La media de espera para una primera consulta de salud mental en Granada es de 47,5 días

Desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad un 6,4% de la población ha acudido a un profesional de la salud mental por algún tipo de síntoma, siendo el mayor porcentaje un 43,7% por ansiedad y un 35,5% por depresión, según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En la provincia de Granada, según datos del SAS , en diciembre de 2021 fueron 1.252 los pacientes que aguardaban la primera cita, con una media de espera para una primera consulta de 47,5 días. "El aislamiento social, el aumento de estrés generalizado, la presión mediática y situacional, así como los cambios en los hábitos de vida, han sumido a la población en un estado de pesimismo", asegura la doctora Carmen Maura Carillo de Albornoz Calahorro, especialista en psiquiatría del Hospital Vithas Granada.

Un elevado porcentaje de pacientes demanda una primera consulta con un equipo de salud mental porque percibe que algo no va bien en su día a día, como cambios de humor, sentimiento de desesperanza, de soledad o de vacío. Existen otros síntomas sutiles, como la pérdida de apetito o apetito desmesurado, insomnio o somnolencia extrema, la sensación de nudo en el estómago, náuseas o taquicardias. En menor número, también hay pacientes que son derivados por familiares o el médico de familia. "La depresión es un trastorno mental con unos criterios diagnósticos bien establecidos. La depresión no se cura de manera independiente a intervenciones por parte de un equipo multidisciplinar especializado. Hay que detectarla y tratarla a tiempo, de no hacerlo el pronóstico empeora", explica la doctora Carrillo de Albornoz Calahorro.

La depresión tiene asociados una gran diversidad de creencias negativas. La desestigmatización de esta enfermedad mental supone la adopción de una nueva perspectiva y el abandono de prejuicios y actitudes discriminatorias. Algunos de los mitos vinculados con esta patología están relacionados con la creencia de que la única sintomatología es el sentimiento de tristeza; que la gente con menos recursos es más propensa a sufrir depresión; que es una debilidad mental o que se finge para llamar de atención. "Es necesario erradicar mitos sobre la depresión y desestigmatizar esta patología. Estar triste es uno de los síntomas, pero no es la enfermedad; la depresión afecta a cualquier paciente de niveles socioeducativos muy diversos; no es una falta de actitud ante la vida; no se finge y no es una búsqueda de cuidados. Es una enfermedad médica que necesita un diagnóstico y tratamiento profesional. Todas estas creencias solo empeoran la situación", subraya la especialista en psiquiatría.

En los casos extremos, el paciente puede llegar al suicidio, que es la primera causa de muerte no natural en España, terminando con 11 vidas al día. "Es necesario desmitificar que el suicidio es un acto no prevenible. La OMS enfatiza que el suicidio es un problema 100% prevenible si se realizan intervenciones oportunas y con abordaje multifactorial, multisectorial e integral. Es crítico poner medios para evitar una tragedia que afecta a familias, comunidades y países, y tiene efectos a largo plazo en las personas que dejan atrás", expone la doctora Carmen Maura Carillo de Albornoz Calahorro.