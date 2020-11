Moreno espera recuperar movilidad en Navidad, pero descarta “cotillones y eventos”

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha confiado este viernes en poder recuperar la “mayor movilidad posible” de cara a la Navidad, pero ya ha adelantado que “desgraciadamente no serán como las de 2019” porque seguirán vigentes restricciones para frenar la pandemia del coronavirus y en esta línea ha descartado que se vayan a permitir “grandes concentraciones, cotillones ni eventos”.

Así se ha pronunciado Moreno en una rueda de prensa tras visitar las obras de reforma del Hospital Materno Infantil de Málaga, durante la que ha reconocido que le gustaría que de cara a la Navidad hubiera “movilidad por toda Andalucía, horarios comerciales lo más amplios posibles y las reuniones lo más amplias posibles”, pero prefiere “no crear expectativas” porque “el virus no sabemos cómo se va a comportar” hasta entonces.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo andaluz ha asegurado que el objetivo de la Junta es que las Navidades sean “lo más normalizadas posibles”, pero ha advertido de que “desgraciadamente no serán como las del año pasado” porque, aunque se ha conseguido “controlar el crecimiento” de casos Covid-19 con las restricciones vigentes, “no está doblegada la curva y nos queda mucho por hacer”.

Ha incidido, en relación con las navidades, que le gustaría que se pudieran “disfrutar en las mejores condiciones posibles”, dentro de una pandemia, es decir, “recuperar la movilidad entre provincias y comarcas, visitar a familiares y amigos y poder tener unas navidades, entre comillas, lo más normalizada posible”.

“Ese es nuestro objetivo y gran parte del esfuerzo que estamos haciendo ahora es para intentar llegar a esas fechas tan señaladas desde el punto de vista familiar, social y económico en las mejores condiciones posibles”, pero ha adelantado que “no van a ser ni mucho menos como las del año pasado”.

Moreno ha dicho que “van a ser unas navidades especiales” y, a partir de ahí, “vamos a intentar recuperar toda la movilidad y espacio posible”. “Desgraciadamente las navidades de 2020 no será como las de 2019”, ha vuelto a dejar claro.

“Esto va por fases, tenemos que ir pasito a pasito”, ha dicho el presidente de la Junta, que ha agregado que también hay que ir con “temple y serenidad porque no nos queda otra”. “Desgraciadamente no podemos adelantar nada, el virus da giros inesperados, todavía hay muchas cuestiones que no sabemos de él”, ha recordado, por lo que “puede sorprendernos, tener un repunte la semana que viene o la siguiente y fastidiar todas las posibilidades de navidad”.

MOVILIDAD ACTUAL LIMITADA

Por otro lado, ha señalado que, actualmente, con los datos de la comunidad “lo razonable es que la movilidad sea limitada”, pero de aquí al domingo se valorará y tomarán decisiones. No obstante, ha dejado claro que “no parece razonable, con las cifras que estamos manejando, que hablemos movilidad amplia”, aunque se verá si hay mejoras “importantes” en alguna zona para permitirla. “Hay que verlo de manera detenida, con rigor y pensando en lo mejor para los andaluces”, ha sostenido.

Así, ha reiterado que tras la reunión de este fin de semana se tomarán, en función de la evolución de la pandemia que ha tenido en los últimos 14 días, las decisiones.

“Nos vamos a ceñir a lo que los expertos nos recomienden, como es habitual en cada una de las decisiones, ellos siempre tienen la última palabra y son los que proponen”, ha señalado, añadiendo que “mi responsabilidad como presidente de los andaluces es velar por la salud y bienestar de los andaluces”.

Por tanto, ha insistido, “tomaré las decisiones acorde con ese objetivo: que los andaluces puedan gozar del mayor bienestar posible”. “A veces eso supone decisiones impopulares, decisiones que no gustan a un sector de la población, decisiones a veces incomprendidas, y suponen a veces un desgaste para mí, para mi propio gobierno y decisiones que a mí me duele muchísimo tomar”, ha admitido.

Ha incidido en que solo tiene un objetivo, que es “preservar, evitar fallecimientos en las medidas de las posibilidades, limitar el crecimiento de la pandemia, y hacer que Andalucía mejore”, por lo que ha pedido “paciencia a los ciudadanos afectados por las restricciones y, de nuevo, responsabilidad”. “Esto necesita tiempo para llegar a unos ratios razonables y todavía, desgraciadamente, nos queda”.

En líneas generales, y de cara a posibles acciones de futuro sobre la movilidad, ha sostenido, que las cosas “van razonablemente bien, hay una tendencia positiva, se están reduciendo el número de hospitalizaciones, afortunadamente, el número de infectados, pero todavía tenemos una fuerte carga, no solo de contagios, también tenemos presión importante en las camas UCI”.

“Todavía existe presión hospitalaria y que tenemos que evitar en la medida de lo posible”, ha subrayando, añadiendo, no obstante, que hay “margen”. “Desde el punto de vista de infraestructuras sanitarias, está previsto por si hay algún repunte masivo”, ha concluido.