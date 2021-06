Marín: “Cuenca tiene que dejar las amenazas y arrimar el hombro para que haya un gobierno estable”

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder de Ciudadanos en la comunidad andaluza, Juan Marín, ha asegurado en un acto del partido en Huétor Vega, en el que ha mostrado “el apoyo de la formación política a la gestión” de Luis Salvador como alcalde de Granada, que Francisco Cuenca, el portavoz del PSOE en Granada, tiene que “dejar las amenazas y arrimar el hombre para intentar que haya un gobierno estable en la ciudad”. Estas declaraciones se producen después de que el socialista haya dado un plazo de 72 horas a Luis Salvador para que dimita como alcalde y si no, buscará la moción de censura.

Juan Marín ha destacado que en estos dos años de Luis Salvador al frente del Ayuntamiento de Granada “no se puede decir que no se han hecho bien las cosas”, pues ha recordado que se han aprobado los presupuestos con la participación del PP y Ciudadanos y que “nunca en un periodo tan corto de tiempo, y con una pandemia de por medio, habían llegado tantas inversiones a la ciudad”. El líder de Ciudadanos en Andalucía ha insistido en que “ya está bien de amenazas y chantajes” por parte de Cuenca, “un concejal que está imputado por prevaricación”. “La credibilidad del señor Cuenca es nula, por no ir más allá. No le voy a pedir que comulgue con todas las propuestas que Ciudadanos ha puesto encima de la mesa, pero que cumpla con su compromiso cuando aprobó el presupuesto de la ciudad de Granada y que todos esos proyectos se puedan ver hechos realidad. Esto debe hacer el PSOE y Cuenca, aparte de pedirle disculpas a todos los granadinos por esa imputación”, ha indicado.

Para Marín, la solución a la crisis municipal pasa porque “Luis Salvador siga siendo el alcalde con el apoyo del PP y de los concejales del partido socialista y de otros grupos que realmente entendieran cuál es la labor”. “Vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para intentar llegar a acuerdos, para intentar gobernar. Es nuestra misión. Si las otras fuerzas políticas creen que tienen que hacer otro tipo de cosas, que lo digan, pero que lo hagan a pecho descubierto. Si el PSOE tiene 14 votos para presentar una moción de censura, por qué no lo saca mañana. No puede ir al Ayuntamiento a registrar un papelito que dice que con los nueve concejales del PSOE presenta una moción de censura porque eso es inadmisible. Creo que ya está bien de engañar a los granadinos, hay que hablar claro, poner las cartas encima de la mesa y, si realmente tiene la intención de gobernar el Ayuntamiento de Granada, que actúen, pero que dejen de amenazar y de chantajear a Luis Salvador y a los granadinos”, ha añadido.

Luis Salvador, por su parte, ha comentado que el ultimátum de 72 horas que le ha dado Cuenca “forma parte de la escenificación que está haciendo todo el mundo dentro de una especie de teatro no entendido”y ha rechazado dimitir. “Lo que ha hecho es decir aquí estamos los diez concejales del PSOE y pedimos al PP que nos firme una moción para poner a Paco Cuenca de alcalde. Me parece que eso no suena muy serio. Todo el mundo ha tratado de tener participación. El otro día nos encontramos con Macarena Olona diciendo que va a pedir la disolución del Ayuntamiento y la petición de elecciones, algo que solo ha sucedido en Marbella y porque la gente estaba robando cada día que iba a trabajar”, ha señalado. Luis Salvador cree que todos “buscan titulares y espacio en un momento en el que lo que hay que hacer es tener la máxima tranquilidad, serenidad y buscar lo mejor para Granada” y solucionar “el lío” en el que han metido “los concejales que se fueron sin tener que irse, porque nunca ha habido ningún problema”. “Lo que sucedió por parte del PP no tenía que haber pasado, no había ningún motivo para que abandonaran y, a partir de ahí, todo el mundo busca su espacio mediático para intentar presionar”, ha indicado.

Salvador ha comentado que tanto él como el concejal de Ciudadanos que le sigue apoyando, José Antonio Huertas, están “trabajando para mantener todos los servicios públicos al máximo nivel” y que “unos intentan que funcione la ciudad mientras que otros intentan bloquear para sacar intereses que solo son de partido”.