Pin sobre las tres fichas de extracomunitarios: "Thomasson jugará porque nos hace falta"

La llegada de Joe Thomasson ha revolucionado la actualidad del Covirán Granada. El reciente fichaje rojinegro, que ocupa plaza de extracomunitario, ha hecho que más de uno se cuestione que pasaría si Cristiano Felicio pudiese jugar alguno de los cuatro partidos que restan de la temporada. Ante el movimiento de fichas, Pablo Pin ha explicado en la mañana de este martes que "Thomasson jugaría porque nos hace falta".

El entrenador granadino ha puntualizado que "hasta que no veamos como está Felicio no me puedo preocupar de una cosa que no sé si va a pasar. También tendremos que valorar en función del rival y ver como se encuentra Luke Maye. Él tiene molestias en la rodilla, no está jugando a su mejor nivel porque no se encuentra bien físicamente".

La nueva incorporación llegará a la ciudad de la Alhambra en la tarde de este martes, por lo que estará disponible para el duelo ante Monbus Obradoiro del próximo sábado. Sobre el estadounidense, Pin ha señalado que "es un jugador con experiencia en la competición. Nosotros teníamos claro que queríamos a un jugador que conociese la ACB. Además, viene de estar en forma porque hasta hace dos días ha estado jugando con su ex equipo". El técnico ha valorado el fichaje como una ayuda extra para las últimas jornadas, sobre todo "a nivel anímico y mental".

El conjunto rojinegro contará con un nuevo componente en su plantilla para la siguiente final por la salvación, encuentro en el que aun no se conoce si estarán Pere Tomás y Cristiano Felicio. El mallorquín ha vuelto a los entrenamientos este mismo martes con algunos ejercicios de menor intensidad para ver en qué punto se encuentra su lesión en el abdomen. En lo que al brasileño se refiere, Pablo Pin ha asegurado que "se hizo un esguince muy fuerte. Sigue trabajando, pero no es lo mismo hacer vida normal que jugar partido que serán de máxima intensidad".

Las posibilidades de victoria pasan por el inicio del partido

Tras lo visto el pasado fin de semana en el Palacio de Deportes donde el Covirán Granada casi remonta en varias ocasiones al Lenovo Tenerife, la idea de que la intensidad física y de juego del inicio del partido es clave se hace más fuerte que nunca. El entrenador rojinegro expuso que será clave "encontrar ese nivel físico y de agresividad defensiva desde el inicio, cuando vas diez abajo ya es tarde".

Pin se muestra convencido de que si el equipo muestra la imagen de la segundo mitad ante el conjunto tinerfeño tendrán opciones de ganar a Obradoiro. Aunque los antecedentes no apoyen a Covirán Granada, el técnico granadino busca el lado positivo, asegurando que "tenemos todas las posibilidades del mundo", pero para ello deberán "estar bien desde el principio a nivel físico y defensivo".