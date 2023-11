Pablo Pin: "Necesitamos responsabilidad individual para parar a Obradoiro"

El Covirán Granada se enfrenta este sábado 25 de noviembre al Monbus Obradoiro con la motivación extra de conseguir una merecida y luchada victoria ante MoraBanc Andorra. Con una semana corta de entrenamientos ya que el equipo viajará este próximo viernes a Santiago de Compostela, los rojinegros preparan un partido en el que "ser muy concretos en todo lo que hacemos" será clave para conseguir la primera victoria a domicilio de la temporada.

Pablo Pin ha explicado este miércoles en rueda de prensa que el equipo está "muy feliz tras conseguir la victoria y más constantes en los entrenamientos, salvo en dos minutos en los que hemos tenido algunos errores, pero están muy concentrados". Para el encuentro ante Obradoiro, el técnico granadino no espera poder contar con Evaldas Kairys. "Tenemos que ir viendo durante la semana. Hoy sí ha podido hacer parte del entrenamiento, pero tenemos que ver cómo se encuentra mañana porque hay movimiento en los que tiene bastante dolor como la carrera o el salto. Veremos cómo reacciona al esfuerzo que está haciendo, en principio está difícil que juegue".

A quien tampoco se espera ver sobre la pista del Fontes do Sar será a Yiftach Ziv. La salida del base israelí es evidente, aunque se encuentra estancada por un "mercado un poco parado a nivel europeo". Pin ha comentado que el jugador conoce la postura del club y que se va a "trabajar en que esto se resuelva", a lo que ha añadido que Ziv "tiene que intentar ser lo más profesional posible y entender que a día de hoy hay jugadores que están jugando mejor".

Precisamente uno de los jugadores que está destacando en las últimas semana y que firmó su mejor partido en ACB el pasado fin de semana es Christian Díaz, competidor directo por la posición sobre la pista. Cuestionado sobre si se arrepiente de no haber utilizado antes al base canario, Pablo Pin ha señalado que "cuando se está en un puesto en el que tienes que tomar decisiones, uno las toma pensando en lo mejor para el equipo, sobre todo para el futuro. No siempre se acierta, no siempre se elije lo más cómodo. No me he planteado si me arrepiento. Me alegro por Christian, porque ha sido capaz de trabajar diariamente y ha sido capaz de escuchar cuando yo le decía que siguiente trabajando porque le llegaría la oportunidad".

La mejora en el juego de Christian Díaz y de otros jugadores como Germán Martínez, sumado al gran nivel que está mostrando Lluís Costa, está permitiendo que Joe Thomasson se libere poco a poco de la carga del rol de anotador y generador de juego, una situación que claramente beneficia al equipo. "Un buen Lluís o un buen Christian hace buenos a los demás. Estamos intentando que esto pase y Joe se ha dado cuenta que el confiar en los demás y que el resto dé un paso adelante lo ayuda. Él no tiene que hacer todos los esfuerzos. Es un jugador ofensivo y anotador, pero también hace el esfuerzo por defender. Es lo que estamos intentando con todos. Como jugador humilde, Joe lo entiende y creo que se encuentra más cómodo. Es muy fácil decir que es un chupón, pero hay que intentar analizarlo todo".

Respecto al rival, el técnico rojinegro hizo especial hincapié en tratar de ser "concretos", además de seguir compartiendo el balón como en el partido ante Andorra. A nivel defensivo, Pin ha destacado la importancia de saber que "hay jugadores como Pustovyi y Howard que pueden meter una canasta en cualquier momento", es por eso que pide tener una "responsabilidad individual de parar al rival. Si la cosa sale mal ya habrá alguien que nos ayude, pero lo primero es ganar mi duelo individual".

Monbus Obradoiro cuenta con jugadores con una larga experiencia en la competición y de gran carácter ofensivo como los ya mencionados Howard, Pustovyi o Scrubb, "jugadores que por talento dan un paso más a nivel ofensivo", así como Tinkle "que aprovecha muy bien las ventajas de los demás". Sobre los gallegos, Pin también alabó el trabajo de Moncho Fernández y de su cuerpo técnico. "A base de esfuerzo es un club que lleva mucho tiempo en la élite. Han crecido con el club y todos los años son muy competitivos. Como todos los equipos que no tienen un presupuesto grande, unos años sufren más y otros menos, pero siempre sacan resultados. Siempre es un gusto jugar contra este tipo de equipos".