Aunque muchos le cogieron la matrícula entonces, bien es cierto que durante la campaña electoral, la entonces todavía candidata Marifrán Carazo nunca llegó a prometer como tal la ampliación del estadio de Los Cármenes. "Defendemos un aumento de más de 25.000 asientos [para el estadio], cerrando las esquinas y rebajando unos metros el césped, y también techar los sectores B, C y D", fueron sus palabras textuales en aquel momento. En la entrevista concedida a GranadaDigital con motivo de sus cien primeros días al frente del Ayuntamiento, la ya alcaldesa de la capital fue bastante más contundente: "Yo he dicho que mi compromiso es trabajar para conseguir ese objetivo. Granada necesita ese estadio y también es una aspiración de toda la ciudad [...] Desde luego, yo tengo que pensar que Granada merece contar con esa ampliación y voy a poner todos los medios posibles para que así sea en esta legislatura". A continuación, puede leer el extracto íntegro de la entrevista en el que se aborda esta cuestión, así como la del futuro pliego de concesión del estadio.

P. En la campaña, usted defendió la importancia de llevar el aforo de Los Cármenes hasta los 25.000 espectadores, cerrando las esquinas, rebajando el césped y, además, techando todos los sectores además de la tribuna. ¿Se puede comprometer con el abonado del Granada a que antes del final del mandato se habrá iniciado, al menos, esta obra?

R. Este es un proyecto absolutamente necesario y donde Granada también se ha quedado atrás. Son muchos los clubes y las ciudades que están ejecutando y presentando proyectos...

P. La propia Almería, también...

R. Almería también, Sevilla y otras ciudades. En Granada esto se ha quedado parado y detenido. Yo he dicho que mi compromiso es trabajar para conseguir ese objetivo. Granada necesita ese estadio y también es una aspiración de toda la ciudad, no sólo del aficionado, que por supuesto. Y ha de ser el proyecto deportivo del club porque es quien gestiona esos fondos que LaLiga financia con una operación de préstamos para mejorar, modernizar, adaptar las infraestructuras. Así es como se están construyendo todas las demás. Por tanto, arranca un nuevo camino después de un fracaso rotundo. Dos veces quedarse desierto un pliego es un fracaso de la Corporación anterior y es lo que ha impedido en esa concesión del estadio que no se ha producido el haber acometido ya el club una inversión importante para renovar Los Cármenes. Yo me he puesto a disposición del club y les he dicho que vamos a empezar de cero. Tenemos como punto de partida ese trabajo que se ha desarrollado, pero que no ha sido fructífero. Desde luego, yo tengo que pensar que Granada merece contar con esa ampliación y voy a poner todos los medios posibles para que así sea en esta legislatura.

P. ¿Qué postura encontró en el Granada CF cuando se reunió con ellos para tratar el pliego de concesión del estadio?

R. Me han trasladado su interés, pero sobre todo el interés inicial de resolver algo que yo creo que es histórico. La necesidad de contar con el uso de Los Cármenes le da estabilidad y garantía al proyecto deportivo. Y en segundo lugar, esta disposición de invertir y, de la mano del Ayuntamiento, poder dotar a Granada y al Granada CF del proyecto deportivo y de ese nuevo campo. Por tanto, andaremos ese camino, que ha de ser el de la voluntad y el trabajo conjunto.