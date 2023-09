Marifrán Carazo: "No se ha movido un papel para la integración del ferrocarril, pero yo lo voy a poner en marcha"

A Franklin Delano Roosevelt se le debe la oficiosa costumbre de conceder cien días de cortesía a quien aterriza en un gobierno. Sucedió en 1933. Estados Unidos vivía los estragos del crack del 29 y el presidente demócrata determinó que ese era el periplo que merecía para poder ser escrutado con proporcionalidad. Como casi todo lo que inventan los norteamericanos, la medida se fue haciendo extensible a otros rincones del mundo y a todos los niveles desde entonces. Los de Marifrán Carazo como la primera mujer alcaldesa de Granada en cinco siglos de historia se cumplen este lunes 25 de septiembre. La fecha no puede estar más cargada de simbolismo. En pleno arranque del curso político, justo un día después de su estreno en la procesión de la Virgen de las Angustias y cuando los sones de la política apuntan a Granada, donde, en menos de dos semanas, 47 jefes de estado y de gobierno de toda Europa perfilarán los flecos que marcarán la política comunitaria y de todo el continente para el próximo año. Son jornadas de agenda apretada, aunque saca un hueco para recibir a GranadaDigital en el patio del Ayuntamiento, un lugar también cargado de simbolismo para la regidora, pues fue ahí donde cien días atrás su nombre resonó hasta en quince ocasiones. Las de los concejales que le han otorgado la mayoría absoluta con la que encara este mandato de cuatro años.

Pregunta. Este recinto tiene una importancia singular para usted porque aquí es donde fue elegida alcaldesa. ¿Cómo lo recuerda?

Respuesta. Es historia. La verdad que fue un día precioso. Decidí hacerlo en el patio del Ayuntamiento para contar con más espacio. Sólo se hizo una vez y fue en pandemia, pero sí quería tener este espacio como símbolo de lo que debe ser el Ayuntamiento, que es la casa de todos y un espacio abierto de encuentro. El patio tiene que seguir albergando una gran programación cultural y social. Es el epicentro de la ciudad y ese día lo recuerdo con una enorme ilusión a pesar de que siempre se queda pequeño en esos días importantes. Pero disfruté y me comprometí a trabajar por Granada, a hacerlo en base al acuerdo, a la colaboración y al consenso, y ya estamos dando esos primeros pasos tras arrancar en la toma de posesión.

P. Usted ya fue concejala con el Partido Popular y ahora es alcaldesa. ¿Cómo ha sido ese aterrizaje en el Consistorio? ¿Dista mucho?

R. Claro, primero porque lo fui hace quince años, que el otro día echaba cuentas. Y una ha crecido en esos quince años. Es diferente ser concejala que alcaldesa. Cuando me hacen referencia, me pregunto quién me lo iba a decir a mí. Estoy muy contenta porque la verdad que es un regalo, una enorme responsabilidad. El peso de la responsabilidad es importante, pero estoy convencida de que, tras esos quince años de experiencia y de gobierno también en la Junta de Andalucía junto al presidente Juanma Moreno, estoy preparada y en un momento en el que tengo una edad extraordinaria. Con ganas, con ilusión, con fuerza y con equipo, que tener equipo es muy importante para asumir este nuevo reto. De ahí que eligiera Granada. Quería ser su alcaldesa y gracias al apoyo de los granadinos ya estamos dando esos primeros pasos al frente del Ayuntamiento y de la ciudad.

P. Un equipo amplio porque usted consiguió una mayoría amplia en las últimas elecciones municipales. Son cien días de gobierno. A nivel de gestión, ¿qué balance hace tres meses y medio después?

R. Arrancamos la primera semana cumpliendo los objetivos que habíamos comprometido en la campaña electoral. Durante toda la campaña fui planificando esas primeras medidas, anunciando sobre qué puntos íbamos a trabajar desde el primer minuto. Tanto en la primera semana, como en la segunda... Hemos avanzado. Yo creo que hemos cumplido con todos esos compromisos. Dije que en la primera reunión iba a ser sentarme con la empresa de limpieza y también proponer un único concejal para tener esa competencia. En este caso es otra mujer que tiene que estar pendiente de la empresa que gestiona la limpieza de la ciudad y muy pendiente también de los granadinos porque cuidar Granada es cosa de todos. Aprobamos un plan de choque que se ha estado realizando en julio y agosto, y que nos ha servido para poner a punto y revisar esa limpieza que ahora tenemos que mantener, para lo cual necesitamos contar con la colaboración de todos los demás.

Dije también que empezaba desde el primer minuto a preparar el nuevo presupuesto y la semana que viene tendremos ya esa primera comisión para arrancar con la aprobación definitiva del presupuesto, una vez que ya tenemos la ordenanza fiscal trabajada. Yo creo que vamos a ser de los primeros ayuntamientos que va a contar con presupuesto, y esto es muy importante porque va de la mano de esa estabilidad social e institucional en este Ayuntamiento, la que pedí a los granadinos para hacer progresar Granada, que va a tener ese presupuesto aprobado muy pronto y eso es una señal de estabilidad que es también económica para captar inversiones y empujar a esta Granada que queremos.

Ser la Capital Europea de la Cultura es un objetivo importante, pero no es el fin

P. Para eso también son importantes las conexiones. Cuatro días después de coger el bastón de mando ya le escribió al presidente Pedro Sánchez, ahora en funciones, para pedirle que reiniciara el proceso de la Aesia, pero no incluyó las conexiones. ¿Por qué no lo hizo y cuándo tiene pensado retomarlo?

R. Decidí esperar a la formación de Gobierno. Hay que recordar que, justo un día después de conocer el resultado electoral de las municipales, se anunció ese adelanto de las generales por parte del presidente Sánchez. Estoy esperando que se forme Gobierno, pero ya he movido ficha. He empezado por nuestro aeropuerto, pidiendo esa reunión al presidente de Iberia porque entiendo que esa conexión de nuestro aeropuerto con Madrid todos los días es fundamental para nuestra economía y para el empresariado granadino. Para estar a una hora de ese Aeropuerto de Madrid y abrir todas las puertas del mundo. Luego, yo espero convencer y trasladar la importancia que tiene ese vuelo para una ciudad que va a liderar un crecimiento claro.

He comenzado por ahí y ahora estoy esperando a la formación de Gobierno. Es inaceptable que todos estos años atrás Granada cuente con menos conexiones que antes de la pandemia, y que no las haya recuperado ni en su aeropuerto ni tampoco las ferroviarias. Es inaceptable la duración del tiempo de viaje. Propuse, sigo proponiendo y es lo que voy a hacer al Gobierno de España cuando se constituya, conexiones directas. Al menos, en un número de esos servicios que se ofrecen de alta velocidad para poder acortar la duración del tiempo de viaje. Ahora la excusa es una obra. Yo he sido consejera de Fomento y también hay que valorar y planificar las consecuencias de esas obras. Pero sobre todo es que antes, sin tener esa obra en ejecución por parte de Adif, también hemos visto cómo la duración del viaje era excesivo para Granada. Luego, creo que aquí tenemos que ir de la mano. Tenemos ya y cuento con el mandato de una declaración institución institucional que aprobamos en el primer pleno, de acuerdo con los dos portavoces municipales del PSOE y Vox que tienen representación en el Ayuntamiento, porque los cité y hemos encontrado numerosos puntos de acuerdo sobre los que tenemos que trabajar. Y este es uno de ellos.

P. Durante la campaña, en mayo, aseguró que una de las primeras cosas que haría en la primera semana de Gobierno sería licitar un estudio informativo para analizar los accesos a las Circunvalación y cómo descongestionar sus principales salidas. ¿Qué se sabe de ese estudio?

R. Pues avanzamos en este estudio y además voy a encontrar la colaboración, en el estudio principal y la posterior redacción de proyectos, de la Diputación Provincial. Estoy diciendo que son importantes las alianzas con los partidos políticos, la sociedad y los empresarios, pero también con otras administraciones. En este tiempo he recibido la visita del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con el ánimo de colaborar y de emprender proyectos comunes, pero también del presidente de la Diputación, que es consciente de que favorecer el acceso a Granada, su movilidad y la relación con el Área Metropolitana tiene que ser compartido también con la Diputación y va a ayudar a poner en marcha esos proyectos que mejoren los enlaces y el acceso a la ciudad de Granada.

Ya hemos bajado de 30 días el periodo medio de pago a proveedores y en el próximo pleno informaremos de los resultados de julio y agosto

P. Entre los que imagino que también estarán las pantallas acústicas y vegetales, que también presentó en la campaña, para reducir el ruido de la autovía en la capital. Es un problema acuciante y que preocupa a los vecinos...

R. También trabajamos en ese proyecto desde el Área de Urbanismo. Ya hemos dado los pasos iniciales y necesitamos sumar en este caso al Gobierno de España, puesto que la Circunvalación es de su competencia, para recibir esas autorizaciones y construir esas pantallas de árboles que son vegetales y que funcionan también como sumideros de CO2. Es importante, además de que restan ruido a los vecinos de la ciudad.

P. Hay autovías en España, como la M-30 de Madrid o la AL-12, que conecta Almería con su aeropuerto, que son de competencia municipal. ¿Sería posible experimentar esa fórmula aquí en Granada?

R. Nuestras dos circunvalaciones son la Ronda Sur y la GR-30. La Ronda Sur es de la Junta de Andalucía, que por cierto como consejera la puse a punto. Revisé e intervenimos en los túneles, se asfaltó por completo ese trazado y se puso a punto muchos años después. Y la que conocemos todos como Circunvalación es de competencia y titularidad del Estado. También su conservación y mantenimiento. De ahí que tengamos que ponernos de acuerdo. Aun estando en el borde de nuestra ciudad, y pese a parecer una vía urbana, es competencia del Estado el poder establecer la relación para posicionar esas pantallas que queremos para restar ruido y contaminación. Me preocupa la calidad del aire y creo que hay que actuar en todos los frentes con una estrategia compartida por todas las administraciones para mejorar esa movilidad en Granada, pero también para reducir la contaminación.

P. Sobre la candidatura a ser Capital Europea de la Cultura 2031, usted ya ha nombrado a un comisario y ha puesto una batería de acciones o actividades en marcha. ¿Hacia dónde avanza?

R. Ese es otro proyecto de primera semana. Entendemos que conseguir ese objetivo es importante, pero no es el fin. El fin es trazar un camino importante hasta 2031 donde podamos aumentar esa oferta cultural, hacerla diversa, dotarnos de nuevos equipamientos, donde todas las administraciones aportemos y con una agenda cultural única. También recuperar espacio de esa Granada que siempre ha sido claramente de referencia cultural y que tiene que seguir avanzando. Pero para ello también vamos a aprovechar ese camino de trabajar sobre una candidatura, la oportunidad que nos da ofrecer esa oferta y todos los equipamientos dirigidos a programación cultural en todas sus artes. Me va a apoyar... nos va a apoyar la Universidad de Granada. Así lo hemos hablado con su nuevo rector, que arrancamos camino y que coincide 2031 con el 500 aniversario también de la UGR. Luego, es una bonita oportunidad de cuadrar ese interés de la ciudad con la conmemoración de ese importante aniversario de la universidad. Y trabajar juntos, porque la universidad puede ayudar mucho en el lanzamiento de esta candidatura.

Es inaceptable que Granada cuente con menos conexiones que antes de la pandemia

P. En el plan de choque de limpieza está el llamado 'Plan Pintadas Cero', que dijo usted que incluiría la sanción económica más alta de Europa para aquellos que realizaran pintadas. ¿Se ha contemplado ya a cuánto ascendería el importe de dicha sanción o cómo se va a avanzar en los plazos para ponerlo en marcha?

R. Estamos diseñando y trabajando en un plan integral porque afecta a diferentes áreas y también a otras instituciones. Son actitudes incívicas que están dañando nuestro patrimonio y la imagen de la ciudad, diferenciando los grafitis de las pintadas. Es verdad que está dañando nuestro mobiliario urbano también y cuesta esa reparación en la limpieza. De una parte, hay que incrementar el régimen sancionador. Estamos revisando la ordenanza, comparando lo que han hecho también otras ciudades y colaborando con otras administraciones, pues hay parte de ese patrimonio que es Bien de Interés Cultural cuyos titulares son privados o es la Junta o la Diputación, y buscar acuerdo para ver cómo podemos limpiar rápido esas pintadas puesto que a día de hoy no contamos con una herramienta legal. Y cómo retirar esas pintadas de forma más rápido por parte del Ayuntamiento respecto a su propio patrimonio y mobiliario urbano. En eso estamos haciendo un esfuerzo muy importante. Durante todo el verano lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Pero además, sensibilizando a los demás de ese cuidar Granada. Y, especialmente con las pintadas, de una forma integral para resolver ese problema que es enorme en la ciudad y que mancha nuestro patrimonio en muchas ocasiones. Por eso creo que es importante estar en los colegios

P. Otro problema relacionado con la limpieza es el del contrato de limpieza, que sigue recurrido en un tribunal del Ayuntamiento. ¿Hay algún plazo nuevo para su resolución?

R. Se presentó un recurso por parte de la patronal de las empresas de limpieza. Y rápido y urgente, lo primero que hice fue suspender la licitación a la vista de ese recurso. ¿Qué estamos haciendo? Analizar el pliego técnicamente, también analizar ese recurso, que es la opinión de las empresas respecto al pliego, por cierto muy crítico con su contenido. Estamos comprobando también esos criterios que establecen las empresas de una forma técnica para preparar el nuevo pliego. Me he comprometido también a licitarlo cuanto antes. Pero siempre he dicho que con prisa, aunque con detenimiento. Es el contrato más importante que tiene este Ayuntamiento. Son más de setecientos millones de euros, pero sobre todo compromete el modelo de limpieza del futuro. Hay que acertar porque, si queremos una Granada limpia, es verdad que la tenemos que cuidar entre todos y debe ser un compromiso de todos. Pero también debemos acertar respecto a la maquinaria que introduzcamos, la innovación de esa propia maquinaria, la diversidad de nuestros barrios y especialmente el centro histórico y el Albayzín, que necesita una maquinaria muy específica. Yo creo que hay que acertar en esas condiciones que refleja el pliego para poder contar con el mejor servicio. Luego, trabajando también en ese objetivo que, estoy convencida, va a transformar la limpieza de nuestra ciudad.

P. En su programa incluyó más de cien medidas para los ocho distritos de Granada. ¿Cuáles veremos terminadas o en alto avance de ejecución antes de que finalice el mandato?

R. Estamos trabajando para licitar también los pliegos de redacción de esos proyectos que son obras urbanas. Y la planificación de mejora de nuestros jardines y parques, que también se contemplaban en esas cien iniciativas, así como de nuestras plazas. Quiero esa Granada para vivir, para disfrutar, para pasear... Necesitamos mejorar arterias urbanas que son principales y que después de unos años necesitan verse renovadas y ser más accesibles para favorecer al peatón en esas infraestructuras. Pero también están esos rincones que son las plazas y los jardines. Y dotarnos de nuevos espacios verdes para ser una ciudad verde saludable. Hay que conjugar esos proyectos en los que trabajamos para ir licitando e ir afrontando su construcción.

P. Los vecinos de La Chana se preguntan cuándo se abrirá por fin el barrio de Las Alquerías. ¿Hay algún horizonte?

R. Creo que en esto también se ha avanzado. Es un proyecto que viene retrasado...

P. Está hecho, prácticamente, y planeado...

R. Está hecho. Faltaba conectar un bulevar con otro y se está avanzando a tal fin. Ayer por la tarde [por el jueves] estuve en La Chana constituyendo su Junta Municipal de Distrito, y creo que es un distrito que está en pleno crecimiento y renovación. Toda esa zona está creciendo de una forma exponencial y tenemos que asumir nueva población y muy joven que nos está haciendo ayudar a crecer La Chana como barrio, así como el conjunto de la ciudad. Tiene un proyecto de urbanización muy importante, que además es definitivo para su crecimiento, y sobre el que me voy a volcar, que es la integración del ferrocarril. Cerrar esa herida tan importante y conectar La Chana con Bobadilla, también con un gran corredor. Una obra urbana que vamos a liderar y para la que ya cuento con la ayuda del presidente de la Junta de Andalucía y con el camino marcado que es la experiencia de cerrar una sociedad, como lo hemos hecho en Almería, cuyas obras están empezando. En Granada no se ha movido un papel. Yo me voy a encargar de que ese proyecto se ponga en marcha porque sé que es muy importante para La Chana también.

Granada debe estar de moda no sólo para vivir, sino para invertir y atraer inversión

P. El otro día veíamos la reunión que usted mantuvo con el señor Moreno Bonilla. Invitaba al Estado a que se sumara, pero... ¿Cómo se fructifica esa sociedad?

R. El responsable y el competente es el Estado, que es quien gestiona las infraestructuras ferroviarias y quien afronta su construcción. No obstante, en los proyectos de soterramiento que incluyen un tramo urbano, hay ejemplos claros donde han participado también en la financiación los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Muy cercano, el de Almería. Yo misma como consejera cerré ese acuerdo y el porcentaje de financiación de cada una de las tres administraciones. Licita y encarga el proyecto el Estado, que es el que construye, pero participan el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, de la que ya tengo el compromiso de su presidente para participar en el soterramiento de Granada como lo ha hecho la Junta en Almería. El compromiso de esta alcaldesa es liderar y tirar de ese proyecto y encontrar la financiación en la parte que le corresponde al Ayuntamiento. Necesitamos incorporar al Estado, pero al mismo tiempo, en lo que se constituye esa sociedad y se termina ese procedimiento, licitar el proyecto y ponernos de acuerdo porque ahí el Ayuntamiento tiene que opinar. Es un tramo urbano muy importante. Afecta a dos barrios y voy a trabajar en base al acuerdo, así como llevar la iniciativa para ponerlo en marcha porque es muy esperado y está comprometido desde hace muchos años.

P. En campaña anunció una rebaja del IBI para algunos colectivos vulnerables. ¿Se podrá ver reflejada esa rebaja ya en enero de 2024?

R. Le he dicho que ya trabajamos en el nuevo presupuesto, que ya tenemos el borrador de la ordenanza fiscal, que luego ha de publicarse antes de aprobarse definitivamente el presupuesto. El presupuesto de 2024 no es todavía el de esta alcaldesa ni el de este equipo de Gobierno. Va a ser un presupuesto arrastrado por lo comprometido y complejo. Estoy convencido de que en 2025 Granada va a contar con un presupuesto donde se aumenten los ingresos y donde también se acerquen más a los gastos. La situación económica del Ayuntamiento no es buena y yo ya contaba con ello. Pero también, el Gobierno anterior comprometió, respecto al presupuesto prorrogado actual de 2023, gastos en otras anualidades que tenemos que hacer frente a ellas. Eso sólo ya supone un punto de partida de casi 18 millones de euros que tenemos ya comprometidos de 2024.

Por tanto, no es ese presupuesto expansivo que quiero para la ciudad de Granada y sin subir impuestos, que eso es lo importante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con la gestión, no ha dado tiempo; trabajando como estamos haciendo en mejorar el procedimiento de la ordenanza de gestión y recaudación tributaria; mejorando también la ordenanza que afecta a las licencias de la Gerencia de Urbanismo, esos proyectos que se incorporan a nuestra ciudad. Cambios que son funcionales y organizativos que estoy segura que nos van a ayudar. Pero sobre todo captando inversión, poniendo en marcha esa oficina que capte fondos europeos y vaya a buscarlos, pero que también capte proyectos y los acompañe. Una unidad aceleradora de proyectos que haga que Granada recupere espacio, que Granada esté de moda no sólo para vivir, sino para invertir y atraer inversión.

P. A nivel económico, su concejala de Economía y Hacienda también ha puesto sobre la mesa su intención de bajar el periodo medio de pago a proveedores por debajo de los treinta días. ¿Cuál es la receta que van a aplicar?

R. Ya lo hemos hecho. En el próximo pleno informaremos de esos resultados de los meses de julio y agosto. Ya se ha reducido de forma considerable de 89 días a 49. Pero, desde luego, mi reto es seguir avanzando. En la Consejería de Fomento llegué a pagar en cinco días. Creo que es un trabajo de tirar de cada uno de los expedientes y también contar con todo el equipo de Intervención o de Tesorería, que nos tienen que ayudar, y tener liquidez, que es importante. Todo eso tiene que cuadrar para que el dinero llegue a la empresa cuanto antes. Al igual que el dinero de los granadinos pueda permanecer en su bolsillo cuanto más mejor. Ese es el criterio y el concepto.

P. ¿Cuándo esperan tener listo el PGOM?

R. Dije que antes de los cien días tendríamos el avance. Por cierto, llega retrasado un año fuera de contrato. Me senté con la empresa adjudicataria la primera semana también. He imprimido ritmo y exigencia. Estamos revisando ese último documento. Es un documento inicial, flexible y abierto sobre el que tenemos que trabajar. He pedido también trabajo conjunto y acuerdo a los grupos que representan a la oposición en el Ayuntamiento y, por tanto, hemos cumplido. A partir de este momento, continuaremos el trámite y el compromiso es darle prioridad y agilidad para definir el modelo y el proyecto de ciudad de los próximos años.

P. Otra cuestión importante es la recuperación de la Toma de Granada como festivo local junto al Jueves de Corpus. La oposición le ha pedido un referéndum, pero más allá de esa petición, ¿se puede plantear llevar ese festivo al Día de la Cruz, dado su carácter festivo y de celebración?

R. Yo creo que este año lo hemos tenido todos claro, no por la coincidencia en el calendario, que determina en buena parte la organización y el reparto de esos días festivos. Por tanto, ha habido acuerdo. Siempre he mantenido que el Día de la Toma ha sido un día importante para nuestra ciudad. Lo es porque es tradición, es historia y tenemos que defender ese día. Creo que una ciudad no puede perder su historia ni puede perder su tradición. Igualmente lo es el Día de la Cruz. También es tradición e historia, y ahí hay que mezclarlo también con los días que son lectivos para que participen los más pequeños. De cara a 2024 lo tenemos claro. A 2025 también por la coincidencia en el calendario. E iremos avanzando en base al acuerdo y al consenso. Pero de referéndum no se ha hecho nunca nada. El señor Cuenca no preguntó a nadie cuando quitó el Día de la Cruz como festivo hace dos años. Hablaremos y lo valoraremos, pero desde luego hay que mirar ese calendario, porque cada año es diferente, pero tener criterio. Y yo siempre he defendido el Día de la Toma como un día festivo para la ciudad.

P. Afronta como alcaldesa un momento que va a ser histórico para Granada, que es la Cumbre Europea. ¿Cómo se prepara una ciudad del tamaño de Granada para un evento de tal magnitud?

R. Es un evento internacional de enorme importancia en el que Granada tiene que lucir. En esas tareas estamos. Lo hacemos de forma muy coordinada en las competencias municipales como el mantenimiento, el cuidado de la ciudad o la limpieza, pero sobre todo la seguridad. Garantizar la seguridad de la cumbre de mandatarios es importante. Colaboramos con la Policía Local, luego también responden a esa seguridad los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que están teniendo contactos para preparar los recorridos y los itinerarios. Esa seguridad. Echo en falta un trabajo más coordinado en otros aspectos. De ahí que esté solicitando una reunión que sea mucho más amplia donde hablemos de seguridad y de otros asuntos que me preocupan porque Granada tiene que estar preparada durante dos días intensos que van a afectar a su movilidad y en el día a día a los granadinos, quienes estamos encantados de recibir un evento de estas características, pero que también hay que planificar, diseñar e informar para que les afecto lo menos posible. He requerido por carta al ministro de Presidencia en funciones una reunión que es técnica, pero también política, para garantizar el día a día de Granada desde el Ayuntamiento durante los dos que va a durar este evento, que es lo quiero y lo que deseo.