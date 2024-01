Pablo Pin respecto al partido de ida en el Palau: "Ahora somos mejor equipo"

"Nuestras opciones pasan por el nivel defensivo y el rebote". Pablo Pin pone el foco en la constancia del juego de su equipo y en la energía como claves para poder dar la sorpresa este domingo ante el Barcelona. El reto no es sencillo, pero las opciones son incluso mayores que hace unas semanas cuando el Covirán Granada tuvo que visitar el Palau. El técnico granadino ha asegurado que ahora su equipo es mejor que en aquel momento y espera poder contar con Joe Thomasson durante todo el partido, al igual que con Rousselle que no disputó el partido de ida. Pin ha hablado también sobre la actual situación de un Barcelona que sigue siendo uno de los grandes, pero que no termina de cuajar buenos resultados fuera de casa.

Valoración de la semana: "Ha sido una buena semana, sobre todo, después de una victoria. Veo al equipo con motivación y con alegría. Hemos tenido una semana bastante completa. Sabemos que en nuestro campo somos un equipo duro y que tenemos que seguir trabajando y tratando de ser competitivos todos los partidos".

Opciones de vencer al Barcelona: "Nuestra opciones pasan por nuestro nivel defensivo y el rebote. No hace falta descubrir el nivel del Barcelona, pero ellos tienen un buen rebote. Parra, Kalinic o Satoransky son jugadores que pueden sumar mucho en el rebote y de segunda oportunidad. Esa pelea por el rebote es donde va a estar la clave principal. Ser constantes en defensa, tener un punto de dureza importante para jugar con ritmo. Ante el EFES, estuvieron en el partido durante mucho tiempo. La rotación del Barcelona fue corta y quizás el nivel físico del EFES, que cada vez está jugando mejor, les afectó".

Partidos fuera de casa del Barcelona y dependencia de Laprovittola: "Los partidos fuera de casa los analizamos. Los jugadores lo ven. Tenemos un equipo que cuando llegamos a hablar del rival han visto varios partidos. Saben que en esta liga, no es cuestión del Barça o no, ganar fuera es difícil para cualquier equipo. Nosotros tenemos que ser competitivos. En el caso de Laprovittola, no sabemos si va a jugar, lleva tiempo fuera. En principio, Grimau dijo si le queda un poco para estar al 100%. Tenemos nuestra ideas para trabajar físicamente con él. Saber que vas a hacer buenas defensas y las va a meter, tener eso claro para no venirnos abajo".

Estado físico del equipo: "Hemos tenido un par de molestias, Cristiano que no ha entrenado un par de días por un problema estomacal. Christian está con un poco de fiebre, pero creo que para el domingo estaremos todos".

Números de la asistencia media al Palacio: "Llevamos mucho tiempo con muy buenas entradas. En LEB, cuando estábamos en Plata... Demuestra el interés de la gente en el baloncesto. Por otro lado, la gente se divierte. Jugamos para eso. Ese objetivo lo conseguimos, hay días que se juega mejor o peor, pero es divertido vernos jugar. Me alegra que tengamos una asistencia tan grande y que la gente lo disfrute".

Partido de ida en el Palau: "Allí competimos muy bien, pilamos una racha de tiro muy buena que nos hizo meternos en el partido. El partido de mañana será diferente. Espero que Joe pueda jugar y Rousselle jugará. Tenemos que ser capaces de competir e implicarnos al 100%. Este año, creo que es el Barça un gran equipo y quizás no están teniendo la regularidad que han tenido otros años. Ahora somos mejor equipo que entonces".