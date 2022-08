El nuevo producto de Mercadona que promete revolucionar las cenas

Si por algo se caracteriza Mercadona, es por la innovación. Siempre tratan de encontrar lo novedoso, de darle la vuelta a los productos que llevamos comiendo durante décadas y tratar de traer algo nuevo a la cocina de sus clientes.

Tras la llegada de los nuevos helados este pasado verano, Mercadona ha dejado de lado los postres y ha presentado un nuevo producto, los tequeños con queso. El producto se agotó pocos días después de llegar a las tiendas y son de lo más buscado de la cadena.

Este palito relleno es de origen venezolano, aunque también son muy conocidos en Oriente Medio. Aunque los más populares están rellenos de queso también pueden ser de carne o salchichas, y lo más típico es acompañarla de alguna salsa.

Su elaboración es muy sencilla ya que sólo tendrás que verter aceite en la sartén o en la freidora y calentarlo a fuego medio. Cuando esté caliente (a unos 180ºC) hay que sumergir los tequeños y que queden cubiertos de aceite durante cuatro o cinco minutos. Hay que darle la vuelta para conseguir un tono dorado y tratar de no superar estos minutos ya que evitaremos la fuga del relleno. No hace falta descongelarlos previamente, por lo que no necesitarás más que tenerlos en el congelador y listos para ser preparados.

Los tequeños están hechos de queso fresco de vaca, harina, mantequilla, agua, huevo, jarabe de panela, sal y azúcar, por lo que no son aptos para alérgicos a la lactosa, gluten, caseína y huevo. Se venden en docenas, a un precio de 4 euros el paquete.