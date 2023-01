Granada cierra 2022 con el mejor dato de empleo para un mes de diciembre desde 2008

Granada cierra el 2022 bajando de los 80.000 parados al situar su cifra de desempleo en 77.658 personas, tal y como reflejan los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Trabajo. Una barrera que retrotrae a las números previos a la crisis económica de 2008 para un mes de diciembre. Aquella recesión asestó un golpe mortal a la economía que ha durado bastante tiempo.

Por entonces, fueron 69.794 los demandantes de empleo de la provincia en el último balance del año. El mejor diciembre de las últimas décadas data de 2006, cuando solo hubo 42.413. Un total de 3.137 granadinos han encontrado trabajo en el último mes. Se trata de un 3,88% menos de parados que entonces, y un 4,03% respecto a diciembre de 2021 (-3.264).

En el análisis por sectores, ha bajado el paro en servicios (-2.240), agricultura (-457), colectivo de personas sin empleo anterior (-384) e industria (-112), mientras que apenas ha aumentado en 56 personas en la construcción.

Respecto a la contratación, durante este mes se han realizado en Granada un total de 31.243 contratos, 18.518 menos que en el mismo mes del año 2021 (49.761). Del total de contratos de diciembre, 17.884 han sido temporales, un 57,21%. En cuanto al total de contratos acumulados de 2022 (406.999, 53.641 menos que en 2021, cuando había 460.640) se han formalizado 137.677 contratos indefinidos en la provincia de Granada, un 33,82% del total.

Noviembre ya dejó un registro histórico en la provincia de Granada en este apartado, al alcanzar 33% de acuerdos indefinidos en comparación con el total de contratos. Es decir, uno de cada tres. Una realidad indisociable a la reforma laboral liderada desde el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz.

Satisfacción contenida en UGT y CCOO

Para el secretario general de UGT Granada, Juan Francisco Martín, los datos del paro "vuelven a constatar, un mes más, que la reforma laboral funciona, pues crece el empleo y su calidad, a pesar del elevado grado de incertidumbre que arrojan las consecuencias socioeconómicas del conflicto bélico en Ucrania". Aun así, opina que no hay que conformarse: "Se precisan políticas activas más eficaces para acabar con el paro de larga duración y salarios justos que garanticen el poder adquisitivo de las personas trabajadoras, máxime teniendo en cuenta el incremento de los precios y de los márgenes empresariales".

Con todo, el líder sindical considera que la tasa de paro "sigue siendo elevada", al tiempo que detecta "problemas de funcionamiento del mercado laboral que perjudican la integración de determinados grupos de población", motivos que le llevan a pedir "implementar unas nuevas políticas activas de empleo que den solución a estas disfunciones".

Además, el ugetista recuerda que la calidad del empleo depende también de que su retribución sea adecuada. "Y ahora no lo está siendo, puesto que los salarios están registrando una fuerte pérdida de poder adquisitivo a causa de la elevada inflación, que está lastrando el consumo de los hogares, algo que ya ha afectado al crecimiento económico y que perjudica a la recuperación".

Por su parte, CCOO destaca el dato de contratación indefinida, que valora como "positivo" porque "están aportando mayor estabilidad al mercado de trabajo granadino". En cualquier caso el sindicato alerta de "problemas" que califica de "endémicos", como que el número de mujeres desempleadas supere en 12.000 al de los hombres. En este sentido, Comisiones insta a más empresas a negociar planes de igualdad, "ya que hasta el momento solo se han celebrado legalmente 135 en la provincia".

Para la central sindical de Granada, "no será posible consolidar el descenso del paro si los salarios siguen perdiendo poder adquisitivo". Motivo por el que denuncian que los beneficios y los excedentes empresariales "son la principal causa del incremento de la inflación subyacente". Tal y como ha añadido su secretario general en la provincia, Daniel Mesa, "lo que está ocurriendo es que los costes de la energía y de las materias primas se han repercutido en los precios y cuando estos precios de materias primas y de energía se han reducido, los precios se mantienen altos". Es por ello que Mesa afirma "tanto los salarios, pactados en negociación colectiva, como el salario mínimo interprofesional debe aumentar de forma ambiciosa, e instamos al Gobierno a hacerlo de manera urgente".

Optimismo pero con reservas en la patronal

De otro lado, desde la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) celebran que el año se cierre "con buenos datos laborales gracias a las contrataciones de la campaña navideña y al tirón del empleo agrario".

"Tras la pandemia, los datos laborales vuelven a cerrar el año en positivo, como ya hicieron en 2021. Pero no hay que perder de vista que de momento estamos comparando distintas magnitudes, y que no será hasta marzo de 2023 cuando podremos analizar realmente cuál está siendo la evolución del empleo", ha explicado su secretaria general, María Vera, quien advierte de que, "en cualquier caso, la estadística laboral no va de la mano de la evolución de la economía y de la situación de la empresa".

"No vemos que los indicadores laborales, que por supuesto son positivos, se correspondan con la realidad de nuestras empresas. Más allá de la burbuja navideña y de los buenos datos que siempre dejan las campañas agrarias a final del año, afrontamos 2023 con mucha incertidumbre y con una sola certeza: es imprescindible salvar y poner en el centro a la empresa", ha matizado.

La CGE también ve preocupante que, Granada "no esté siendo capaz de seguirle el ritmo a España y Andalucía. El descenso interanual del paro del 4,03% es muy inferior a la media andaluza del -7,45% y al descenso del 8,64% del conjunto del territorio nacional". "Lamentablemente, nos estamos quedando atrás", ha apostillado María Vera al respecto.