Marifrán Carazo: "Elijo Granada con convicción y el corazón"

Con una sonrisa radiante y una satisfacción tan evidente como lo era desde hace meses el movimiento que iba a hacer público, Marifrán Carazo ha anunciado que será la candidata del PP a la alcaldía municipal. "Es una decisión que he tomado con convicción y con el corazón", ha anunciado este martes, en una convocatoria de prensa de carácter "urgente", la todavía consejera de Fomento y Articulación del Territorio. "Quiero trasladárselo a todos los granadinos y granadinas: elijo Granada, porque creo que es el momento adecuado, oportuno", ha revelado, con énfasis en una elección que casi parece avanzar el lema de su campaña electoral.

"Quiero encabezar la lista de mi partido en la ciudad para las próximas elecciones municipales. Elijo Granada porque pienso que necesita un liderazgo sólido y fuerte que la sitúe en el lugar que le corresponde", ha expuesto Carazo, con toda la capital como fondo desde la terraza del Carmen de San Miguel. "¡Vaya vista!", exclamó nada más asomar, quién sabe si por el escenario o por el futuro político que imagina sobre el mismo. "Elijo Granada porque quiero ponerme al frente de su gestión. Creo que tengo el conocimiento suficiente de la ciudad, de los deseos y de las necesidades de los granadinos. Cuento también con una experiencia de gestión desarrollada en estos años y quiero volcar esta experiencia y este conocimiento para impulsar proyectos importantes para la ciudad", ha abundado en su comparecencia.

El anuncio la sitúa como principal competidora de Paco Cuenca, que siguió en directo la rueda de prensa a través de la emisión en Instagram de la propia candidata popular, por la Plaza del Carmen, una de las más relevantes para tomar el control de la Diputación y en la comunidad autónoma. "Estoy convencida. Creo que es necesario, que Granada necesita un liderazgo sólido y fuerte. Tengo un conocimiento y experiencia de gestión. Estoy dispuesta a trabajar por la ciudad, ilusionada por atenderla", ha expresado en este sentido, antes de aseverar igualmente que "tiene que ser el momento" de la capital. "Quiero trabajar todos los días por la ciudad, dedicarme a ella como lo vengo haciendo, pero en ella. Voy a volcarme para ganar la confianza de los granadinos y las granadinas porque quiero ser su próxima alcaldesa", ha defendido con firmeza.

Renuncia a la Consejería de Fomento

Su candidatura implica la renuncia a la Consejería de Fomento y Articulación del Territorio de la Junta de Andalucía, posición que todavía ostentará a petición, según ha desvelado, del propio presidente autonómico, Juanma Moreno. "Me ha pedido que continúe como consejera, que, de momento, compatibilice ambas tareas. Hasta que el plazo legal lo permita, hay que seguir impulsando proyectos. Sé que me voy a tener que volcar y repartir, sacrificar tiempo de ocio, pero merece la pena", ha subrayado. En este sentido, Carazo ha exteriorizado su "orgullo" por haber sido "la consejera de Granada, la primera consejera de Fomento de la provincia, la primera consejera del gobierno del cambio". "He trabajado duro, pero también he disfrutado mucho", ha reconocido, antes de resaltar el "conocimiento" de las "necesidades de cada provincia" que le ha otorgado este cargo.

En la misma línea, ha afirmado que la decisión, pese a ser comentada desde hace meses, se ha tomado "en estos días". "He estado volcada en una enorme tarea, que es ser consejera de Fomento en el Gobierno de la Junta y en eso me he ocupado. Teníamos que elaborar un presupuesto y tirar de proyectos que ya estaban arrancados. Ha llegado el momento en el que se tenía que tomar esta decisión", ha argumentado. De la determinación, asegura, solo tenía conocimiento hasta este martes el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Próximamente lo comunicará al grupo municipal del PP, del que espera "apoyo". Ha esquivado avanzar la composición de su equipo de gobierno, si bien cabe esperar que se produzcan algunas salidas y conforme un grupo de trabajo que entremezcle el actual con varias incorporaciones. "Esas cuestiones se irán avanzando con el paso de los meses", ha resuelto.

Para ella, ha sido "una mañana importante en lo personal". "He pensado mucho y vengo a trasladar una decisión importante, valorada, meditada y que cuenta con el apoyo de mi presidente, Juanma Moreno, y mi familia. Tomándolas así, ya se gana", ha sentenciado. "Quiero defender a Granada sin complejos. No quiero más agravios para la ciudad. Los granadinos no merecen más frustraciones. Merecen más y nuevas oportunidades. Elijo Granada porque quiero cuidarla, porque quiero mimarla", ha prometido.