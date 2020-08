Moreno descarta pedir el estado de alarma y garantiza un inicio de curso con “mucha seguridad”

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este lunes que “en principio” no se plantea pedir declaración del estado de alarma para esta comunidad por la situación de la pandemia del coronavirus y ha garantizado una vuelta a los colegios en este mes de septiembre con “mucha seguridad” gracias al “gran trabajo” que se está haciendo.

En una entrevista con Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Moreno ha señalado que, “en principio”, no pedirá ese estado de alarma que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofreció a las comunidades autónomas, puesto que en Andalucía, a pesar de que hay que estar preocupados y ocupados, la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 97 casos por cada 100.000 habitantes frente a los casi 190 de la media de España.

Ha agregado que Andalucía está en la parte de abajo de la tabla sobre incidencia del coronavirus y, a pesar de que se están teniendo los efectos y la resaca del verano donde la importante movilidad ha ocasionado que haya días con repuntes muy altos, espera que la situación se vaya tranquilizando.

Según Moreno, el hecho de que Andalucía haya sido la comunidad que más visitantes ha recibido en este verano ha supuesto más movimientos y contactos de personas y, en consecuencia, más riesgo de contagio.

El presidente de la Junta, que ha recordado que él era partidario del estado de alarma decretado por el Congreso en los momentos más duros de la pandemia, ha lamentado que el Gobierno central haya pasado de un “control absoluto a una dejación absoluta de funciones”, hasta el punto de que se le ha tenido que presionar para que haya reuniones de coordinación en materia de salud y de educación y una Conferencia de Presidentes.

Ha señalado que en las actuales circunstancias, el Ejecutivo nacional tiene que cumplir con una función de coordinación, planificación, liderazgo y de puesta en común de una estrategia de lucha contra el Covid-19. Para Moreno, es evidente que algo “no se ha hecho bien”, cuando España es ahora el país de la OCDE con más casos de coronavirus.

Al mismo tiempo, Moreno ha advertido de que será muy “beligerante” a la hora de reclamar al Gobierno central los fondos Covid que corresponden a Andalucía como comunidad más poblada de España.

Inicio del curso escolar

En relación con el inicio del curso escolar, Moreno ha manifestado que es de los asuntos que más le quita el sueño, porque el virus no está controlado y no hay espacio humano donde no se produzcan contagios.

Ha manifestado que se han tomado las decisiones sobre el inicio del curso en función de los informes que han facilitado los técnicos de salud y ha apuntando que muchos padres han trasladado el deseo de que sus hijos acudan al colegio ante la imposibilidad de conciliar.

Para el presidente, tanto la Junta como los directores de los centros escolares y profesorado están haciendo un “gran trabajo” para que haya “mucha seguridad” de cara al inicio de curso, para lo que se ha hecho un importante esfuerzo presupuestario tanto para la contratación de nuevos docentes como para el acondicionamiento de los centros.

“Se está trabajando con mucha seguridad y si hay un caso se va a detectar y aislar y se harán pruebas a los profesores y a los alumnos”, según ha indicado Moreno, quien ha apuntando que las decisiones se irán tomando según los acontecimientos.

Ronda con partidos políticos

En relación con la ronda de reuniones con los dirigentes de los partidos políticos andaluces que mantendrá mañana martes y el miércoles, Moreno ha señalado que busca un diálogo lo más fluido posible y la complicidad de todos, fuera de la “confrontación”, con una estrategia de lucha del coronavirus.

Moreno ha manifestado que, de hecho, la próxima semana se reunirá con los presidentes de las ocho diputaciones provinciales.

Ha lamentado que el PSOE-A haya mantenido hasta ahora una “actitud muy beligerante, sin meter el hombro”, tratando de hacer “oposición” tanto con la pandemia como con el incendio en la sierra de Huelva, lo que “no es razonable”. Ha indicado que los ciudadanos esperan que todos arrimemos el hombro y mantengamos una actitud constructiva.