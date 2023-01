El Granada apela a su idilio con Los Cármenes para no descolgarse de la lucha por el ascenso directo y seguir metiendo presión en una lucha a cada jornada más igualada. Sin Uzuni ni Meseguer, el conjunto nazarí recibe este sábado (18:30 horas) al Ibiza de Lucas Alcaraz, granadino y granadinista, pero agobiado en lo más hondo de la tabla. Se le olvidarán durante 90 minutos los colores que ha animado desde que era pequeño y tratará de hurgar en la herida que el Levante produjo en la piel rojiblanca. El cuadro balear es el único equipo al que los granadinistas han logrado ganar como forasteros, allá por el mes de agosto. Ahora, amenaza la condición de invicto en casa del combinado de Paco López.

Alcaraz no es el único nexo entre los dos clubes, más allá de que el granadino relevase en el banquillo a otro exrojiblanco como Anquela. Regresará con la expedición ibicenca Nolito, que ya sabe lo que es marcar al cuadro granadinista. Es una de las principales amenazas del conjunto balear, a pesar de no gozar de la titularidad indiscutible. No volverá, en cambio, Isma Ruiz, cedido por el Granada en Can Misses y con su futuro en el club aún por decidir. La cláusula del ‘miedo’ incluida en el préstamo le impedirá pisar Los Cármenes, donde sí se podrá vestir de corto Cristian Herrera, el máximo artillero del cuadro insular, con cinco dianas.

El Granada, al otro lado de la trinchera, afronta el reto de proteger su fortín sin el guardián que ha mantenido la puerta cerrada cada dos semanas. El propio Paco López confirmó la ausencia de Uzuni, el casero pichichi de la categoría, lo que no es cuestión baladí. El albanés suma casi la mitad de los tantos que ha marcado hasta la fecha el conjunto rojiblanco, desatascador con su acierto en encuentros trabados, y todos los ha anotado en Los Cármenes. Sin su goleador, fue vapuleado en el Ciutat de Valencia, sin apenas generar peligro, en un encuentro del que el equipo volvió mustio. Mantener vivas las opciones de ascender por la vía rápida pasan por no ceder más lejos de casa, pero también por prolongar el rendimiento ofrecido hasta ahora como anfitrión.

No ha variado mucho la disponibilidad de la plantilla rojiblanca con respecto a la última jornada, aunque cabe esperar varios cambios en el once. Con Raúl Fernández a priori bajo palos, la debilidad expresada por los centrales en el feudo granota plantea la posibilidad de que regrese Miguel Rubio a la línea de cuatro defensas. Descartada en principio la reubicación de Víctor Díaz como pivote, en la medular brotan las principales dudas. Regresa Bodiger, después de cumplir sanción, con lo que Paco López puede recuperar el doble pivote que inició la campaña como poco menos que inamovible.

Otra opción pasaría por centrar a Melendo, como ya sucedió durante el último encuentro, aunque el catalán parece mejor postulado para actuar en banda. Por el otro costado, repercutiría Callejón, para servir en este caso a una doble punta en la que se puede colar Antonio Puertas, de nuevo el que más probabilidades tiene de reemplazar a Uzuni. Habrá que ver si también puede aportar sus goles, como ya hizo en el último ascenso. A pesar de que queda toda la segunda vuelta por disputar, la competición no permite errar mucho más. Ni al Granada, si quiere agarrarse al ascenso directo, ni al Ibiza, si quiere huir de abajo. Empiezan a aparecer las necesidades.

Alineaciones probables:

Granada CF: Raúl Fernández; Ricard, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Carlos Neva; Melendo, Bodiger, Petrovic, Callejón; Puertas y Jorge Molina.

UD Ibiza: Fuzato; Joseda, Marcos Mauro, Grillo, Javi Vázquez; Cristian Herrera, Pape Diop, Appin, Nolito; Ekain y Bogusz.

Árbitro: Jon Ander González Esteban, del comité vasco.