Pablo Pin: "La estadística de Germán es para mostrarla en el baloncesto base"

Pablo Pin valoró muy positivamente el triunfo conseguido ante el Bàsquet Girona y el trabajo hecho en casi todos los sectores del campo, pero reconoce que aún hay elementos en los que se puede seguir creciendo.

Valoración: Iba a ser un partido complicado y necesitábamos mucha energía u concentración. Vecvagars ha empezado muy bien y se ha aprovechado de varias situaciones de bloqueo, pero luego hemos conseguido ajustar bien y hemos conseguido el ritmo que nos interesaba. Nos hemos ido al descanso con seis arriba aunque podían haber sido un poco más.

Germán: En el descanso hemos hablado de la necesidad de salir con intensidad y hemos salido con Germán, que nos lo ha dado. La estadística de Germán es la forma de cambiar un partido anotando solo dos puntos, es para mostrarla en el baloncesto base. Ha estado a un gran nivel defensivo, seguido de un Edu con gran ritmo.

Más lanzamientos de dos: Ellos han sido capaces de hacer una defensa bastante arriba. EL dos contra dos nos ha frenado a los tiradores, pero luego hemos conseguido por el interior.

Margen de mejora: Tenemos aún mucho. Tenemos lectura de ciertas situaciones. Estamos en ciertos momentos jugando muy libres. Estamos en una línea muy buena. El primer día dije que debíamos dejar nuestros egos a un lado y lo estamos haciendo.

Pere Tomàs: Aporta saber jugar y saber estar. El no va a tomar una mala decisión, eso da mucha tranquilidad. Me gusta hablar con él porque tiene mucha experiencia en ACB y me recuerda mucho a esa jugador veterano, siempre hemos tenido uno en el equipo, que tiene mucho que aportar.