No acostumbra el aficionado del Granada a poder pasar un cierre de mercado en calma, cenando sin ojear el portal de fichajes de LaLiga, viendo la televisión o, incluso, yéndose temprano a dormir, como pudo hacer este jueves. No hubo sorpresas en la última jornada de la ventana de traspasos, solo una incorporación, la de Alberto Perea, esperada y bastante madrugadora. Fue el último movimiento del club rojiblanco, que completa una plantilla que dobla efectivos en todas las posiciones y culmina un proyecto ambicioso para la categoría.

El manchego fue el duodécimo fichaje acometido por el director deportivo del Granada, Nico Rodríguez, tras el descenso a Segunda División. Firmó por una temporada, aunque en su contrato quedó estipulada la opción de ampliar su estancia en el equipo en función de la consecución de determinados objetivos deportivos -a priori, la condición sería lograr el ascenso-, como agente libre tras desvincularse del Cádiz. El primero, Yann Bodiger, aterrizó en condiciones similares, antes incluso de que llegara julio. Su contrato con el Cartagena expiró y el club rojiblanco anduvo rápido para alistarle. Para lo demás, la entidad se movió con calma.

La portería fue la primera demarcación en la que urgió cerrar llegadas. Raúl Fernández rescindió su vínculo con Las Palmas y firmó con el Granada por las dos próximas temporadas. En su caso también se acordó una opción de ampliar el contrato en función de una serie de objetivos, si bien entre ellos no se incluiría el ascenso, como precisaron desde el entorno del guardameta. Poco después, el club concretó el traspaso de André Ferreira, otro prometedor portero portugués que se convirtió en el primer jugador por el que se realizó un desembolso económico en el mercado nazarí. El Paços de Ferreira habría ingresado una cantidad que rondaría el millón de euros por el pase del luso, que firmó hasta 2024.

Unos días más tarde, y con la salida de Milla cerca de concretarse, estalló el fichaje bomba del mercado rojiblanco. José Callejón, el mejor futbolista granadino en activo y uno de los mejores de la historia, se unió al Granada como agente libre, después de abandonar la Fiorentina y de jugar al máximo nivel europeo en otras nueve campañas previas. Se lo tomó como "un reto", que ilusiona a la afición y que, una vez comenzada la temporada, dio frutos de inmediato. Su contrato le vincula al club también durante un curso, pero con la opción de prorrogarlo con la consecución de logros deportivos, que, de nuevo, estarían relacionados con el ascenso.

La operación que completó la defensa

Con la llegada de Callejón, la necesidad de refuerzos señalaba el centro de la defensa y la medular. Su fichaje se cerró el mismo día en que comenzaba el stage nazarí en Montecastillo, mientras se ultimaba la citada salida de Milla. La marcha del mediocentro madrileño fue la operación que completó la defensa, así como la que, en gran medida, ha propiciado que la clausura del mercado fuera tan tranquila en el Granada. Probablemente, de no concluir esta gestión de la forma en que lo hizo, la jornada de este jueves habría sido mucho más agitada. El centrocampista puso rumbo a Getafe, desde donde llegó un ingreso de cinco millones de euros, las cesiones con opción de compra de Jonathan Silva y de Erick Cabaco -la del primero, de dos ‘kilos’- y las incorporaciones de Miguel Rubio e Ignasi Miquel en propiedad, ambos hasta 2025. Se acabaron las urgencias atrás.

Entonces, solamente quedó apuntalar el carril central y fichar a un extremo, que fue Perea. Para el primer deber, Nico Rodríguez, atento a la situación de Melendo, se posicionó bien cuando se frustró su fichaje por el Elche. El mediapunta catalán, sin equipo tras acabar su contrato con el Espanyol, tenía ofertas de Primera, pero el proyecto rojiblanco le sedujo. Un fichaje de campanillas, también por un curso extensible en función de objetivos, que ha tenido un impacto inmediato sobre el juego del equipo dirigido por Aitor Karanka.

Entretanto, el director deportivo del Granada negociaba con tesón con el Charlotte para lograr el traspaso, por un montante que se mueve en torno al millón de euros, de Sergio Ruiz, quien luego desveló que fue el primer movimiento iniciado a su llegada, que fijó cuatro cursos en su contrato. La gestión también fue dura con el Mirandés por Víctor Meseguer, considerado uno de los mediocentros con mayor proyección de la categoría, que recaló en Los Cármenes por 1,5 ‘kilos’ más alrededor de 500.000 € en variables.

Un repescado

Al margen de estas incorporaciones, se sumó a la dinámica rojiblanca Ricard Sánchez. El lateral diestro había sido fichado en el verano pasado, procedente de la cantera del Atlético de Madrid, pero fue inmediatamente cedido al Lugo. Su rendimiento en el cuadro gallego ya avanzaba que, al menos, haría la pretemporada con el Granada al término del préstamo, pero el catalán acabó además convenciendo a Aitor Karanka y, en este momento, es su jugador titular en el carril diestro de la defensa.

Es el único de los jugadores cedidos el curso pasado que continúa en la plantilla. Alpha Dionkou, aunque no llegó a militar en el equipo, repite préstamo en el Barça B y Adri Butzke hace lo propio en el Paços de Ferreira, aunque en el caso del granadino fue el propio futbolista quien solicitó salir del club. El Valladolid ejerció la opción de compra de Monchu, de 1,5 millones de euros, y Luis Abram continúa en Cruz Azul. El Famalicao no ejecutó el pago por Adrián Marín, quien, a su vuelta, se marchó traspasado al Gil Vicente. Antoñín, que no contaba para el equipo, se marchó en un nuevo préstamo al Vitória de Guimaraes, que se podrá quedar con el malagueño en propiedad si desembolsa 800.000 euros al final del curso.

Más de una veintena de salidas

En este capítulo de salidas, los regresados de cesión que no siguieron se unieron a Álex Collado y Santiago Arias, que, en una tesitura similar, terminaron su préstamo en el Granada. Carlos Bacca, Ángel Montoro, Germán, Sergio Escudero, Dani Raba y Yan Eteki, por su parte, no renovaron con el club, mientras que Gonalons quedó libre con el descenso. Además, Aarón Escandell rescindió su contrato para buscar minutos en el Cartagena. Isma Ruiz, por otro lado, se fue cedido al Ibiza y, dado que su vinculación con el cuadro nazarí finaliza en 2023, se encuentra en una situación compleja. Darwin Machís, por su parte, salió al Juárez por tres millones y medio.

Domingos Duarte salió del Granada por una cuantía muy alejada de su valor de mercado, dado que disponía de una cláusula que rebajaba su precio de salida a un millón de euros si el equipo descendía. No fue ejecutada, si bien el Getafe aprovechó la circunstancia para alcanzar un acuerdo que superó por poco el ‘kilo’. Del montante total, un 25% fue a parar al Sporting de Lisboa, que se guardó esta fracción de una futura venta cuando le dejó marchar al Granada. Su compatriota Luís Maximiano sí dejó una cifra mayor en las arcas del club, a pesar de que el cuadro lisboeta, del que también fue fichado en su momento, poseía otra porción de sus derechos en un traspaso posterior. El guardameta se fue a la Lazio, por 10 millones de euros más una serie de bonus extra por objetivos.

El traspaso de Luis Suárez al Olympique de Marsella implicó la misma cantidad fija, si bien los bonus incluidos en esta operación pueden elevar el coste final de la misma hasta los 12 millones. Todo ello, más los cinco millones de euros ingresados en la venta de Milla, suponen una suma total que se mueve en torno a los 27 ‘kilos’.

Fichas libres

Tras la incorporación de Alberto Perea, la primera plantilla del Granada ha quedado formada por 22 futbolistas con licencia. En la práctica, son, al menos, 25, pues Ricard Sánchez accedió a ocupar plaza en el filial, como lo hacen Raúl Torrente, lesionado, y Pepe. Junto a ellos trabaja a diario Bryan Zaragoza, también recreativista. El club dispone, por tanto, de tres fichas libres y la posibilidad de que dos de ellas las ocupen jugadores extracomunitarios, pues el pasaporte italiano de Cabaco y Jonathan Silva hace que solamente Arezo ostente esta condición.

Una vez finalizado el mercado de fichajes, el club retomará la reorganización interna comenzada al principio del verano, con la marcha de Patricia Rodríguez, Pep Boada y David Comamala. Se incorporaron Alfredo García Amado y Nico Rodríguez, mientras que Sophia Yang era nombrada presidenta del Granada. Las gestiones para completar la estructura de la entidad, de la que salieron piezas que todavía no han sido reemplazadas, quedaron paralizadas por el inicio del periodo de traspasos. La intención rojiblanca es comenzar nuevamente a trabajar en esta línea a lo largo del mes de septiembre.