Pablo Pin: "Nuestra ambición debe estar por encima de la de Zaragoza"

Penúltima bala por la permanencia. El Covirán Granada pone rumbo a Zaragoza para visitar un Príncipe Felipe en el que peleará por obtener media salvación o incluso certificarla pues todo dependerá de lo que ocurra en el Obradoiro-Palencia de este jueves, un encuentro que Pablo Pin prefiere no mirar demasiado pues no quiere que si se da una derrota palentina sea "un jarro de agua fría". El técnico rojinegro ha destacado que la preparación de los dos próximos encuentro se hace buscando puntos comunes, aunque sí aboga por un buen equilibrio en todas las áreas del juego, frenar el juego zaragozano y tener una ambición claramente superior a la de su rival para poder regresar a Granada con una victoria de cara a la última batalla.

Valoración de la semana de entrenamientos: "A nivel de salud estamos bien sin ningún percance durante la semana, tenemos a todos disponibles. Veo al equipo con las cosas claras, sabiendo que dependemos de nosotros mismos y que tenemos que ir paso a paso y fijarnos en nosotros".

Partido entre Obradoiro y Palencia: "Lo vemos como algo que nosotros no podemos controlar, no hacemos los calendarios por lo tanto no nos fijamos mucho en eso. Cuando volvimos de Madrid lo hablamos que nuestra idea es ganar los dos partidos, eso no requiere cuentas y no depende de nadie, solo de nosotros. Ir a por el partido del viernes a por todas y no darle importancia a Palencia. Si gana Palencia mejor, pero no creo que sea algo que debamos hacer un drama si no gana Palencia, que no suponga un jarro de agua fría".

Dos partidos decisivos en 48 horas: "La explicación era por la Final Four de Euroliga y los Juegos Olímpicos, esa fue la razón por la que se juega viernes y domingo. Para hacer totalmente igual hubiese sido bueno que todos los partidos se jugasen a la misma vez".

Zaragoza: "A nivel de rotación, hay jugadores que antes participaban mucho y ahora juega menos como pueden ser Langarita o Mencía. Nosotros necesitamos bajar su ritmo, ellos juegan muy rápido, tienen jugadores con mucha verticalidad como Trae Bell-Haynes o Santiago Yusta que en primeros segundos generan muchas ventajas. La lucha del rebote va a ser importante, esto se trata en tener equilibrio en todas las partes. Zaragoza tiene un muy buen equipo. Es cierto que ha sufrido muchas lesiones, muchas salidas y entradas de jugadores, pero tiene una base de jugadores que sí han continuado que son de muy buen nivel. Para eso es muy importante ser estables y tener una gran consistencia durante todo el partido. Ellos tendrán buenas rachas, por lo que cuando vengan los malos momentos sigamos juntos. Aguantar en los buenos momentos suyos y seguir jugando bien para tener nuestra oportunidad".

Preparación del partido ante Gran Canaria: "Trabajamos cosas comunes desde la pasada semana. Intentamos fijarnos en nosotros y hacer las cosas bien, buscar soluciones a nuestros puntos débiles. Identificar puntos comunes y poner el foco en ello. Lo importante es ir por pasos y no pensar en lo que pueda pasar el domingo".

Salvación de Zaragoza: "Ellos también tienen la ambición de intentar jugar en competición europea. Si tenemos que hablar de la ambición, la nuestra debe estar por encima de la suya, eso se tiene que ver en la pista en el rebote, en la agresividad o en el uso de las faltas. espero que demos un paso adelante en eso, porque puede ser la primera piedra a poner para construir la victoria".