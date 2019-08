La granadina Marina Gea renueva con el Grupo Hafesa RACA

La granadina Marina Gea jugará un año más en Liga Femenina 2 con el Grupo Hafesa RACA Granada tras renovar su vinculación con el CD TEAR, renovación con la que el Club da por cerrada la plantilla nazarí.

En un comunicado de prensa, la entidad subraya que no ha sido una renovación fácil, no porque no hubiera interés por las dos partes de continuar, sino por la espera de resolver la situación académica de Gea, que tiene plaza para estudiar medicina en Córdoba pero espera que en las próximas adjudicaciones pueda entrar a estudiarla en Granada. C

Marina Gea apuesta por el baloncesto, por ser jugadora profesional sin dejar a un lado su formación académica, y continuará en las filas del equipo de su ciudad, del Grupo Hafesa RACA Granada.

Formada en el CP Agustinos, con el que compitió en Liga Nacional 1 desde que era cadete, el año pasado cuajó una gran temporada de debut en LF2, con 202 puntos, 21 asistencias y 38 recuperaciones en los 26 partidos disputados, siendo jugadora determinante para las rojillas en más de un encuentro. Ser una de las revelaciones de la competición le ha llevado a entrar en un grupo de jugadoras que serán seguidas por la FEB para su posible inclusión en la selección de su categoría.

Con la renovación de Marina Gea, el club da por cerrada la confección de una plantilla que contará con cuatro jugadoras de la provincia -la propia Marina Gea, Patri Fernández, Laura Arrojo y Carmen Mir- y que se ha renovado de manera considerable al firmar cinco nuevas jugadoras: Claudia Calvelo, Andrea Alcántara, Mamen Blanco, Carmen Mir y Ladondra Johnson.

“Afronto esta renovación con mucha ilusión y ganas de aportar al equipo lo mejor de mí en esta nueva temporada, con trabajo y esfuerzo. Estoy muy agradecida por la confianza y el apoyo recibido desde el año pasado. Tengo ganas de empezar a entrenar y disfrutar de la liga, con esfuerzo y constancia conseguiremos hacer una buena temporada”, ha afirmado Marina Gea.

Maribel Piñar, entrenadora del equipo, ha dicho por su parte que Marina Gea “tiene gran capacidad para jugar situaciones de uno contra uno a todo campo y en espacios reducidos, es muy buena defensora, intensa, valiente y con gran predisposición para trabajar y mejorar”.