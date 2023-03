Sin respuesta ante la posible presencia de Costa contra Murcia

Covirán Granada afronta su duelo ante UCAM Murcia con la duda de Lluís Costa. Pablo Pin ha confirmado en la mañana de este viernes que el club aun desconoce si el base catalán podrá jugar el partido de este sábado por la sanción de dos partidos que el juez único de la competición le impuso por su encontronazo con Dani Díez. El técnico rojinegro ha explicado que el club ha pedido una reducción de la sanción "porque consideramos que no fue una agresión como tal". A esta petición, la entidad granadina aun no ha recibido respuesta alguna.

Según ha apuntado el entrenador en su rueda de prensa, el comité debía reunirse este viernes para dictaminar qué ocurrirá con la sanción impuesta a Costa, aunque "no sabemos cuando nos van a contestar". Los plazos de la ACB señalan que Covirán Granada tendrá de plazo hasta las 14:00 horas de este próximo sábado para las altas y bajas de jugadores. El problema surge en que, al tratarse de una sanción, los rojinegros no pueden dar de baja la ficha del base catalán, ya que si no aparece en la lista de altas, el partido no contaría para la sanción, por lo que Ramón Vilá no puede entrar en su lugar. La única opción pasa, en el caso de querer reforzar la plantilla, por convocar a uno de los canteranos.

Ante este panorama, Pablo Pin ha asegurado que "hemos preparado el partido pensando que Lluís no estará. Él ha entrenado a ritmo normal. Nos apoyaremos en Christian, que lo está haciendo genial esta temporada y trataremos de sacar el partido con los jugadores que tengamos".

Murcia, un rival imprevisible, pero con pura dinamita

El técnico rojinegro ha advertido de la peligrosidad que entraña el duelo ante UCAM Murcia. "Tiene jugadores que han estado en Euroliga, otros que han llegado a ganar esta competición. Para ganar, tenemos que controlar sus rachas de explosión. Contra Unicaja vimos como McFadden y Trice rompieron el partido en cuestión de minutos. Necesitaremos una defensa sólida, con mucha concentración y energía".

Especial énfasis hizo Pin sobre la importancia del plano mental para este encuentro. "La concentración debe ser altísima, si te despistar McFadden te mete un triple. Hay que dar un paso adelante en ambición para sacar este partido. Debemos encadenar buenas jugadas y, sobre todo, ser muy fuertes mentalmente, seguir jugando y no venirnos abajo".

Ganar a los de Sito Alonso supondría un paso de gigante para el Covirán Granada. Ocho victorias a falta de diez jornadas y mantener la distancia de tres partidos con la zona baja de la tabla da media salvación. "Este es un partido que te facilita mucho las cosas", afirmó el entrenador granadino, aunque puntualizó que habrá que estar muy pendiente de lo que ocurra en los duelos de Girona - Manresa o Betis - Unicaja. "Daremos un paso muy importante si ganamos a Murcia".