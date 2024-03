Pablo López y el homenaje de Malas Compañías a Joaquín Sabina destacan en la agenda cultural de la semana

Estamos a punto de iniciar la Semana Santa y llega cargada de actos culturales. Durante estos días podremos disfrutar de conciertos para todo tipo de gustos musicales. Desde un estilo más romántico con el joven cantautor Pablo López, hasta un estilo más internacional con Tributo a The Beatles. Entre medias encontraremos con de los grandes conciertos durante el fin de semana con Malas Compañías, que harán un homenaje al gran Joaquín Sabina en la Sala Aliatar.

Los amantes del teatro también podrán disfrutar con La Tragedia de Mcbeth de William Shakespeare, interpretada por el Teatro Corral del Carbón. Esto no se queda aquí, porque los más pequeños de la casa también tienen su dosis de cultura ya que podrán asistir al Master of the Impro, donde formarán parte de la obra.

La tragedia de Macbeth de William Shakespeare (viernes 21:00 horas - Teatro municipal Isabel la Católica)

Este espectáculo será interpretado por la Compañía de Teatro Corral del Carbón. En esta representación podremos ver como es posible jugar con la mente y crear ilusiones tan reales que el personaje ya no saber lo que debe creerse o lo que no.

Boabdil, de Genís Campillo (sábado 20:30 horas - Teatro José Tamayo)

Se trata de una obra tanto escrita como interpretada por Genís Campillo que tomo la inspiración la novela de Antonio Enrique titulada Boabdil, Principe del día y de la noche. En esta

obra se podrá ver parte de la vida de Boabdil, pero se centra principalmente en los meses previos a que este dejase la ciudad para irse a la Alpujarra.

Directoras a escena (sábado 21:00 horas - Teatro municipal Isabel la Católica)

Se trata de un teatro de lo más novedoso, pues el propio público el que se encargará de decidir el final de la obra. Esta trata sobre tres directoras de cine que tienen unos estilos muy personales y tienen como objetivo poder “rodar” su última película en directo. Pero para ello necesitan la colaboración de los espectadores, que serán los que decidan la trama del largometraje.

Master of the impro (domingo 20:00 horas - Teatro municipal Isabel la Católica)

Trata sobre la lucha que se desarrolla entre los participantes de la obra y que tiene como objetivo poder conseguir el título de Máster de la impro. Para poder conseguir este trofeo es importante que consigan superar distintas pruebas, las cuales son eliminatorias y es el propio público el que decide el ganador de la competición.

Conciertos

Jueves 21 de marzo

21:00 horas - Jam Session Jazz. Ool Ya Koo.

21:00 horas - Antonio Lizana + Cremita Jam. JJ Taberna (12 euros)

21:30 horas - Radio Palmer. Planta Baja (10 euros)

21:30 horas - Fuzz Division. Lemon Rock (Entrada gratuita hasta completar aforo)

22:00 horas - Proton + Khaos. Rocknrolla (Entrada gratuita hasta completar aforo)

22:00 horas - Mateo Ortega & The Sugar Daddies. Librería café pub.

Viernes 22 de marzo

20:30 horas - Ro Trejo & Amaury Muro. Local de San Miguel (6,86 euros)

21:00 horas - Jam Session Jazz. Ool Ya Koo.

21:00 horas - Grande Amore. Planta Baja (15,40 euros)

21:00 horas - Tributo a The Beatles. PK-II

21:00 horas - Iberia Sumergida. Tributo a Héroes del Silencio. Industrial Copera (15,50 euros)

21:00 horas - Generation Grunge. Lemon Rock (10 euros)

21:00 horas - Patrimonio Flamenco. Manuela La Isleña. Teatro Municipal La Chumbera (12 euros)

21:00 horas – Siloé. Sala El Tren

21:30 horas - Pablo López. Palacio De Congresos y Exposiciones (33-77 euros)

21:30 horas - Ferrán Exceso. JJ Taberna (12 euros)

22:00 horas - Mente Fría + Zum. Rocknrolla (Entrada gratuita hasta completar aforo)

22:00 horas - Sal y Tequila. El Acorde

22:00 horas - Reyna Music Band. María Cortés ‘La Granaína’. La Soleá (15€ con consumición)

Sábado 23 de marzo

17:30 horas - Ciclo de Flamenco: Antonio El Haro. JJ Taberna

18:00 horas - Metalmaurel. Iron Curtain + Redshark + Retador + Whirlwind. Carpa Municipal, Benamaurel (15 euros)

19:00 horas - Inauditos + Melbourne + Café Suizo. Granada 10 Teatro Musical (12 euros con consumición)

20:00 horas - Coral Nacional Simón Bolívar. Auditorio Manuel De Falla (15 euros)

20:00 horas - El Gran Show - El Musical. Palacio De Congresos y Exposiciones (27,50-33 euros)

21:00 horas - Whisky Caravan. Planta Baja (16-20 euros)

21:00 horas - Im-pulse. Tributo a Pink Floyd. Sala El tren (18-23 euros)

21:00 horas - Patrimonio Flamenco. Marta La Niña + Aroa Palomo. Teatro Municipal La Chumbera (12 euros)

21:30 horas - Concierto de Jazz. Ool Ya Koo

21:30 horas - Pablo López. Palacio De Congresos y Exposiciones (33-77 euros)

21:30 horas – Rojuu. Industrial Copera (24-27 euros)

22:00 horas – Malas Compañías. Sala Aliatar (16-20 euros)

22:00 horas - War Knife + Iron Dicks. Tributo a Iron Maiden. Rocknrolla (10 euros)

22:00 horas - Ojos de Blues. El Acorde

22:30 horas - Suru + Fire of Chaos + RedFace. Sala Riff (10 euros)

Domingo 24 de marzo

17:00 horas - Tributo a Coldplay. Candlelight. Hotel Palacio de Santa Paula (35-43 euros)

18:00 horas - Concierto de Jazz. Ool Ya Koo

20:00 horas - Pangea + Orgullo Follonero + Fails! Sala Riff (9,81 euros)

20:30 horas – Jere. JJ Taberna (12,50 euros)

Espectáculos

Viernes 22 de marzo

21:00 horas - La tragedia de Macbeth de William Shakespeare. Teatro municipal Isabel la Católica (10 euros)

Sábado 23 de marzo

20:30 horas - Boabdil, de Genís Campillo. Teatro José Tamayo (13 euros)

21:00 horas - Directoras a escena. Teatro municipal Isabel la Católica (11,50 euros)

Domingo 24 de marzo