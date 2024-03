Pablo Pin: "No quiero que el arbitraje sea una excusa"

Sin la habitual valoración del partido y con un semblante más serio del habitual. Así ha llegado Pablo Pin a la sala de prensa del Palacio de Deportes tras un derbi andaluz para analizar. El técnico del Covirán Granada no ha querido centrar sus declaraciones en la actuación arbitral dado que no quiere que "sirva de excusa". Una actitud que enfoca en el próximo día que el equipo vuelva a entrenar para recuperar la concentración de cara al encuentro ante Joventut Badalona. Pin ha hablado, además, sobre la ausencia de Felicio, el primer encuentro de Barton y el protagonismo de Malik Dimé y David Kramer.

Arbitraje: "Puede que la palabra sea indignado. Cuando pierdes de tanta diferencia puede parecer una excusa. Cada uno que vea el partido y saque sus conclusiones. Que vean la técnica que nos han señalado, las reacciones o los contactos. El lunes a entrenar a tope".

Influencia en el arbitraje: "Cuando veamos el partido, si consideramos que nos han perjudicado, habrá que quejarse a quien hay que hacerlo. Quejarse aquí sirve de poco. No quiero que el equipo tenga esa excusa el lunes cuando vengamos a entrenar. Creo que Unicaja ha hecho el juego que saben hacer. Fuera de eso, ya veremos el partido".

Segunda mitad: "Estábamos haciendo un buen trabajo a nivel de rebote. En defensa necesitábamos controlar mejor el balance defensivo. Estábamos jugando con mucha perdida que nos han castigado con contraataque. Muchas veces se pone el foco en la persona que pierde el balon pero nos ha faltado calidad de blqieo. No hemos tenido ciertos automatismos, concentración, quizás producida por la semana que hemos tenido, sin buenos hábitos. Hemos tenido algunas pérdidas que nos han castigado. Si éramos capaces de controlar eso, podríamos estar más cerca".

David Kramer y Malik Dimé: "David está entrenando correctamente y ha dado un paso adelante en cuanto a protagonismo y liderazgo. Malik está entrenando muy bien, con ganas de ayudar y creo que se merecía demostrar lo que puede hacer. A nivel de rebote ha reboteado muchísimo y ha tenido un buen nivel de intimidación".

Dos minutos de Felicio: "Tenía una leve molestia en la espalda. Mentalmente no estaba metido en el partido. Trabajaremos con él para que sea cero molestia el lunes".

Estreno de Will Barton: "A Will lo he visto a nivel individual lo he visto bien, pero falto de ritmo y falto de estar involucrado en el juego colectivo. Todo lo que ha hecho ha sido por el talento individual. Ha dado muestras de las cosas que nos puede aportar".

Pasa de ocho puntos de diferencia a casi 30 puntos: "Unicaja es un equipo que si tienes errores no te los van a perdonar. En los últimos minutos del tercer cuarto hemos tenido muchos errores seguidos. Estábamos intentando parar su ritmo, pero en esos tres minutos ha sido el ejemplo de cómo ellos consiguen un parcial y se van. Son un rodillo y a nosotros nos ha costado".