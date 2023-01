Lucas Alcaraz y Nolito, los ex que vuelven a casa y ponen a prueba el fortín de Los Cármenes

Granada e Ibiza miden sus fuerzas este sábado para reeditar, en esta ocasión en el feudo granadinista, el duelo con el que ambos equipos daban el pistoletazo de salida a la Liga 22/23. Aquel encuentro iba a suponer la primera y única victoria a domicilio de los, por entonces, pupilos de Aitor Karanka. Mucho han cambiado las cosas desde ese partido perteneciente a la primera jornada liguera, empezando por que ninguno de los actuales preparadores de los dos equipos, ni Paco López ni Lucas Alcaraz, eran en ese momento los inquilinos de los respectivos banquillos que ahora ocupan.

Precisamente, el de este sábado será un encuentro especial para el técnico granadino del Ibiza que regresa a la que hasta en tres etapas diferentes ha sido su casa. Además, el Granada y Los Cármenes son los que vieron dar sus primeros pasos al Alcaraz entrenador allá por 1995. Al frente de aquel conjunto de los Juan Peláez, Julio Soler, Cordero o Fenoll, entre otros, estuvo un Lucas Alcaraz que no cerraría su etapa en el banquillo rojiblanco ahí. Más bien iba a ser un 'punto y seguido' que pondría de nuevo al técnico granadino al frente de la nave granadinista en la temporada 2013/2014 y la 2016/2017, en ambos casos en Primera División, tras un paso intermedio por el último rival de los de Paco López, el Levante.

Como en su momento hiciera el Granada, Lucas Alcaraz iba a llegar al banquillo del club de Can Misses como ese 'flotador' al que agarrarse para lograr la permanencia en la Segunda División. La realidad ahora mismo es otra, porque el equipo isleño visita Granada hundido en lo más bajo de la clasificación con tan solo cuatro victorias y 16 puntos en su casillero. Una situación muy comprometida que añade aún más picante al reencuentro del extécnico rojiblanco con el que fuera su estadio.

Alcaraz, una salvación y un descenso

No olvidará la afición de Los Cármenes los servicios del preparador granadino ahora al frente del equipo rival. Bajo sus órdenes, el Granada lograría en la temporada 13/14 permanecer en la máxima categoría. Aquella campaña había comenzado ilusionante para los nazaríes firmando un término de primera vuelta prometedor como noveno clasificado. Sin embargo, el final de curso iba a querer que los rojiblancos se jugaran el estar un año más en Primera a una sola carta en el duelo que cerraba el curso frente al Valladolid. El conjunto vallisoletano llegaba con la misma premisa, pero solo había plaza para uno. Aquel equipo de Lucas Alcaraz logró el objetivo y el técnico sorprendía después anunciando su salida del banquillo de Los Cármenes.

Esa despedida volvería a ser un "hasta pronto", ya que el preparador granadino volvería a tomar las riendas del equipo de su ciudad en la 2016/2017. Sin embargo, en esa ocasión la suerte sería totalmente opuesta para el conjunto de Alcaraz. El equipo firmaba una temporada aciaga que terminaría de la peor forma posible: con el descenso a Segunda División del conjunto rojiblanco tras seis temporadas en la élite. Al igual que recientemente el Ibiza, el club nazarí volvía a apostar por el entrenador que ya había obrado el milagro en la 13/14 manteniendo al equipo en Primera. Lo hacía tras el cese de Paco Jémez y con la misión de levantar deportiva y anímicamente a un conjunto 'roto'. El efecto 'Alcaraz', sin embargo, no dio sus frutos y terminó cesado antes del final de temporada, pese a haber sido renovado en enero de ese mismo año.

El técnico no es el único que 'vuelve a casa' con su visita de este sábado a Los Cármenes, también lo hace Nolito. Lo cierto es que la campaña del delantero en Granada -la 2012/2013- no iba a ser muy prolífica pues tan solo marcó tres tantos. Una producción anotadora muy escasa para los registros que firmaría inmediatamente después en sus tres temporadas bajo la indumentaria celeste del Celta, con el que iba a promediar los 12 tantos por temporada. Lo cierto es que tras cambiar el equipo gallego por el azul del Manchester City no se volvería a ver al mejor Nolito. Tampoco el Ibiza ha conseguido recuperar la mejor versión del delantero, que solo ha logrado un tanto en 13 partidos con los isleños.

La 'cláusula del miedo' impide el regreso del mirlo nazarí, Isma Ruiz

Si Lucas Alcaraz y Nolito 'regresan' a Los Cármenes, el que no podrá hacerlo es Isma Ruiz. El joven mediocentro curtido en la cantera nazarí se ha quedado en Ibiza por la 'cláusula del miedo' que le impide enfrentarse al conjunto al que pertenece en propiedad. Con la llegada del mercado estival, el equipo ibicenco anunciaba la incorporación en calidad de cedido del canterano del Granada, que llegaba en busca de minutos de calidad para demostrar que puede tener sitio en el equipo rojiblanco. Sin embargo, no podrá exhibirse en el que, a priori, sería el mejor escaparate para hacerlo, ante el equipo con el que tiene contrato y en su estadio. Por tanto, Isma Ruiz tendrá que esperar a su regreso al conjunto nazarí al término de la presente temporada para convencer a Paco López de que puede tener un sitio en el Granada de la 23/24. Sin el canterano, Lucas Alcaraz, desde el banquillo, y Nolito serán los ex que pongan a prueba la fortaleza de Los Cármenes.