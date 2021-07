La línea férrea Guadix-Lorca la mejor alternativa para el tráfico de mercancías entre Algeciras y el mediterráneo

“La línea férrea Guadix Baza Almanzora Lorca, frente al Corredor Central, es la mejor alternativa para el tráfico de mercancías entre Algeciras y el litoral mediterráneo, enlazando con el Corredor Mediterráneo para su salida al resto de Europa”. Así de tajante se ha expresado Joan Amorós, presidente del consorcio FERRMED (promotor de la Red TransEuropea de Transportes) en el acto de presentación de las acciones a llevar a cabo en el Sector Sur del Corredor Mediterráneo, según el “FERRMED Study of Traffic and Modal Shift Optimisation in the EU” que se está llevando a cabo a nivel europeo. Dicho acto ha tenido lugar en la sede de la patronal murciana CROEM, ante representantes socioeconómicos del sureste peninsular (Almería, Granada, Murcia) y en el que también han intervenido la Asociación Amigos del Ferrocarril Comarca de Baza y la Plataforma Comarca de Guadix por el Tren.

FERRMED ha presentado un ambicioso proyecto para aumentar el transporte de mercancías por ferrocarril hasta el 30% del total de dicho tráfico en 2030, para instalar terminales ferroviarias en enclaves estratégicos, y para reducir sensiblemente las emisiones de CO2, retirando hasta dos mil vehículos pesados diarios de las carreteras y derivando su actividad hacia las líneas férreas del sureste peninsular. En este proyecto juega un papel importante el tramo Murcia-Almería-Granada del Corredor Mediterráneo, así como la reapertura de la línea férrea Guadix Baza Almanzora Lorca, que lo complementaria por las comarcas del interior y que, frente al Corredor Central, es la mejor alternativa para el tráfico de mercancías entre Algeciras y el litoral mediterráneo, enlazando con el Corredor Mediterráneo para su salida al resto de Europa.

Amigos del Ferrocarril Comarca de Baza y Comarca de Guadix por el Tren piden al Ministerio de Transportes que, en el proceso que se acaba de iniciar para la licitación / adjudicación / ejecución del Estudio informativo de reapertura de dicha línea, tenga en cuenta los parámetros estudiados por FERRMED en cuanto a la viabilidad de este ramal ferroviario, también respecto a su rentabilidad, puesto que la inversión (menos de mil millones) se amortizaría en apenas 15 años y podrían obtenerse hasta 600 millones de beneficio.