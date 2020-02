La Granada vendida

Los últimos resultados municipales en la ciudad de Granada dieron a la derecha junto con la ultraderecha 14 concejales (PP 7. Cs 4 y Vox 3) uno más que a la izquierda 13 concejales (PSOE 10, Adelante Andalucía 3). Lógicamente la derecha se unió y arrebato la Alcaldía al partido más votado, el PSOE, que tenia 10 concejales. Hasta aquí todo es normalidad democrática, pero es desde este momento cuando se produce la venta de Granada. En este caso el vendedor es el PP de Madrid. Y lo vende a Cs, que compra. No sabemos cuánto entro en la operación, pero lo que está claro es que Luis Salvador es alcalde por este trato. El PP vende a Granada por Madrid a Cs.

Lo cierto es que el PP de Málaga ha jugado sus cartas y Sebastián Pérez comienza a quedar fuera de juego y Granada como siempre es lo que menos vale políticamente hablando. Después nos extrañamos de lo del Parque de las Ciencias o de la Escuela de la Salud Pública. Bueno, hay dos cosas que los malagueños y sevillanos no podrán quitarnos: la Alhambra y Sierra Nevada ¿O sí?

Pero esto no es la primera vez que pasa en Granada. En las primeras elecciones municipales democráticas después de la dictadura, allá por 1979, Granada ya fue vendida. En esta ocasión el PSA la vendió por Sevilla. La izquierda había ganado con holgura a la derecha de esa época la UCD que había sacado 11 concejales y los partidos de izquierdas 16 concejales, siendo el más votado el PSA. El candidato del Partido Socialista Andaluz, Arturo González Arcas quedo como Sebastián Pérez, vestido, pero sin novia. El PSOE se quedó con Granada y el PSA con Sevilla. La ruina del Partido Socialista Andaluz (PSA) se inició en Granada ¿Se iniciará la ruina del PP una vez más en Granada?

El desprecio y la poca consideración de los partidos políticos por la capital nazarí no son nuevos. No se nos respeta, no se nos considera ni presupuestariamente, ni ideológicamente. Somos una ciudad ensimismada con su pasado, que consiente todo, que aguanta todas las presiones de sus nobles, sus funcionarios y de sus políticos ¿Hasta cuándo y hasta cuánto?