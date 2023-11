Pablo Pin: "Hay que tener cuidado con las ayudas y jugar con máxima dureza"

Buenas noticias para el Covirán Granada. Joe Thomasson podrá jugar, a priori, este fin de semana ante Gran Canaria. Así lo ha confirmado Pablo Pin en su rueda de prensa previa al encuentro ante el conjunto canario donde ha explicado que el estadounidense ya ha hecho parte de los entrenamientos y que sus sensaciones son buenas". Respecto al partido de este próximo domingo, el entrenador granadino resaltó la necesidad de ser "sólidos en la defensa individual", estar preparados para jugar "al máximo nivel de dureza" y tener cuidado "con las ayudas" para poder sacar la primera victoria a domicilio de la temporada.

Valoración de la semana: "Joe Thomasson ya ha podido hacer una parte del entrenamiento por lo que espero que sigamos como estamos y que a nivel de salud estemos al completo para poder jugar el domingo. Intentando reforzar las cosas buenas y usar las cosas que se hicieron bien contra el Real Madrid para seguir trabajando y seguir creciendo".

Aspectos a reforzar del juego del equipo: "Hemos mejorado bastante, pero hay que seguir mejorando la defensa del bloqueo directo. Cada vez somos más agresivos, aunque aun tenemos algún error en las ayudas. Hay que dar una vuelta todavía a algunos fallos de desconexión o de concentración. Canastas fáciles que necesitamos evitar. El otro día hubo una de Tavares que sacan de fondo, pase, pase y anotan. Hay que jugar 40 minutos bien, ya no valen 30 minutos solo si queremos ganar en esta liga".

Yiftach Ziv: "La situación es igual. Más que Ziv, veo que Christian está mejor, está entrenando muy bien y también se merece su oportunidad".

Estado físico de Joe Thomasson: "Creo que va a llegar bien. Entrenó y tuvo buenas sensaciones, creo que va a llegar bien para el fin de semana. En cuanto a los minutos, no es solo cuestión de Joe. El otro día Germán Martínez jugó muy bien, pero como todo jugador joven tendrá días mejores y peores. Si sigue con este nivel de confianza y buen juego permitirá que Joe no tenga sobrecarga de minutos. Seguirá teniendo un papel protagonista, pero que no se sobrecargue".

Cristiano Felicio: "Lo veo muchísimo mejor, pero no está al 100%, quizás está a un 80%. Aun tiene margen y creo que va a mejorar más físicamente. Cada vez entrena con más intensidad, hace trabajo extra casi todos los días. Lo que necesitamos es esa fortuna que no corte esa progresión que está teniendo".

Claves para el duelo ante Gran Canaria: "Para ganar allí, el nivel de concentración nuestro tiene que ser el máximo. Han ganado los cinco últimos partidos entre ACB y Eurocup, por lo que son uno de los equipos más en forma del momento. Sobre todo, a nivel físico tenemos que estar preparados para jugar a un nivel de dureza máxima, ellos empiezan los partidos con muchísima energía. Albicy te marca mucho el partido por el nivel físico que tiene y que juega muy duro. En el interior tenemos que buscar nuestras opciones, pero sin obsesionarnos, ser capaces de marcar el ritmo y ver cuando tenemos que meter balón y cuándo buscar otras opciones".

Puntos en la pintura: "Brussino tenemos que controlarlo en los inicios. De pronto te mete 15 puntos en un momento. Sus pívots han cambiado mucho, son muy móviles incluso juegan con Lammers en la línea de tres por lo que tenemos que ser sólidos en el 1x1, por eso tenemos que tener cuidado con las ayudas. Tenemos que ser capaces también de defender las situaciones intermedias".