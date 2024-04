Pablo Pin: "Andorra sí ha tenido la energía y concentración que se necesita"

Derrota difícil de digerir para el Covirán Granada. Los rojinegros cayeron estrepitosamente ante MoraBanc Andorra es un encuentro en la que la imagen de ciertos jugadores se vio muy afectada. Entre ellos, la de Cristiano Felicio, del cual Pablo Pin aseguró que "quizás le falta ambición" para volver a su mejor versión. El técnico rojinegro explicó en rueda de prensa que, aunque en el primer tiempo el equipo se mantuvo en el partido, desde los últimos minutos del tercer periodo, la plantilla "se ha diluido, MoraBanc ha sido capaz de jugar con la energía y ambición que se necesita". Además, Pin puntualizó tras esta dolorosa derrota que la "responsabilidad" debe ser compartida.

Valoración del partido: "Nuestro primer tiempo, que no ha sido bueno, hemos sido capaces de mantenernos en el partido. A nivel defensivo, quitando el rebote que es donde nos han hecho tiempo, es como ellos se han mantenido bien en el partido. hemos sido capaces de parar el ritmo y saber sufrir para mantenernos en el partido. hemos llegaod con tres puntos de diferencia al descanso y con la sensación de que había muchas cosas que mejorar, sobre todo, nuestras decisiones de cara al aro. En el segundo tiempo, ellos han puesto mucha energía, hemos ido a remolque, no solo en el marcador, sino en el nivel de ambición y de hambre. Los últimos minutos del tercer cuarto, que estábamos a cinco e irnos a nueve, ha sido como una jarro de agua fría. En el último cuarto hemos ido muy a remolque. Nos hemos diluido totalmente. MoraBanc ha sido capaz de jugar con la energía y ambición que se necesita en los últimos partidos de cualquier liga".

Actuación de Felicio: "Cuando alguien juega mucho me preguntáis y si juega poco también. Lo que le hace falta para mejorar quizás es ambición".

¿Cómo se encuentra el vestuario?: "El vestuario está jodido, sabíamos que ganar este partido suponía un paso muy importante para salvarnos. El partido que ganamos en casa fue de mucho mérito, por lo que ganar hoy era muy importante. El equipo está jodido, ahora lo que hace falta es concentrarnos en ver lo que hemos fallado y seguir trabajando. Esto es una carrera de fondo y no hay que rendirse, no hay que hacer dramas y necesitamos dar un paso adelante todos. Con muchos problemas durante la temporada estamos consiguiendo mantenernos fuera del descenso, nos falta el último paso para finalizar el trabajo y saber sufrir. Tenemos que compartir la responsabilidad. No consiste en criticar a unos o a otros".

Permanencia entre Covirán, Obradoiro, Breogán y Palencia: "Con esta victoria, Andorra ha conseguido quitarse de esa lucha. No tiene un calendario sencillo, pero no creo que tenga problema para salvarse. Dentro de los cuatro que estamos abajo, somos los que mejor estamos colocados. La gente tiene que tener claro y el equipo también, no solo se trata en concentrarnos en ganarle a Palencia o a Breogán, ahora viene Valencia, lo que importa es sumar, da igual contra quién".