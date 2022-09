Juanma Moreno confía que la noche permita "avanzar" en el incendio

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mostrado su confianza en que en la próxima noche se pueda "avanzar" en las tareas que se desarrollan contra el incendio forestal de Los Guájares, activo desde el pasado jueves por la tarde, si el viento da "tregua", y mejoran las condiciones meteorológicas o aparece la lluvia, lo cual sería "absolutamente maravilloso", y ha recordado que los medios que va requiriendo el Plan Infoca para su control dependen de criterios técnicos.

A preguntas de los periodistas en la inauguración del curso escolar en Alhendín, en el área metropolitana de Granada, el presidente de la Junta, que tiene previsto trasladarse a la zona afectada por el fuego este lunes, ha advertido de que septiembre es el "peor mes" en esta materia, en tanto, en el final del verano, está la "masa forestal absolutamente seca", y "sin ninguna capacidad hídrica".

Además, ha indicado que la Unidad Militar de Emergencias "hace un gran servicio, pero no dispone de algo que es fundamental" en este momento en Los Guájares, como son los medios aéreos, que desde la dirección del dispositivo se le habrían "solicitado" en ese caso de haberse activado "al menos" el nivel 1 de emergencia, lo que no se ha hecho, en tanto no hay peligro para la población.

En este sentido, el Plan Infoca ha destinado "prácticamente" todos sus medios aéreos a este incendio de la provincia de Granada, ha indicado Moreno, que ha detallado que, en cuanto a los terrestres, se dispone de "todos los que ahora mismo son necesarios".

A la par, la Junta ha formulado un "preaviso" a las comunidades vecinas para el refuerzo de medios aéreos, una circunstancia en que, en anteriores ocasiones, "siempre han prestado" ayuda en lo "posible" regiones como Murcia o Castilla La Mancha, ha detallado el presidente, incidiendo en que estos son la "joya de la corona" de los dispositivos anti incendios forestales, y en la dificultad de su traslado por los riesgos que comportan para los territorios estar sin ellos en caso de emergencia pues tardan "varias horas en volver".

La superficie afectada en Los Guájares es de en torno a 4.000 hectáreas de terrenos cultivables, de matorral mediterráneo y de pinar, en 52 kilómetros de perímetro. "Los técnicos han sido muy optimistas", ha explicado el presidente, y "todas las noches" desde que se declarara el fuego, y con casi una veintena de medios aéreos, lo han tenido "casi controlado", si bien las ráfagas de aire superiores a hasta 50 kilómetros a la hora, que no han respondido a las propias previsiones meteorológicas, han hecho "muy difícil" llegar a estabilizarlo, junto con lo "escarpado" del lugar.

Por otra parte, el Plan Infoca ha detallado, en su cuenta de Twitter, consultada por Europa Press, pasado el mediodía de este lunes, los medios con los que trabaja en Los Guájares, 14 aéreos, y 13 terrestres, de ellos ocho autobomba, y cinco buldózer. Están sobre el terreno 200 bomberos forestales, diez técnicos de operaciones, y seis agentes de medio ambiente, entre otros profesionales.

Visita a Los Guájares

Moreno, ha adelantado que la Junta ayudará a las familias cuyas explotaciones agrarias se han visto afectadas por el incendio forestal de Los Guájares, activo desde el pasado jueves por la tarde, y ha indicado que el pronóstico de este fuego "muy complejo" es "favorable", aunque ha llamado a ser "muy prudentes" en tanto que su estabilización está condicionada por la evolución del viento y las condiciones meteorológicas en su conjunto.

En su visita al puesto de mando del Infoca, en Albuñuelas, en el Valle de Lecrín, comarca colindante a Los Guájares afectada por este incendio, Juanma Moreno, ha hecho estas declaraciones a los medios, mostrando su agradecimiento al Ministerio para la Transición Ecológica, que ha señalado que ha colaborado con el desplazamiento de tres medios aéreos anfibio, que trabajan con el Infoca, así como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.