Una joven denuncia en Twitter una agresión sexual en el recinto ferial

Una joven granadina de 22 años ha denunciado desde su perfil de Twitter una agresión sexual ocurrida en el recinto ferial en la noche de apertura, es decir, el pasado sábado. Según ha indicado ella misma a GranadaDigital, estaba con una amiga a la entrada de la feria, rodeada de personas en la barra de un puesto de chatos esperando para pedir, cuando sintió unos golpes en la pierna a los que al principio no dio importancia. "Me dio por girarme porque no era el tacto de un bolso o de una mano, y vi a un hombre de unos 50 años y que parecía estar drogado, que tenía el pene fuera y se estaba restregando conmigo", explica.

Tras unos segundos en estado de shock, Diana, que así se llama la denunciante, empezó a gritarle y a empujarlo para que se alejara de ella, si bien el hombre no parecía darse por aludido y llegó a decirle que no estaba haciendo nada. Después de subirse la bragueta, el individuo se alejó despacio. La gente de alrededor, según cuenta la joven, no se dio cuenta de la situación, pues había mucho ruido y jaleo.

En ese momento, la joven confiesa no haberle dado importancia al suceso, pero más tarde, cuando reflexionó, se dio cuenta de la gravedad del asunto. "Mi amiga me ayudó a olvidar ese momento. Después sí me afectó más de lo que pensaba que me podía afectar. Me sentí asquerosa y cuando llegué a mi casa eché toda la ropa a lavar y me duché", asegura.

El principal objetivo de Diana al compartir el suceso en redes sociales es denunciar públicamente al hombre y prevenir a las mujeres que acudan al Corpus por si se encuentran a un individuo de las mismas características: "bajito, un poco gordo, calvo y con bigote canoso".

Cuestionar a la víctima

Lo más sorprendente de la situación han sido las respuestas que ha recibido el tuit de Diana, que se ha hecho viral. Además de múltiples textos de apoyo, ha recibido críticas, contestaciones en las que se cuestiona su vestimenta o su actitud y mensajes privados de jóvenes que le han afirmado haber vivido situaciones parecidas anteriormente con un hombre de las mismas características en Granada.

"He tenido que silenciar el tuit para que no me lleguen notificaciones porque además estoy en época de exámenes y lo último que necesito es estar pendiente de las cosas que me dicen", cuenta. En relación a los mensajes machistas y deleznables que le han llegado, como "Quizá es porque eres parte del problema", "Haberle cobrado" -mensaje que, claramente, hace referencia a la prostitución- o "Tenía buena manguera, entonces", Diana, que ha evitado responder a la mayoría, dice que se lo esperaba y que no le sorprenden a día de hoy. Esta sociedad, que en teoría avanza en cuanto a temas de género, sigue siendo cómplice de actos machistas y asquerosos como el que ha sucedido este sábado, cuestionando siempre a la víctima y a su vestimenta o actitud 'provocativa'. "¿Me explicáis por qué coño tenemos que seguir aguantando estas asquerosidades?", se lamenta Diana en otro tuit del mismo hilo.

Otros mensajes que han sorprendido a la joven han sido algunos en los que le decían que se lo estaba inventando para llamar la atención. "¿Qué necesidad tengo yo de inventarme cosas así, como si fuera algo para presumir o de lo que estar orgullosa?", exclama.

Punto violeta en la feria

En el hilo de Twitter, Diana comparte otra respuesta en la que le explican que hay un punto violeta para casos de agresiones y abusos sexuales. Es importante que se sepa esto. Se trata de un stand colocado en el interior de la caseta del Ayuntamiento de Granada (entrando, a la derecha), donde siempre se encuentra una pareja de agentes de la Policía Nacional, donde se informa de cómo proceder ante cualquier situación y se ayuda a las víctimas en caso de que lo necesiten.

"Hagamos del Corpus un lugar seguro y que no se manche el nombre de nuestra ciudad por un gilipollas como este", concluye Diana su hilo. "Realmente, hay seguridad en el recinto, está todo lleno de policías. Y esto no me va a achantar para volver a la feria. No voy a dejar de hacer lo que me gusta por miedo", termina Diana.

Afortunadamente, la situación de Diana el sábado no fue a más y no ocurrió nada más grave. Ojalá el punto violeta sea tan interesante como poco necesario durante los días que quedan de Corpus.