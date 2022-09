El pabellón de Fuentenueva, una alternativa para los entrenamientos del Covirán

Los entrenamientos del Covirán Granada en el pabellón Veleta se han convertido en el tema, y sobre todo drama, del verano. Se habla de estas instalaciones como la "casa" del equipo granadino y no les falta razón, allí se dieron los primeros pasos de un club que actualmente es de ACB. Sin embargo, como equipo de la élite que es no se puede permitir preparar su campaña de estreno en la máxima categoría del baloncesto español en unas instalaciones que no están a la altura.

Ya no solo es el estado del parqué, el cual hay que reparar prácticamente después de cada entrenamiento, si no que hay que añadirle el insoportable calor que se da dentro de la instalación. Ya comentó Pablo Pin en una de sus declaraciones a los medios que, debido a las altas temperaturas, se tuvieron que modificar parte de los entrenamientos. Bajo esas condiciones se prepara un equipo de ACB. Lo nunca visto.

El porqué de esta situación, la tardanza a la hora de adecuar el Palacio de Deportes. Ojo, que tiempo no ha faltado. Hay que recordar que el Covirán Granada acabó su temporada con el ascenso a la Liga Endesa el pasado 13 de mayo, por lo que prácticamente desde finales de ese mes se podría haber iniciado la remodelación del pabellón. Sin embargo, a falta de poco más de dos semanas para iniciar la temporada, los rojinegros llevan entrenando en la que de verdad es su casa apenas unos días. Eso sí, los trabajos de adecuación de la instalación aun no han finalizado porque, tal y como explicó Óscar Fernández-Arenas, presidente del club, el videomarcador aun estaba en proceso de instalación y se subía y bajaba en función de si el equipo estaba entrenando o no. Una odisea.

El propio Fernández-Arenas aseveró que "hemos hecho una pretemporada que no es normal, ni siquiera en LEB Oro o LEB Plata tuvimos tres semanas de entrenamientos en el Veleta. Nosotros hemos transmitido nuestro malestar por no poder entrar al Palacio".

Quejas ha habido, de eso no cabe duda. De hecho, hasta los propios jugadores han alzado la voz para destacar que en el Veleta no puede entrenar un equipo de ACB. El propio Petit Niang reconoció en una entrevista a este periódico que estaba deseando regresar al Palacio de Deportes y que esperaba no regresar más a las instalaciones del Zaidín en lo que restaba de temporada.

Sin embargo, la realidad se presenta muy alejada al deseo de la plantilla rojinegra. La utilización del Palacio para conciertos, con sus correspondientes días de montajes y desmontajes, hará que los de Pablo Pin tengan que regresar al Veleta para continuar con sus entrenamientos. Ante este panorama, el club se ha planteado otras alternativas y la opción pasa por solicitar el uso del pabellón de Fuentenueva 1.

El presidente de la entidad rojinegra confirmó el pasado miércoles que el club ya ha hecho la solicitud para comenzar a usarlo y que se está "hablando con el Ayuntamiento para que nos echen una mano para poder utilizarlo ya que ellos tienen más conexión con la Universidad de Granada que nosotros", además de puntualizar que esta petición se realizó hace dos semanas y que durante el verano no se realizó ninguna gestión con este fin.

La posibilidad de utilizar una pista alternativa está en el aire, todo dependerá de que la UGR dé el visto bueno. Mientras tanto, en el horizonte del Covirán Granada sigue estando presente el pasar calor o frío, dependiendo del momento del año, cargar con el gimnasio de un pabellón a otro y un sinfín de pequeños detalles que, por supuesto, todos los equipos de ACB padecen.