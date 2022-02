Nuevo trance en la zona Norte por los cortes de luz: "Nos vamos a la cama para aguantar el frío"

Nueva crisis de suministro eléctrico en la zona Norte de Granada. En los últimos días, los cortes de luz se producen con más frecuencia de lo normal, una circunstancia que están sufriendo los vecinos, que conocen, y bien, esta oscuridad desde hace más de una década. Así lo confirma Rosa García, presidenta de la Asociación Nueva Cartuja. Esta vecina detalla que en puntos como el barrio de La Paz o en la calle Julio Moreno Dávila se están dando ausencias de suministro durante largos tramos. La representante reitera que es fundamental la unidad de todas las instituciones para acabar con esta situación y reclama responsabilidad a Endesa.

"Nos vamos a la cama para aguantar el frío", estas son las palabras que trasladaron unos vecinos a Rosa a las 21:30 horas de este miércoles. La presidenta de la asociación comunitaria cuenta con pena que "toda la semana" ha sido hasta ahora difícil. Los cortes intermitentes ponen en jaque a algunos ciudadanos electrodependientes que necesitan luz para cuidar su salud. "Estas personas siguen pagando su luz. Endesa tiene que cumplir", asevera Rosa, que apostilla que "no pedimos nada más".

Uno de los mensajes que más se lanza desde la zona Norte es la necesidad de unidad entre instituciones. García valora el interés del Ayuntamiento de Granada, pero sostiene que "Junta y Gobierno" tienen que arrimar el hombro para que esta causa salga adelante. Por otro lado, afirma que es difícil de comprender que "no se castigue" a Endesa por no dar su servicio de forma correcta. Otra petición es que se renueve el transformador de calle Zambra, que da suministro a las calles Julio Moreno Dávila y Fray Juan Sánchez Cotán. La zona Norte vuelve a alzar la voz para no quedarse más a oscuras.