Juan Jesús Hernández publica 'Los descosidos de Dios', su nueva novela

El periodista granadino Juan Jesús Hernández ha publicado ya ‘Los descosidos de Dios‘, su nueva novela, que ha sido editada por Ediciones del Sur. La presentación tuvo lugar en el Cuarto Real de Santo Domingo, antiguo palacio almohade ubicado en la antigua Huerta Grande de Aimanxarra. En la mesa le acompañaron altas plumas del periodismo como son Esteban de las Heras, José Antonio Hernández y el poeta José María Cotarelo, que actuó a modo de presentador y moderador.

José Antonio Hernández señaló que “adentrarse en la novela ‘Los descosidos de Dios’, es un sobrecogedor viaje al pasado de la II República y la preguerra civil española y colarse por una rendija en la España más rural y negra de los años treinta". A lo largo de 19 capítulos, Juan Jesús Hernández desgrana una historia real sobre lo que aconteció a un labrador con tres hijos pequeños que una mañana de agosto fue a ver a su patrón para implorarle que le aplazara el pago de la renta de las tierras de las que comía su familia, esposa y tres hijos.

Un alegato contra la injusticia y la impunidad

La novela “describe con brillantez a los personajes de la época en una zona, el norte de la provincia de Granada, donde los perros se comían los trozos de pan al vuelo y la sociedad se dividía", puntualiza el autor, "entre los que mandaban y los que obedecían”. Hernández recalcó que esta crónica, 90 años después de los hechos, destapa la triste leyenda de un humilde labrador de El Valle de las Encinas que, tras ser tiroteado, fue trasladado agonizante a Granada y, tras morir en el hospital, lo enterraron en una fosa común. “Es también un alegato contra la injusticia y la impunidad”, añadió.

El periodista lamentó que “nunca en la familia se supo qué había sucedido con mi abuelo”. “Nunca nadie quiso aclararnos lo que sucedió”, y manifestó que en el libro “hay grajos malos fácilmente reconocibles. La reencarnación humana de alguno de esos grajos, es el asesino”.

El propio Juan Jesús Hernández reconoció que "este proyecto se amasó durante años y, aunque tuve la idea de dejarlo en varias ocasiones, al final, me convencí de que tenía que hacerlo por dos razones: una, dignificar la memoria de este hombre que sólo cometió un pecado en su vida, que fue el de nacer y vivir pobre. La otra razón, la obligación de sacarlo del olvido”. "Ese labrador era mi abuelo. También hacer justicia a la memoria de mi padre y sus hermanas que sufrieron esa infamia", comentó.

"No es un libro para ajustar cuentas"

El autor reconoció que esta historia está llena de dudas, de misterio, de preguntas sin respuestas. “Esta novela no nace del resentimiento, ni de la venganza. No es un libro para ajustar cuentas”, sostuvo el escritor. Juan Jesús Hernández añadió que el título de ‘Los descosidos de Dios’ nace al reparar que todos los personajes están marcados por la injusticia y un destino amargo porque las circunstancias sociales y políticas no reparte la misma suerte y oportunidades. “Muchos de ellos viven y mueren en circunstancias más difíciles que otros. Son como rotos en una sociedad donde ocurren cosas que causan sufrimiento y dolor”, dijo.

Juan Jesús destacó que en la novela se recrean personajes en la ficción que pueden generar empatía o desprecio en el lector, desde los que se mueven en el entorno de Juan, la fuerza de personajes femeninos como Laura –“el perfil perfecto de lo que puede ser un ‘descosido de Dios’, y los villanos, lacayos amparados por sus señores que ejercen su poder con tiranía y maldad”.

Hernández afirmó que ha escrito esta novela como una crónica periodística que tiene mucho de retrato social y humano con el deseo de que resulte amena y entretenida. “Creo que realmente en esta historia hay mucho de relato periodístico y que he querido que sea así. He tratado de que los personajes fuesen creíbles, aunque muchos no son reales”, concluyó. 'Los descosidos de Dios' ya se encuentra a la venta en la librería Pergamino, de Guadix, Picasso y Babel, de Granada, y en Amazon.