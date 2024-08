Las operaciones que le quedan al Granada en este cierre de mercado

El Granada-Huesca de este jueves no será el único punto de interés para la afición granadinista. En España, este 30 de agosto es el último día del mercado de fichajes, y los clubes deben de cerrar todas sus operaciones antes de la medianoche.

Los rojiblancos reciben al conjunto altoaragonés con un ojo puesto en un cierre de mercado que estará, como nos tiene acostumbrados, al límite con un Granada que tiene varios frentes que tratar.

Las salidas

Tras anunciar la extinción del contrato de Famara Diédhiou para separar los caminos del senegalés y los rojiblancos, la dirección deportiva trabaja para aligerar las salidas este último día antes de anunciar cualquier incorporación.

La salida más cercana a cerrar parece la del mediocentro Óscar Melendo al Cádiz de Paco López. El barcelonés es baja desde hace unas semanas por una fuerte contusión en el tobillo sufrida en el partido amistoso en La Línea de la Concepción ante el Al-Nassr.

Para el técnico valenciano, el mediapunta siempre ha sido importante. En el Granada fue uno de los más destacados en el ascenso a Primera y Paco López le ha asegurado minutos en el conjunto cadista. Además, acaba contrato en junio de 2025, por lo que el Granada podría explorar la posibilidad de una venta para sacar rédito económico.

Otros de los nombres que han sonado para salir son los de Gonzalo Villar y Lucas Boyé. Villar ha estado pretendido buena parte del verano por un Valencia que no ha presentado ninguna oferta formal hasta ahora. De Boyé tampoco se sabe mucho, más allá de algunos cánticos de sirena desde el Coliseum Alfonso Pérez de un Getafe al que le falta casi media plantilla.

Quien además de Melendo apunta a una salida es Manu Lama. El ex del Fuenlabrada, que firmó para las próximas tres temporadas, no pudo ser convocado para el duelo ante el Racing de Ferrol al no contar con licencia. Ya está inscrito en LaLiga, aunque esto no significa que pueda salir cedido en este final de mercado. El Burgos estaba detrás de sus pasos.

Otra temporada más, la plantilla no está cerrada al final de mercado. cada vez son más las opiniones dentro del mundo del fútbol que abogan porque el mercado de fichajes acabe antes del inicio de liga.

De hecho, el propio Guille Abascal lamentó en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Huesca que "cuanto antes termine el mercado, mejor para todos. Más seguridad habrá en la plantilla y también mentalmente en un vestuario. Esperemos por el bien del fútbol que esto cambie en un futuro".

Las entradas

En estas últimas horas, se espera que Matteo Tognozzi pueda cerrar mínimo una incorporación más.

El club busca un extremo, aun que la salida de Melendo dejaría un hueco en la mediapunta. Esa posición la reforzará el jugador del Real Madrid Reinier Jesus. La operación, según Matteo Moretto, está cerrada.

El joven brasileño busca hacerse hueco en algún equipo tras otro préstamo en el Frosinone italiano, sin mucho éxito. Además, ya estuvo en préstamo en el Girona y, anteriormente, en el Borussia de Dortmund.

En el extremo, el nombre de Valery Fernández está sobre la mesa.

El canterano del Girona puede dar el salto en este mercado de fichajes para competir lejos de casa. Esa polivalencia también le ha ayudado a ganar enteros para que otros equipos se interesen por su situación y tras asumir ese rol de revulsivo durante el curso anterior, sus actuaciones son muy bien valoradas. Además del interés del Granada, ha despertado el de varios equipos más de Primera como el Mallorca, donde parece que recalará.

Otros dos nombres que maneja Matteo Tognozzi son los de Tadeo Allende y Samu Castillejo.

Según ha informado el diario Ideal, la incorporación del primero de ellos parece complicada, pues el Celta quiere que el equipo que adquiera sus servicios se haga cargo de la ficha del jugador. Por su parte, Castillejo no ha podido cumplir su sueño de regresar al Málaga tras estar la entidad de Martiricos todo el verano detrás suya. ahora emerge la opción del Granada cuando el malagueño trata con el Valencia la rescisión de su contrato, según Ideal.