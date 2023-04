Juan Prieto abandona la dirección de GranadaDigital

El director de GranadaDigital, Juan Prieto, ha comunicado a los responsables de la empresa propietaria del diario líder nativo digital de la provincia su decisión de abandonar el cargo de manera inmediata para “afrontar nuevos proyectos profesionales”, según ha explicado.

El periodista granadino llevaba desde marzo de 2021 como director de este medio de comunicación, en el que permanecía desde noviembre de 2016 como subdirector. En este periodo de tiempo, se han alcanzado los objetivos previstos, con un significativo aumento del número de lectores del periódico, que en este mes de abril va a superar, por primera vez en su historia, el millón de usuarios únicos al mes.

Juan Prieto ha querido mostrar su máximo agradecimiento a todos los que durante este tiempo “han trabajado a mi lado, compañeros y amigos, con un gran equipo de profesionales y, especialmente, a Manu Bayona por su plena confianza durante este tiempo en el que tantas cosas he aprendido y en el que me he sentido como en familia”.

Desde GranadaDigital queremos darle las gracias a Juan Prieto por su trabajo durante estos siete años y desearle la máxima suerte posible para sus próximos proyectos profesionales.