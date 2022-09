El Partido Animalista Pacma ha compartido a través de sus redes sociales las imágenes de un espectáculo de rejoneo celebrado el pasado 31 de agosto en Guadix donde el rejoneador coloca en la cabeza un sombrero al toro, ensangrentado y visiblemente exhausto mientras el público aplaude. Las imágenes han despertado la indignación en las redes sociales por considerarse "de muy mal gusto", mientras que la formación animalista habla de "mofa" y "burla".

"No tienen suficiente con hacerle sufrir, mutilarlo y matarlo, sino que apuestan por burlarse de un animal al que le quedan escasos minutos de vida y que está chorreando sangre por los cuatro costados, con un dolor indescriptible y sin saber ni siquiera dónde está o cómo huir", ha asegurado el presidente de Pacma, Javier Luna, en un comunicado remitido a los medios. El rejoneador se quita, al final de la corrida, su sombrero y se lo coloca en la cabeza al animal mientras el caballo trota a su alrededor.

El Partido Animalista ha explicado en el comunicado que cuenta con numerosos festejos taurinos similares documentados a lo largo del verano por toda la geografía española. Desde la formación apuntan que "cada cual ha sido más esperpéntico e incomprensible que el anterior". Ha sido el caso de becerradas como la de Vinuesa, toros embolados como el de Alfafar o Museros o corridas como la de Herrera del Duque. Afirma Luna que, en este caso, "no solo se tortura y mata al toro sino que también se expone y, muchas veces, se pierde la vida del caballo".

"No sienten por ningún animal el respeto que piden para su sádica afición. Cuando se burlan del toro también lo hacen de la sociedad española que, en su mayoría, rechaza la tauromaquia", sostiene Luna. "Pagan con dinero público espectáculos crueles que nos sitúan en lo más bajo de la ética a nivel europeo. Europa señala a España por la tauromaquia y nos conocen internacionalmente por torturar animales, pero no contentos con eso los toreros y la afición tienen que llevar al ridículo su performance porque al parecer no tienen suficientemente asimilado el repudio "».

Pacma ha informado de la organización el próximo 24 de septiembre de una gran manifestación antitaurina en Madrid: Misión Abolición. Tendrá lugar a las 18:00 horas en la explanada de Las Ventas con el objetivo de aunar todo el movimiento antitaurino en España. Desde la formación política animalista sostienen que, si las administraciones mantienen la tauromaquia y sus derivados a flote, es deber del pueblo hundirla con su rechazo.