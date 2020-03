La Junta asegura que no pueden tomar “decisiones caprichosas” sobre la ampliación del metro

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha defendido hoy en comisión parlamentaria que “no pueden tomar decisiones caprichosas” en relación a la ampliación del Metro de Granada y que por eso se está analizando la movilidad del área metropolitana para decidir, “en base a los datos y estudios técnicos”, cuál es la línea que puede contribuir más a mejorar los problemas de movilidad existentes.

Carazo ha explicado que una de las primeras decisiones que tomó fue abordar la redacción del Plan de Transporte Metropolitano y Movilidad de Granada, que se ha adjudicado hace sólo unas semanas y que estará terminado en un año. “Este Gobierno no quería perder el tiempo y como somos conscientes de la demanda que hay en Granada en torno a la ampliación del Metro, decidimos sacar a licitación ya el estudio informativo. Dicho y hecho”, ha remarcado. La elaboración del estudio informativo salió a licitación por 823.529 euros, “lo que demuestra que no se frena, porque no puede frenarse ante problemas de movilidad como los que tiene Granada”.

Las empresas tienen de plazo hasta el 2 de abril para presentar sus ofertas para la realización del estudio informativo, con un plazo de ejecución de diez meses una vez que se produzca la adjudicación. La consejera ha subrayado que hay que tomar decisiones “en base a la rentabilidad y a la movilidad” y que los presupuestos de las administraciones públicas “son limitados”. “Tenemos que cubrir muchas necesidades y circunstancias, y por ello hay que velar por ese dinero y emplearlo bien”, ha manifestado.

Para la consejera, el objetivo es “poner en marcha la mejor alternativa para la ampliación del metro de Granada, con un proyecto basado en informes técnicos y que permita desarrollar, con los mejores proyectos constructivos, un modo de transporte que es vital para toda el área metropolitana granadina”.

“A partir de ahí, sea cual sea la decisión que se tome, confiamos en que contribuirá a que, junto a otras medidas que estamos poniendo en marcha en materia de movilidad, centradas en el fomento del transporte público, lograremos paliar la situación tan crítica de movilidad que tiene Granada y, con ello, a reducir sus altos niveles de contaminación”, ha defendido ante los miembros de la Comisión de Fomento.