Netflix abre la puerta al fin de las cuentas compartidas: ¿cómo lo hago a partir de ahora?

El tiempo en el que dos familiares o amigos veían distintos contenidos de Netflix en sendos hogares diferenciados compartiendo cuenta parece tener los días contados. Literalmente, porque este 'chollo' que tantas noches de gloria con mantita ha dado podría ser historia a partir del 1 de enero de 2023. O sea, en poco más de mes y medio.

La nueva opción de transferir a una nueva cuenta un perfil en la plataforma de streaming abre la puerta al fin de las cuentas compartidas para el año que viene. O al menos así lo interpretan desde la OCU, organización que añade que el nuevo Plan Básico con anuncios que prepara la plataforma sería una alternativa más económica a cambio de la publicidad.

El proceso se había convertido en toda una liturgia. Abrir Netflix, seleccionar la cuenta y ver cómo tu madre ya llevaba varios capítulos de esa serie que ni sabías que existía. Así se ahorraba un dinero tu madre y también te lo ahorrabas tú. Y automáticamente la pregunta asaltaba la mente del pillín de turno: "¿Sabrán que hacemos esto o es que no se enteran?".

Pues no, tontos no son. La compañía norteamericana, como cualquier proveedor de servicios a gran escala en internet, puede rastrear la dirección IP del dispositivo con el que se entra en una home. La IP es como un código postal online, pero mucho más preciso, pues cada tablet, ordenador o móvil tiene su propio código.

Y tal y como explican desde la OCU, "si te conectas desde un dispositivo que se encuentra fuera del hogar durante un período de tiempo prolongado, Netflix puede pedirte que lo valides. Para ello debes introducir, en un plazo máximo de 15 minutos, un código de verificación que se envía al email asociado a la cuenta".

La intención de la plataforma es que, a partir de ahora, solo las personas que convivan en la misma casa puedan usar la misma cuenta. No en vano, en otros países ya se cobra un importe adicional a aquellos que usan la misma cuenta en distintos dispositivos y hogares. Lo que parece descartado, siempre a tenor de lo que publica la organización de consumidores, es que de la noche a la mañana Netflix comience a cobrar a aquellos que prestan su cuenta.

Posibles maneras de compartir Netflix a partir de ahora

Si, como todo parece indicar, todo esto sigue hacia adelante, todavía queda una forma de compartir Netflix, aunque no te va a salvar de pagar una cuota extra mensual. Ese importe será el resultado de agregar un perfil más a la cuenta principal del usuario en cuestión, algo que ya sucede en algunos países de Latinoamérica.

Si tomas este camino, Netflix reconocerá que tienes una cuenta y contraseña propias, pero irremediablemente vinculadas al username principal, quien –¡ojo 'cuidao'!– podría ser el 'primo' que te pagara tus devaneos con la típica 'peli' de acción protagonizada por Liam Neeson que siempre te salta en 'Porque te gusta Equalizer' o la última temporada de Dahmer.

Esta posibilidad ya está vigente en países como Chile, Costa Rica y Perú con incluso hasta dos miembros en caso de contratar una tarifa Premium. En Perú, por ejemplo, la cantidad que se paga por este usuario adicional es un 32% de la tarifa del Plan Básico, un 33% en Costa Rica y un 40% en Chile.

Netflix anunció este verano que extendía este modelo a Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana, pero el 18 de octubre cambió de opinión y decidió retrasar a 2023 la creación de subcuentas ('miembros extra') en los citados países.

Transferir el perfil a una nueva cuenta, una solución

Puestas las cartas sobre la mesa, lo mejor es asumir que esta realidad se impondrá más pronto que tarde y buscar las alternativas más económicas y que se ajusten a lo que el proveedor de streaming permita a partir de ahora. La más lógica es transferir un perfil a una nueva cuenta y abrir un plan de pago con Netflix.

Se trata de una opción disponible desde el pasado mes de octubre en España. Para ello, lo primero que hay que hacer es acceder a la página de la cuenta en cuestión de un dispositivo, entrar en el apartado denominado 'Perfil y control parental', elegir el perfil que se desea transmutar y, en el panel de opciones, elegir la que pone 'Transferir este perfil'. A partir de ahí, solo habrá que introducir el correo electrónico y la nueva contraseña, seguir los pasos en la pantalla y... ¡Voilà! Eso sí, Netflix conservará una copia del perfil en la cuenta original.

Dar de alta un plan de Netflix, otra alternativa

Otra alternativa es dar de alta tu propio plan de Netflix. Habida 'cuenta' de que es una solución más cara, lo más factible es acudir al nuevo Plan Básico con anuncios disponible desde el 10 de noviembre. Cuesta 5,49 euros al mes, frente a los 7,99 del 'normal', e inserta unos cuatro minutos de publicidad por cada hora de consumo antes o durante las series y películas, salvo en los perfiles infantiles.

Aunque has de saber, entonces, que cuenta con algunas limitaciones, según la OCU: "Vale para un dispositivo y calidad de visionado HD, como el Plan Básico tradicional. Algunas películas y series no estarán disponibles debido a restricciones de licencia. Y no podrás descargar películas ni series en tu dispositivo".