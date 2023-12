Pablo Pin: "Este equipo tiene corazón y alma, vamos a seguir peleando"

"Puede ser una de las victorias más importantes por nuestra situación". Sin duda lo es. El triunfo de Covirán Granada en la Fonteta supone una inyección de moral para un equipo que visitaba una de las pistas más complicadas de la ACB sin Costa ni Kramer. Pablo Pin ha valorado muy positivamente la actuación de su equipo, capaz de "mantenerse en el partido, de mantener la compostura y de vencer al cansancio de no tener" a dos de su principales referencias en la pista. El técnico rojinegro, además, se ha desecho en halagos hacia un Jonathan Rousselle estelar que ha sabido "dar un paso adelante con la lesión de Lluís y que ha demostrado el gran jugador que él". Además, Pin ha señalado que el equipo afronta "una segunda vuelta bonita por delante y un futuro que podemos mirar con positivismo".

Valoración del encuentro: "Una de nuestras asignaturas para hoy era ser capaces de rebotear bien, de intentar para el ritmo en ataque de Valencia. Los primeros cinco minutos nos ha costado un poco porque hemos recibido ocho puntos en contraataque. A raíz de parar el partido, mi equipo ha dado otra cara. Hemos reboteado mejor y nos hemos mantenido en el partido que era nuestra idea, ser capaces de parar el ritmo de juego, mantenernos dentro y esperar nuestro momento. Valencia tiene muchos partidos acumulados y tenían que hacer un esfuerzo mental. Había momentos en los que el rival desconectaba y ahí era donde teníamos que estar. Además, hablamos de mejorar el tiro de tres. En cuanto lo hemos mejorado hemos sacado una ventaja que junto al trabajo en dirección de Jonathan Rousselle que hoy ha dado una muestra más del gran jugador que es y por qué lo fichamos. Ha sido un gran trabajo de equipo de Pere Tomás, Evaldas Kairys, todos haciéndolo bien. Sabíamos que iban a subir mucho el ritmo en el último cuarto, ya lo vimos contra Andorra. Hemos pasado algunos momentos difíciles, pero hemos sido capaces de mantener la compostura y de vencer al cansancio de no tener a Lluís Costa y David Kramer. Es una victoria merecida. Este equipo tiene corazón y alma y vamos a seguir peleando hasta el final para conseguir nuestro objetivo".

Victoria de quilates: "Puede ser una de las victorias más importantes por la situación. Independientemente de cual sea el rival, nuestra situación no es buena por el momento físico. Lluís que no está, Kramer que ha caído esta mañana, Germán que no ha podido entrenar del todo. El equipo ha sido capaz de dar una cara muy competitiva contra un equipo que va tercero en ACB, quinto en Euroliga, jugando super bien y con un nivel físico altísimo".

Desgaste de Valencia y de los equipos con competición europea: "Este año, sobre todo en la liga, se está demostrando que todo el mundo gana en todos los sitios. Jugar Euroliga, en cuanto en la plantilla de 15 se te lesionan dos o tres jugadores, se queda un partido de 12 con doble competición. Para equipos como nosotros puede ser una oportunidad para ganar este tipo de partidos".

Aportación de Jonathan Rousselle: "Cuando teníamos que fichar, en cuanto nos dijeron que Rousselle estaba disponible fuimos a por él sin ningún tipo de duda. Aguantamos todo el tiempo que pudimos porque creemos que es un grandísimo jugador. Nosotros hemos jugado con Costa como base puro y con Christian que creo que juega mejor en el combo, estábamos teniendo algunos problemas en la dirección. Esto nos da un punto de dirección, de conocimiento del juego, él sabe lo que es salvarse al final con Bilbao, esto da mucho más nivel. Ayuda tener un jugador con galones en la pista para ayudar a los demás. Él ha dado un paso adelante con la lesión de Lluís y ha demostrado el gran jugador que es".

Mismas victorias que en el inicio de temporada del pasado año: "Esta victoria es muy importante por el campo en el que se consigue y porque hemos igualado la primera vuelta del año pasado. Vamos a afrontar una segunda vuelta con los jugadores ya adaptados. Si tenemos salud y suerte con las lesiones tenemos una segunda vuelta bonita por delante y un futuro que podemos mirar con positivismo. Lo que no se puede pensar es en las victorias que podríamos llevar".