos reforzando este medio de transporte que, además, debe ser de gestión pública.

P: La vivienda y el turismo es otro de los grandes debates en Granada. Ustedes abogan por un lado por la implementación de la Tasa Turística y, además, le dan una gran importancia a esa convivencia entre turistas y granadinos.

R: Estamos de acuerdo con la Tasa Turística, pero creemos que lo que se recaude debe tener un destino finalista como mejorar la prestación de servicios públicos o acabar con la estacionalidad del turismo. Tienen que ser inversiones vinculadas a mejorar la calidad del empleo del sector turístico y destinadas a buscar una oferta turística más sostenible. También planteamos que no se concedan más licencias de pisos turísticos de grandes especuladores. Ellos hacen que el alquiler se encarezca, provocando verdaderos problemas de convivencia y problemas para los jóvenes a la hora de encontrar una vivienda. Por eso, proponemos que no sean más de dos viviendas turísticas por edificio, que no se pueda convertir un piso turístico en una afluencia masiva de personas, solo puede haber un alquiler en aquellas viviendas que tengan un acceso directo a la calle. También, planteamos que haya un registro, eso implica que cuando haya personas alojadas en esa vivienda turística se sepa quienes son, al igual que ocurre en los hoteles. Así, si ocurre algún problema se sabrá a quién pedir responsabilidades.

P: ¿Cuál es su postura respecto a la Zona de Gran Afluencia Turística?

R: La declaración de la Zona de Gran Afluencia Turística supone la muerte del pequeño comercio al dar rienda suelta de liberalización de horarios, que poco tiene que ver con la libertad. Nosotros planteamos que haya una apuesta decidida por el pequeño comercio de la ciudad y haya medidas compensatorias en ese sentido y, por supuesto, que se acabe con la Zona de Gran Afluencia Turística. Sin comercio de proximidad, no hay vida en los barrios. Es necesario el pequeño comercio para garantizar y fijar la población en esos barrios. Los barrios históricos de Granada han perdido en los últimos años cerca de 10.000 habitantes, cuando esto pasa, los espacios públicos se abandonan, se degradan o en lugares donde la especulación campa a sus anchas y a los vecinos se les acaba echando de sus casas y sus barrios.

P: Imagino que por esto esto que explica, esa importancia a los barrios

R: Por supuesto, sin participación, sin escuchar a la ciudadanía, este proyecto no tendría sangre. Los barrios son lo que da vida a la ciudad. Plantear un modelo de gestión de la ciudad donde solo se mira a los grandes y no a quien está en el día a día es cargarse la esencia de Granada. Queremos recuperar esa ciudad que es muy abierta, muy cosmopolita, pero que se preocupa por su gente.

P: Por último señor Puentedura, Granada Unida apuesta por la remunicipalización de los servicios municipales

R: Si acudimos a los cincos grandes contratos del Ayuntamiento de Granada, se puede comprobar que en su conjunto suman un gasto anual alrededor de 250 millones de euros. Agua, basura y limpieza, transporte público, ayuda a domicilio y el mantenimiento de los jardines. Esto supone 250 millones de euros de gasto, cinco grandes contratos que están en manos de multinacionales que se llevan un beneficio anual de más de 25 millones de euros. Nosotros decimos, si volvemos a la gestión pública, acabamos con estos beneficios millonarios. Estos 25 millones pueden servir para garantizar inversiones en los barrios, mejorar los servicios públicos, acabar con la situación de deuda del Ayuntamiento de Granada. El consistorio no puede seguir estando en deuda mientras permite beneficios millonarios a estas multinacionales. Los contratos de limpieza y transporte ya han finalizado, es el momento de recuperar la gestión pública de estos servicios. ¿Por qué se privatiza todo en la ciudad de Granada? La privatización es el gran robo a los granadinos y granadinas.