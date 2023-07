La Junta inicia una campaña para controlar actuaciones ilegales en el Albayzín y la calle Elvira

La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía ha iniciado una campaña para combatir las actuaciones ilegales, especialmente en el rotulado, llevadas a cabo en inmuebles ubicados en zonas donde existen monumentos del barrio del Albayzín, especialmente en la zona de la calle Elvira.

En este barrio se ubican varios lugares de interés patrimonial declarados Bien de Interés Cultural (BIC) como son la propia Puerta de Elvira, los Baños árabes de Don Hernando de Zafra o la Iglesia de Santiago, entre otros. Por ello, han procedido contra los trabajos que se llevan a cabo sin autorización en los entornos de estos Bienes de Interés Cultural, que son los únicos en los que la Administración autonómica tiene competencias de conformidad con la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Se han iniciado los primeros expedientes sancionadores a los titulares de aquellos establecimientos que han llevado a cabo intervenciones sin contar con la preceptiva autorización administrativa de la delegación de Cultura. Las actuaciones ilegales consisten en la instalación de rótulos, paneles comerciales u otros elementos que no sólo no cuentan con la preceptiva autorización de la administración cultural, sino que además se han llevado a cabo sin respetar las determinaciones establecidas al respecto por el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín (PEPRI). Este instrumento de planeamiento de protección prohíbe los rótulos a fachada, admitiendo sólo los paralelos a fachada en la planta baja, los cuales habrán de estar realizados con letra suelta según modelos tradicionales existentes en el área del Plan y no superando los cuarenta centímetros de lado.

El impulso de esta lucha contra las actuaciones ilegales es también consecuencia de la petición de la asociación de vecinos del barrio del Albaicín, que alerta de la situación existente en que se encuentra la zona con la continua instalación de establecimientos que no respetan las normas de estética urbana regulada en el planeamiento de protección.

En los próximos meses la delegación de Turismo, Cultura y Deporte espera extender esta campaña al entorno de otros BIC de la ciudad, para controlar las condiciones estéticas de los establecimientos, especialmente de los más discordantes con las normas de protección del Conjunto Histórico recogidas en los planes especiales de protección.