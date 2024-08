El Granada recibe a un Huesca inmaculado mirando de reojo al cierre de mercado

El Granada vuelve a Los Cármenes -de donde no saldrá en quince días- para disputar el encuentro correspondiente a la tercera jornada de la Liga Hypermotion frente a la SD Huesca.

Exigente prueba para los rojiblancos, que vuelven al calor de su afición tras vencer al Racing de Ferrol. Un solitario tanto de Ricard a falta de ocho minutos para el final dio la victoria a los granadinos en A Malata, la primera a domicilio un años y tres meses después.

Los rojiblancos reciben a una SD Huesca lanzada en las tres primeras jornadas ligueras en las que ha vencido a rivales como el Deportivo de La Coruña o el Elche.

El técnico sevillano no podrá contar para este encuentro con el polaco Kamil Jóźwiak, que se ha ausentado durante la semana por la lesión que aún padece. Sí que podría partir como titular el albanés Myrto Uzuni, que fue suplente en Ferrol debido a unas molestias que ha superado. No estará en la convocatoria Óscar Melendo, que continúa con su proceso de recuperación a expensas de lo que ocurra con su futuro.

Por lo demás, no debe variar mucho el once de Guille Absacal, aunque podría probar algunas alternativas en la delantera con el albanés recuperado físicamente. Sin embargo, también podría haber cambios en una sala de máquinas con mucha calidad con Villar, Ruiz y Trigueros.

Un partido mirando de reojo el cierre de mercado

El partido ante el Huesca estará marcado por el morbo de no saber si será el último encuentro en Los Cármenes de algunos jugadores. Ya se hizo oficial este jueves la salida de Famara Diédhiou del conjunto rojiblanco, aunque puede haber más.

El mercado de fichajes finaliza este jueves, 30 de agosto, y hay varios frentes que la dirección deportiva encabezada por Matteo Tognozzi aún tienen que tratar. De hecho, el propio Guille Abascal lamentó en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Huesca que "cuanto antes termine el mercado, mejor para todos. Más seguridad habrá en la plantilla y también mentalmente en un vestuario. Esperemos por el bien del fútbol que esto cambie en un futuro".

Son las situaciones de Gonzalo Villar y Lucas Boyé las que aún pueden variar en cuanto a salidas, además de la de Óscar Melendo, a quien pretende el Cádiz de Paco López.

Villar ha estado pretendido buena parte del verano por un Valencia que no ha presentado ninguna oferta formal hasta ahora. De Boyé tampoco se sabe mucho, más allá de algunos cánticos de sirena desde el Coliseum Alfonso Pérez de un Getafe al que le falta casi media plantilla.

Melendo sí que podría salir en las próximas horas. Gusta mucho al exentrenador rojiblanco paco López y el Cádiz podría ser un buen lugar para tener minutos. Además, el barcelonés acaba contrato en junio de 2025, por lo que el Granada podría explorar la posibilidad de una venta para sacar rédito económico.

En cuanto a entradas, la única que ha sonado hasta el momento ha sido la de la posible cesión del futbolista del Real Madrid Reinier Jesus. El joven brasileño busca hacerse hueco en algún equipo tras otro préstamo en el Frosinone italiano, sin mucho éxito.

En Reinier, Matteo Tognozzi podría encontrar el extremo que tanto ansía tras la intentona en vano por Nico Serrano, deseado por gran parte de la categoría de plata.

El rival: SD Huesca

El líder que no esperabas. La SD Huesca ha demostrado en estas dos primeras jornadas que puede plantarle cara a cualquiera y el Granada será una piedra de toque para los altoaragoneses.

Hay que recordar que el Huesca ha estado en la UCI durante este mes de agosto y la desaparición de la entidad altoaragonesa ha estado más cerca que nunca. A pesar de una aportación económica para ampliar el capital, el club oscense no tiene asegurada su sostenibilidad. Sin embargo, jugadores y cuerpo técnico, liderado por Antonio Hidalgo, parecen haberse aislado con grandes resultados y un buen juego que acompaña.

El cuadro azulgrana podrá contar con las nuevas incorporaciones: Unzueta y Jordi Martín. Sin embargo, el técnico barcelonés no podrá contar con Miguel Loureiro, quien sigue recuperándose de su lesión de rodilla.

Regresará a su ciudad el granadino Hugo Vallejo. El extremo ha disputado 38 partidos con el Huesca desde que llegó la pasada temporada. desde que voló de la cantera rojiblanca, Vallejo ha pasado por el Málaga, Real Valladolid, Deportivo de la Coruña, o la cantera del Real Madrid.

Del Huesca se podría destacar el balón parado, una de las señas de identidad de los equipos de Antonio Hidalgo. El propio Abascal advirtió en rueda de prensa que "compiten muy bien los duelos y los uno contra uno" y que "hay que tratar de minimizar las situaciones a balón parado".

Por otra parte, del conjunto aragonés se espera que el entrenador no varíe demasiado un once que está dando sus frutos y que ha ganado los dos primeros partidos del campeonato. Futbolistas de la talla de Sergi Enrich, Óscar Sielva, Patrick Soko o Javi Mier apuntan al once titular ante el Granada.