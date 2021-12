Pablo Pin: "Le hemos dado muchas vueltas al tema del arbitraje y no ha servido para nada"

Pablo Pin ha repasado la actualidad del equipo en las últimas semanas y ha decidido que es el momento de pasar página en el tema del arbitraje, que una semana más volvió a perjudicar al conjunto rojinegro. También las lesiones fue otro de los focos clave antes de medirse al gran coco del grupo.

Equipo: Está bien, hemos estado hablando con Germán. Que jugó pero ha estado con molestias en el codo y no podía tirar. Dice que hoy se encuentra mejor.

Ellisor: James está bien. Hemos estado hablando con él y a nivel respiratorio dice que no tiene ningún problema. El gusto y el olfato lo tiene un poco perdido. Se le llevó material para que hiciera cosas en su casa y está trabajando. Le daremos un test de antígenos y si da negativo ya tendremos que confirmarlo con una PCR.

Mirar el mercado: Es una de las cosas que hemos hablado. Primero tenemos que ver qué pasa con James. Si lo recuperamos pronto intentaremos seguir como estamos y mirar después de navidad. Si la cosa va para larga o se nos lesiona otro jugador pues ya lo tendremos que ver. Ya vimos el otro día que cuando juegas con ocho jugadores, aunque lo hagan muy bien, el resto de equipos físicamente están muy bien. Si viniera un jugador no daría tiempo a que entrara en dinámica antes del sábado.

Entrenamientos: No podemos trabajar al ritmo normal. Hay muchas cosas que influyen. Yo se lo he comentado a los jugadores. Aunque no es la mejor situación, así hemos conseguido también ganar partidos. Lo que tenemos que buscar es cómo jugar y usar nuestras armas. Debemos competir al máximo y adaptarnos.

Expulsión de Bropleh: Al partido afectó porque pierdes a uno de tus mejores jugadores en ataque para los minutos finales. Al tema del arbitraje le hemos dado muchas vueltas. Yo me pregunto de qué ha servido y la realidad es que no ha servido absolutamente para nada. Incluso Óscar ha estado hablando con gente de la Federación. En lo que nos tenemos que centrar es en saber qué es lo que podemos hacer nosotros y qué podemos mejorar. Sorprende un poco que jugadores como Thomas o Jacobo se vayan después de más 20 minutos sin haber lanzado tiros libres. En cuanto a la expulsión, la primera técnica fue una protesta. La explicación que me dieron de la segunda es que se había echado las manos a la cabeza y había hecho un gesto. Yo no sé... bueno, ya está. Con Thomas no he hablado de esto, porque sé cómo es él. Tras el partido estaba bastante tocado, es un jugador que trabaja bien y es honesto. Él cree que no se le está tratando con respeto.

Nivel defensivo y ofensivo: En esta liga se defiende más cerrado que en ACB. El otro día nos permitieron el tiro, pero dependiendo mucho de la situación. Mientras sean tiros bien seleccionados, deben tirarlos con confianza. Los equipos no son tontos y menos en esta liga. La valoración general en defensa es positiva, somo el equipo que menos puntos recibe y vamos 7-3.