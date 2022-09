Pablo Pin: "Debemos jugar sin complejos, si estamos aquí es porque nos lo hemos ganado"

El desayuno informativo ofrecido por el Covirán Granada en la mañana de este miércoles ha dado mucho de sí. Más de una hora de conversación en la que se ha hablado del presupuesto, confección de la plantilla, expectativas de la temporada... Dejando a un lado los detalles administrativos, esos que se ha encargado de explicar Óscar Fernández-Arenas, la parte deportiva ha recaído en Pablo Pin. El técnico rojinegro ha ofrecido casi una rueda de prensa al uso al hablar sobre el juego que desarrollará el equipo esta temporada, apostando por un "juego más rápido" donde sus jugadores no pierdan "la chispa ni la alegría", sobre las lesiones de Lluís Costa y Dejan Todorovic quienes espera tenerlos de vuelta "muy pronto" y sobre qué equipos podrían "estar en la liga" de Covirán Granada.

Expectativas para la temporada: "Tenemos que analizar bien la liga en la que vamos a jugar, qué ha pasado antes. Los dos descensos del año pasado son de equipos con proyectos muy sólidos económicamente. Va a ser un año muy complicado, pero yo trato de transmitir al equipo que no vayamos con esa pena, con esa idea de que somos los peores por el presupuesto que tenemos. Hay que competir sin ningún tipo de completo. Hay cosas que tenemos mejores que los demás equipos y a eso nos tenemos que agarrar. Al igual que en LEB se mantenía la humildad, ahora no podemos permitir que nos miren por encima porque tenemos el presupuesto más bajo. Un ejemplo para nosotros puede ser Obradoiro, cada victoria que consigue es oro y la celebran como tal, para ellos mantenerse en la categoría es como ganar un título y tenemos que ir con esa mentalidad. La expectativa y la realidad tienen que ir en la misma línea. Debemos tener paciencia y seguridad en lo que hacemos y, sobre todo, jugar sin complejos. Mis jugadores no son menos que los de otros equipos, si estamos en esta categoría es porque nos lo hemos ganado"

Posibilidad de que Urtasun continúe en el equipo: "Alex Urtasun viene solo para la pretemporada, en el futuro ya se verá y dependerá de si los problemas físicos se mantienen en el tiempo. De momento la idea es que sea solo para los entrenamientos de estas semanas".

Lesiones de Lluís Costa y Dejan Todorovic: "Más que lesiones importantes son pequeños contratiempos que no ayudan a que la preparación sea continua. El problema es que no pueden llevar una dinámica de trabajo normal, sobre todo aquellos jugadores que han llegado nuevos. Esto es parte del juego, pasan estas cosas porque en el día a día vamos al 100%, si no fuese así no habría golpes. Dejan no tiene nada a nivel óseo, solo un pequeño pinzamiento en el menisco. No es nada grave, así que esperamos que tanto Lluís como Dejan se reincorporen pronto".

Juego del equipo para la ACB: "No quiero que mi equipo pierda la chispa ni la alegría sobre el parqué, tenemos que jugar como nosotros solemos hacerlo. Si hacemos el baloncesto de otro equipo vamos mal. Si el año pasado teníamos un tiro a tres segundos y lo lanzábamos, este año tiene que ser igual. El juego posicional sabemos que no nos va a venir bien, por eso estamos trabajando ya en un juego más rápido".

Equipos que estarán en la misma liga de Covirán: "Es pronto todavía. A priori quizás Fuenlabrada, Obradoiro está hecho para otras cosas, aun tenemos que ver como responde Bilbao con la doble competición… Hay otros que van a mejorar mucho, por ejemplo, creo que Betis competirá mejor. En ACB es complicado definir qué equipos pueden estar en nuestra liga. Aquí hay muchos factores que intervienen, a parte del presupuesto. Por ejemplo, las competiciones europeas, los viajes entre semana… Hay que ver como responden los equipos a esa circunstancia".