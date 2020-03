La OCU no detecta “de momento” subidas de precios en alimentos y productos de droguería e higiene

OCU no ha detectado “de momento” subidas de precios en una cesta de 25 productos básicos de venta ‘online’, compuesta por alimentos y productos de droguería e higiene, como consecuencia de la crisis generada por el coronavirus.

En concreto, la organización de defensa de los consumidores observa fluctuaciones de precios, pero no necesariamente al alza. De hecho, dentro de un mismo tipo de producto ha observado tanto bajadas como subidas.

Lo que sí ha detectado la OCU es la ausencia de algunos productos concretos, especialmente de droguería e higiene (papel higiénico o jabón de manos), así como de harinas, legumbres y leche, pero no en alimentos frescos, salvo en el caso de los huevos.

Además, ha constatado largas esperas en las grandes cadenas de supermercados ‘online’: de horas para hacer el pedido y de más de una semana para la entrega en el domicilio.

En este sentido, OCU ha recordado a los consumidores que algunos mercados municipales y galerías comerciales ofrecen un servicio de venta por teléfono a domicilio en el mismo día.

Con el fin de comprobar el estado real de los suministros y la evolución de sus precios ‘online’, la OCU está monitorizando un grupo de 25 productos de alimentación y droguería de venta en cuatro supermercados ‘online’ de seis capitales de provincia: Barcelona, Bilbao, Madrid, Murcia, Sevilla y Zaragoza.

“En definitiva, OCU no observa de momento situaciones significativas de desabastecimiento, ni de subidas significativas de precios en los productos básicos de alimentación y droguería de venta en grandes cadenas ‘online’. Esto no significa que no puedan darse en otro tipo de establecimientos comerciales”, ha subrayado la organización,

Por este motivo, la OCU ha pedido a los consumidores que denuncien eventuales subidas de precios, tanto en comercios ‘online’ como en comercios de calle (especialmente en las pequeñas localidades donde no haya opción a comprar en otro establecimiento) en un buzón específico para ello (controlprecios@ocu.org).

OCU trasladará al Ministerio de Consumo y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) este tipo de comportamientos para que se depuren las responsabilidades oportunas.