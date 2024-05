Pablo Pin: "Lo primero es creérselo, si hay una oportunidad, aprovecharla"

Sin complejos y sin miedo a lo que pueda ocurrir con el rival que hay enfrente este fin de semana. Así quiere visitar el Covirán Granada el Wizink Center este domingo en un encuentro en el que el Real Madrid es el claro favorito, pero donde la sorpresa siempre está presente. Pablo Pin ha analizado y alabado la plantilla y el carácter de los blancos, un equipo que, independientemente de la situación y momento de la temporada "siempre sale a ganar". Con ese ADN de los merengues muy presente, el técnico rojinegro aboga por creer que la victoria es posible y tratar de "ser inteligentes, parar el partido, usar faltas y controlar el rebote".

Valoración de la semana: "Físicamente el equipo está bien, no ha habido nada raro durante la semana salvo Bamforth que no ha entrenado en la primera parte de la semana porque ha tenido fiebre, pero la segunda la ha hecho normal. Hemos ido de menos a más. Lógicamente los primeros días nos costó un poco más arrancar el entrenamiento. Ya les transmití a los jugadores antes dejugar contra Breogán que no podíamos interiorizar el mensaje de que ya estaba hecho. Ahora parece que está todo perdido. Tenemos que movernos en el término medio. Sigo pensando que estamos en una buena posición para salvarnos y tenemos que ser conscientes de que es una liga muy competitiva, que esto se decide al final".

Real Madrid: "Tiene el liderato, pero tiene que mantenerlo que no es sencillo. No sabemos contra quién vamos a jugar en el caso del roster. Con la victoria del otro día, llegarán descansados, no vamos a descubrir ahora al Madrid. Lo que nos estamos planteando es preparar este partido y ver cosas a mejorar. El Madrid en su campo que vas a esperar, un gran equipo por supuesto. Es un partido en el que salir sin ningún completo, competir al máximo y si tenemos una oportunidad intentar aprovecharla. Aquí no hay nada imposible. Hace unas temporadas, el Manresa se salvó ganando al Madrid, todo puede pasar. Lo primero es creérselo y eso es algo que tenemos que hacer nosotros mismo".

Andorra y Palencia: "Andorra después de la victoria del otro día, está jugando a un niel altísimo y jugando por entrar en competición europea que es su objetivo. Palencia, nunca se sabe. El otro día iban tres cuartos y le estaban ganando a Baskonia. Jugar en casa uno de los últimos partidos, ese orgullo profesional de los jugadores, en una pista muy difícil de ganar, pues nunca se sabe. Claro que influyen los resultados de los demás, pero lo que más influye es el nuestro que tenemos el basket average ganado. Si luego nos favorece el resultado de otro equipo, perfecto".

Claves del partido: "El Madrid tiene eso, parece que va renqueante, pero te mete un parcial de 15-0 y se acaba el partido. Ese tipo de parciales los hace mucho y tenemos que estar muy preparados para ser inteligentes, parar el partido, usar faltas y controlar el rebote. Tienen tanto talento que te acaban anotando. Las situaciones en las que fallen pues ser capaces de controlar el rebote. Esos parciales suelen pasar al inicio de los parciales o cuando quedan tres minutos para acabar, tenemos que ser capaces de controlar ese tipo de parciales"

Responsabilidad del entrenador: "La parte que me toca a mí son las decisiones. Si hubiésemos ganado la decisión es buena. Cada equipo tiene sus circunstancias. A posteriori todos cambiaríamos cosas, la diferencia en el deporte es una victoria o una derrota, un punto, un rebote. Es tan delgada la línea que es difícil saberlo. El otro día tuvimos errores puntuales que nos castigaron mucho, ahí tuvimos un punto en el que esos errores ellos nos castigaron muy bien".

Faltas de Kramer por exceso de ímpetu: Sí es algo que está hablado con él. Ese ímpetu tiene que controlarlo, es mucho lectura de juego y ahí tiene margen de mejora. Su siguiente paso es la lectura de ese tipo de situaciones, cuando usar una falta, cuándo apretar un poco más o un poco menos. A posteriori es fácil mirar eso, pero es un jugador que está dándolo todo desde el primer día".

Dejar jugadores importantes en el banquillo: "No lo creo en absoluto. No quiero faltarle el respeto a nadie, pero el Madrid si tiene algo como institución es que siempre sale a ganar. No solo por el Barcelona que es el rival a batir, el Unicaja este año, con factor cancha es muy complicado. Para el Madrid es importante acabar primero. O Tenerife, que también es muy complicado. El Madrid siempre te juega todos los partidos con un nivel de competitividad muy alto. Para el Madrid jugar viernes, marte o domingo, es lo más normal para ellos. Lo que si cambia es que no están acostumbrados a jugar un partido con cinco días de descanso, eso cambiar para bien".