Pablo Pin: "Soy el responsable del equipo, quizás no he sabido transmitir lo que quería"

Resignado y dolorido, así compareción Pablo Pin en rueda de prensa tras el encuentro ante Río Breogán. La derrota en el Pazo dos Deportes hará demasiada mella en el conjunto rojinegro, de eso no cabe duda. El técnico granadino señaló el gran partido que había realizado su rival "desde la primera a la última jugada".

Pin destacó la falta de control del balón como uno de los principales errores de su equipo. "Nos han metido demasiados puntos tras pérdida. No hemos sido capaces de jugar cómodos en ningún momento". Visiblemente afectado por la décima derrota, el técnico se señaló como el responsable de lo ocurrido. "Quizás no he sido capaz de transmitirle el nivel de dureza física y mental que se necesita para jugar aquí".

Con la mentalidad ya puesta en Fuenlabrada y en las "muchísimas cosas que tenemos que mejorar", Pablo Pin solo sacó un aspecto positivo del duelo ante Río Breogán, las actuaciones de Mike Moore y Lluís Costa. "Moore ha hecho muy buenos minutos, creo que han sido nueve rebotes, el máximo desde que no está Luke, nos ha ayudado mucho. Lluís también ha estado bien, sacando un poco de agresividad. Poco más se puede sacar de un partido como este".