Pablo Pin: “Si queremos luchar por el ascenso tenemos que subir el nivel físico”

Pablo Pin se mostró contrariado en la rueda de prensa tras la derrota ante Leche Río Breogán en el primer partido de la segunda fase de LEB Oro. EL técnico rojinegro no ocultó su malestar por el rendimiento ofrecido en la primera mitad y pidió más actividad para la próxima semana.

Valoración del partido: Breogán ha hecho un gran partido. No quiero decir que para nosotros sea un partido para aprender, porque no creo que los jugadores que tengo haya que explicarles cómo van a ser los partidos de esta segunda fase. Ni como jugar en Lugo, Valladolid o Palencia. Pero sí para que demos un paso adelante y poder ganar en este tipo de campos. Tenemos que jugar bien los 40 minutos, no vamos a ganar solo con 20 buenos. Una lectura sencilla sería decir que nos vamos contentos porque hemos hecho una buena segunda parte, pero en ningún momento yo me voy satisfecho.

Primera mitad: Hemos hecho una primera parte muy pobre, sobre todo a nivel de rebote. Ni en defensa ni en ataque. Nos metieron en la primera mitad 9 puntos tras rebote. Además, cada vez que ellos jugaban en ataque nos anotaban. No hemos jugado con nada de ritmo.

Segunda parte: Tras el descanso hemos subido más las líneas y hemos sido más nosotros. Hemos sido más agresivos y buscado el choque para ser duros. Esa entrada con los dos bases lo que nos ha dado ha sido ritmo. Hemos tenido buenas oportunidades de ponernos cerca con algunas situaciones de tiro abierto.

Convencimiento: Puede que nos haya faltado creernos que podíamos sacar el partido adelante. Cuando estuvimos cerca cometimos un par de errores en defensa. Aunque el esfuerzo en la segunda mitad de todo el equipo ha sido encomiable.

Plan de partido: Nosotros queríamos un partido de segunda parte. Breogán ha salido como suele hacerlo. Hemos visto muchos encuentros esta temporada de Breogán en los que el partido estaba resuelto en el descanso. Sabíamos que eso podía pasar y que teníamos que estar más duros. Nos tenemos que dar cuenta de que, si nuestro objetivo es estar en la lucha por el ascenso, tenemos que estar al mismo nivel físico.