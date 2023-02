Pablo Pin: "Si estamos bien, no hay tantas diferencias entre Bilbao y nosotros"

Confianza plena, esa es la sensación que desprende Pablo Pin y el equipo al completo tras la victoria conseguida ante Carplus Fuenlabrada el pasado fin de semana. Trabajar tras un triunfo siempre es más sencillo, más aun cuando se viene de unas semanas tan complicadas como las que ha tenido que vivir el conjunto rojinegro. Es por eso que el técnico granadino ha asegurado este viernes en rueda de prensa que ve al equipo "preparado para intentar ganar otro partido".

La vida vuelve a la normalidad, no solo por el triunfo ante los madrileños, sino también porque el equipo ha vuelto a coger las maletas para entrenar fuera de su pabellón. Algo que más que habitual. Aunque el planning inicial pasaba por trabajar esta semana en el Estadio de la Juventud, los granadinos se han encontrado con una traba de última hora que los ha mandado de regreso al Veleta. Resignación y tratar de tomarlo con humor, es lo único que queda.

Lejos del lugar en el que se hayan producido los entrenamientos, el objetivo para este fin de semana es el mismo: prolongar las sensaciones positivas. Delante, el Covirán Granada tendrá a un Bilbao Basket que atraviesa una pequeña crisis. "Somos dos equipos que hemos tenidos un camino similar. Ellos tuvieron un gran inicio de temporada y ahora esa dinámica se ha cortado un poco. Tienen algunos problemas físicos, sobre todo, Hakanson que no sabemos si jugará. Nosotros hemos perdido algunos partidos, como Manresa, Betis o Girona que, de haber ganado alguno, estaríamos muy cerca de Bilbao. Si estamos bien no hay tantas diferencias entre ellos y nosotros. Creo que llevamos una línea similar y ellos también necesitan ganar este fin de semana".

Los 'Hombres de Negro' reciben al Covirán Granada con un balance muy negativo con tan solo dos victorias en los últimos once partidos entre ACB Y BCL. Una situación que, en contraposición con las sensaciones de los rojinegros, puede marcar el punto diferencial en el encuentro. "Veo al equipo muy seguro, muy concentrados y confiados en que se puede ser competitivos. Llegar al parón de Copa con siete victorias después de todo lo que hemos pasado sería increíble. Ahí es donde quiero llevarlos, a que vean lo que puede significar ganar un partido y, más aun, fuera", señalaba Pin.

Para el encuentro en Miribilla, el entrenador granadino podrá contar con un Luke Maye que mejora por momentos y que "poco a poco va quitándose esa ansiedad, esas ganas de jugar. Estamos volviendo a recuperar mecanismos que teníamos con él, sobre todo a nivel ofensivo. Con Maye somos un equipo diferente".

Los focos estarán sobre el ala-pívot estadounidense, pero también se fijarán en Michael Caicedo. Su gran actuación ante Fuenlabrada lo ha colocado en el centro de todos los elogios, sin embargo, Pablo Pin aboga por no añadir más presión a un jugador tan joven. "Tiene 19 años, no nos va a hacer lo de Fuenlabrada todos los días. Ojalá, pero no se lo podemos exigir, sería cargarle de una presión que no es positiva, ni para él ni para el equipo. Si sigue trabajando como hasta ahora va a seguir jugando. No me traigo un jugador joven cedido para que no juegue. A Caicedo lo veremos algún día muy muy arriba si sigue teniendo esa constancia en el día a día, porque el talento ya lo tiene".

De regreso al duelo del sábado, Pin señaló el control del balón como el aspecto diferencial del partido. "Tenemos que conseguir que las pérdidas sean entre 12 y 15 por encuentro. Los equipos nos castigan mucho tras pérdida. Bilbao son los terceros que más balones pierden en los últimos encuentros, ahí es donde tenemos que incidir". Tras eso, el técnico volvió a resaltar el nivel defensivo de los rojinegros como clave par vencer en Miribilla, en especial por "el talento ofensivo que tiene Bilbao. Si queremos competir deberemos trabajar en defensa y tener la energía de la primera mitad del partido contra Fuenlabrada".