Moreno propone a Sánchez destinar los fondos Next Generation en inversiones hídricas para paliar efectos de sequía

El presidente del PP de Andalucía y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este jueves al Gobierno de España que se sume a los esfuerzos del Gobierno andaluz en materia hídrica para combatir los efectos de la sequía y, para ello, ha propuesto la reprogramación de los fondos europeos Next Generation para poderlos destinar a políticas hídricas.

“El Gobierno de Sánchez no entiende la importancia del agua”, especialmente en un momento de varios años de sequía que "está haciendo peligrar un importante motor económico como es el sector agroalimentario andaluz". Por esa razón, Moreno ha advertido que “si Andalucía va mal, España no puede ir bien”, ya que “somos la tercera economía del país y la segunda comunidad exportadora de España”. Así, ha insistido en pedirle al Ejecutivo nacional que se siente con el gobierno de la Junta “y hagamos un cronograma, pongamos dinero, y atendamos las necesidades de política agua que tienen los andaluces”.

Con ello, Moreno ha indicado también que “si no nos escucha, no vamos a parar lo que es justo para Andalucía”, trasladando su voluntad de colaborar incluso en aquellos proyectos que no sean competencia autonómica, dentro del compromiso del Gobierno andaluz con la política hídrica como ha demostrado en este tiempo con el canon del agua y los decretos de sequía aprobados.

Así lo ha manifestado el presidente andaluz en la Escuela de Alcaldes con la que el PP de Granada ha dado inicio al nuevo curso político. En dicho evento, Moreno ha animado a trabajar por los pueblos y ciudades de Andalucía “con la misma ambición” que el gobierno de la Junta por la comunidad autónoma, destacando la labor de la política municipal. “Estamos construyendo un nuevo porvenir para los andaluces donde municipios, alcaldes y concejales juegan también un papel fundamental”.

Municipalismo, trabajo y soluciones para Granada

Por su parte, el presidente provincial del PP de Granada, Francisco Rodríguez, ha reivindicado el carácter municipalista del PP lo que le hace ser “conocedor de la realidad y de los problemas de la gente ante un invierno complicado y un gobierno en España con un presidente y 22 ministros centrando tan solo en hacer oposición al Partido Popular desde el insulto”. A ello ha añadido que “hay dos modelos, el del insulto y la confrontación del PSOE y el del trabajo y la solución del Partido Popular”.

Rodríguez ha puesto además en valor los “grandes equipos humanos” con los que cuenta la formación en la provincia "capacitados para recuperar la Diputación de Granada, el ayuntamiento de la capital y para seguir sumando más alcaldías el próximo mes de mayo" y los ha emplazado a continuar en la calle siendo el partido de la gente ofreciendo soluciones. “Ser la solución que no el problema”, algo que se consigue con “ilusión, cercanía, diálogo, sentido común y moderación”.

Además, ha lamentado "cómo el PSOE ha hecho de la Diputación una institución apática, sin rumbo, sin proyecto y arrodillada ante el PSOE de Sánchez”. “Vemos además como nuestros pueblos se están quedando sin gente”, ante lo que ha defendido el proyecto del Partido Popular "en pro de generar empleo, mejorar las comunicaciones y las instalaciones deportivas y culturales", entre otras, con equipos que trabajen de la mano de la Junta de Andalucía en la provincia.