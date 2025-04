Marco Pérez: "La lucha contra la despoblación es un claro objetivo que nos marcamos para los Pueblos de Moclín"

El alcalde de Moclín, Marco Pérez, es el protagonista este sábado del serial de entrevistas del proyecto editorial ‘Nuevos líderes para nuevos territorios’ en el que se tratan las nuevas necesidades, retos y oportunidades de la provincia de Granada dando voz a los protagonistas de cada municipio. El regidor desgrana en esta entrevista en GranadaDigital los principales proyectos que se desarrollan en los Pueblos de Moclín, que comprenden los núcleos de población de Moclín, Puerto Lope, Olivares, Tiena, Tózar, Limones y Gumiel. Marco Pérez ha destacado que la “lucha contra la despoblación es un claro objetivo” que se marca su equipo de gobierno en los Pueblos de Moclín y ha detallado algunos proyectos que ya hay en marcha para potenciar el turismo como motor de desarrollo. También ha reivindicado a la Junta de Andalucía que se ponga en marcha esa Ley de ordenamiento urbanístico para que los municipios pequeños y medianos “puedan crecer y puedan urbanizar”. Además, ha desgranado los principales proyectos que hay en marcha en cada núcleo de población de los Pueblos de Motril y la necesidad de que se siga actuando en el castillo de Moclín, entre otros asuntos.

Pregunta (P). ¿Cómo está siendo su segunda etapa como alcalde de Moclín?

Respuesta (R): Está siendo una etapa apasionante. Vivimos una primera legislatura con una toma de contacto, con muchos proyectos que queríamos realizar por nuestro municipio, por los Pueblos de Moclín, y la verdad que esta segunda legislatura está sirviendo para afianzar y para poner en marcha muchos proyectos ambiciosos para nuestro pueblo y, por supuesto, para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas.

P. Y desde que es alcalde, ¿en qué diría que han cambiado los Pueblos de Moclín?

R: El equipo de gobierno, y yo mismo, intentamos hacerlo lo mejor que podemos y tenemos grandes proyectos en marcha que queremos desarrollar. Por ejemplo, hemos adquirido un centro de día que estamos pendientes de abrirlo en breve. Estamos construyendo una escuela infantil, con más de 500.000 euros. Estamos rehabilitando la antigua casa de los maestros con una inversión con fondos del Gobierno de España de más de 180.000 euros. Son breves cositas que, al final, están ejecutándose ahora en esta segunda legislatura y que, por supuesto, esperamos que puedan continuar en la siguiente legislatura y que pondremos en marcha para que los vecinos y vecinas puedan disfrutar de esos servicios.

P. Recientemente comenzó la construcción de esa primera guardería, ¿para cuándo está previsto que finalice y que supondrá para el municipio?

R: La verdad que es un reto apasionante. Desde el primer momento que el equipo de gobierno, y yo mismo, decidimos apostar por esta subvención y por este proyecto, entendemos que son proyectos de verdad que vienen a cambiar la vida de las familias, la vida de los niños y, por supuesto, la vida de los padres en los pueblos. Es un claro ejemplo de lucha contra la despoblación. Somos un municipio de 3.600 - 3.700 habitantes, dividido en siete núcleos de población, tanto Olivares, Tiena, Puerto Lope, Tózar, Limones, Gumiel y el propio Moclín.

Y al final, esta escuela infantil, con una inversión de 300.000 euros a través de la Junta de Andalucía, con fondos del Gobierno de España y de fondos europeos y más de 200.000 euros que el Ayuntamiento de los Pueblos de Moclín pone a pleno pulmón e invierte directamente, porque entendemos que la educación de nuestros niños y la conciliación familiar tienen que ser un eje prioritario y fundamental en la vida en el medio rural y que las familias del medio rural y de los pueblos de Moclín deben tener los mismos derechos y, sobre todo, en educación o sanidad que cualquier persona que viva en el área metropolitana o en la capital.

P. Y otro de esos proyectos es el nuevo centro de día de personas mayores que se está haciendo en Puerto Lope. ¿Cómo está avanzando?

R: Este centro de día estaba allí en un edificio que funcionó en su momento y que, de igual forma, desde el Ayuntamiento, como un claro ejemplo reivindicativo y para poder dar ese servicio a nuestras personas mayores y a los dependientes que tenemos en el municipio, decidimos apostar por este proyecto con la adquisición del centro y ahora, a través de la Universidad de Granada, de la Diputación Provincial y también, por supuesto, del Ayuntamiento, estamos llevando a cabo el papeleo necesario y la burocracia que, por desgracia, es más de la que esperábamos. Estamos en ello y lo esperamos también, más pronto que tarde, porque ya se han hecho varias obras de acondicionamiento y de mejora. Se está realizando el proyecto para presentarlo en la Junta de Andalucía para su puesta en marcha y esperamos que más pronto que tarde podamos seguir prestando este servicio, que también es otro de los ejes principales, junto con la educación, de mi legislatura y del proyecto del equipo que represento.

Por comentarte también y a colación de esto, la ayuda que prestamos a nuestros mayores. Son más de 1.400.000 euros los que se invierten en ayuda a domicilio en nuestro pueblo. Una ayuda a domicilio que gestionamos de forma directa y con personal propio del Ayuntamiento, a los mayores, a los dependientes de nuestros pueblos. Por lo tanto, en un medio rural en el que vivimos, donde la población tiene una edad avanzada, no puede ser de otra forma que desde la administración, en este caso desde el Ayuntamiento de Moclín, apostemos fuertemente por prestar este servicio. Y si es directo, mejor, para los usuarios y para las profesionales en este caso, que trabajan en nuestro municipio. Esto contribuye a fijar población en los pueblos de Moclín y en el medio rural.

P. Y a corto plazo, ¿qué otros proyectos tienen previstos?

R: Espero sacarlo en este año, o sea, estoy convencido de que tiene que salir este año este centro de día, la escuela infantil y tenemos también un eco-convento, que es un antiguo convento que está en Olivares y que estamos convirtiendo en un centro de interpretación comarcal a través de la Asociación Fortaleza Poniente, una asociación de municipios del entorno de los montes occidentales, del Poniente Granadino, que al final también entiendo que debemos unirnos para hacer esa fuerza y poder compartir estos proyectos.

También, a lo largo de este año, se va a poner en marcha ese centro de visitantes en Moclín, esa antigua casa de los maestros, que lleva en desuso muchísimos años. Vuelvo a lo mismo y es que este equipo de gobierno ha decidido apostar de forma decidida por la rehabilitación de esto, y gracias a los fondos del actual Gobierno de España, se está actuando aquí. Ahora vamos a empezar una segunda fase, y esperamos tenerlo abierto muy pronto, y que sea un centro de referencia, de recepción de visitantes, que son muchísimos los que nos visitan cada semana y, sobre todo, cada fin de semana.

Y luego, entre otras cosas, tenemos otros muchísimos proyectos entre pistas deportivas y caminos que se van a ejecutar muy pronto.

P. Y en concreto para los anejos de Tiena, Olivares, Puerto Lope, Tózar, Limones y Gumiel, ¿qué proyectos hay previstos?

R: Todos estos proyectos que te he comentado, cada uno se va a realizar en un pueblo, o sea, no todos son en Moclín pueblo. Somos un municipio de 3.600 - 3.700 habitantes: en Moclín hay 300 habitantes, en Puerto Lope hay unos 1.000, en Tiena unos 1.000, en Olivares unos 1.000, en Tózar unos 300, en Limones unos 100 y en Gumiel unos 50. Entonces, por ejemplo, el eco-convento se va a realizar en Olivares, la escuela infantil se va a realizar en Tiena, el centro de día se va a realizar en Puerto Lope y en Tózar vamos a poder continuar este año los campos de voluntariado a través del Instituto Andaluz de la Juventud, donde se está interviniendo e investigando en un conjunto arqueológico que cuenta con una necrópolis mozárabe maravillosa y también cuenta con uno de los únicos poblados mozárabes de Andalucía.

En Limones hemos realizado la mejora de una pista polideportiva que estaba bastante deteriorada y la vamos a inaugurar ahora dentro de poco. Hemos hecho también un centro de usos múltiples para que las vecinas y vecinos de Limones puedan disfrutarlo. En Gumiel también seguimos mejorando las calles, las pistas de petanca. Es decir, que, al final, tenemos proyectos para cada uno de nuestros pueblos, como no puede ser de otra manera. Nos toca a los gestores y a los políticos repartir de la mejor forma posible o que entendemos según las demandas vecinales, y en ello estamos.

Entre otras cosas, tenemos también casi un millón de euros, unos 800.000 euros, en el PFEA, el Plan de Fomento de Empleo Agrario, donde mejoramos las calles, el ciclo integral del agua, el abastecimiento, el tema de la recogida de pluviales... En definitiva, proyectos muy ambiciosos para ser un municipio pequeño, con un presupuesto de en torno a cinco millones y medio de euros. Cuando realmente se cree en el pueblo y se cree que debemos de tener los mismos derechos y las mismas oportunidades que la gente que pueda vivir en un municipio más grande. Creo que estos proyectos van a salir adelante más pronto que tarde y creo que, al final, los vecinos y vecinas son conocedores de ello y van a poder disfrutarlo.

P. Precisamente vamos a escuchar ahora dos preguntas que quieren hacerle dos vecinos del municipio de Moclín:

(Audio) Mari Carmen, presidenta del AMPA de Olivares: ¿Qué mejoras se van a realizar en las instalaciones deportivas y en las pistas del colegio principalmente?

R: Tenemos tres AMPA: la de Puerto Lope, la de Tiena y en este caso, la de Olivares. A colación de lo que comenta, tenemos previsto realizar unas inversiones, más pronto que tarde, para la mejora de toda la pista polideportiva de este colegio de Olivares. Y también seguiremos trabajando en el convento, en la zona aledaña. Hemos realizado un parque fantástico en Olivares y como he comentado, al final, la educación entendemos que es básica, por supuesto, también el ocio de los niños y de los jóvenes del municipio y, por eso, esta inversión en esta pista polideportiva que se encuentra en el colegio.

También para los niños y para la conciliación familiar, hemos implantado desde esta legislatura aula matinal y aulas de espera tanto en el colegio de Tiena como en el de Olivares, porque en Puerto Lope ya existían. Las hemos implantado a través de subvenciones de la Diputación, de la Junta y también con fondos propios del Ayuntamiento, porque entendemos que es básico la conciliación familiar y que los niños y jóvenes del municipio tengan unas buenas instalaciones deportivas y unas buenas instalaciones escolares. Además, también se va a hacer en Moclín una mejora de la pista polideportiva y en Puerto Lope se va a mejorar también el acceso a la pista polideportiva en el colegio, habiendo ya realizado lo que te he comentado antes de Limones y una nueva pista de tenis en Puerto Lope.

P. Vamos a escuchar otra pregunta de una vecina:

(Audio) Isabel, miembro de la Asociación de Mujeres de Moclín: ¿Qué planes tiene el Ayuntamiento para evitar la despoblación? Pienso que habría que hacer viviendas de protección oficial para que los jóvenes no se fueran de los pueblos.

R: La lucha contra la despoblación es uno de los claros objetivos que nos marcamos desde el equipo de gobierno y desde la alcaldía que represento. Todas las medidas vienen a luchar de forma incisiva contra la despoblación. Por supuesto, también estamos apostando mucho por los proyectos turísticos. Tenemos una ruta del Gollizno maravillosa, que si no, ahora después tendremos oportunidad de hablar más de los proyectos turísticos. Pero por responderte un poco a lo que comenta, es verdad, y desde aquí me gustaría hacer un llamamiento a las administraciones supramunicipales, en este caso a la Junta de Andalucía, que creo que es la encargada de poner en marcha esa Ley de ordenamiento del territorio y de ordenamiento urbanístico para que, por favor, dejen crecer a los municipios pequeños y medianos, dejen crecer a los núcleos de población, a esos pueblos, que podamos urbanizar y que la burocracia no nos coma a la hora de poder autorizar a los vecinos y vecinas a urbanizar una zona o a poder crear una vivienda. Es una de las reivindicaciones que es verdad que llevo más en defensa, pero que me cuesta más porque se nos escapa de las manos.

Al final, las administraciones locales tenemos las competencias que tenemos, llegamos hasta donde llegamos y sí que, en este caso, me corresponde pedirle a la Junta de Andalucía que ojalá flexibilice mucho más la normativa urbanística para que los vecinos puedan apostar por venirse a los pueblos, porque me parece totalmente descabellado y creo que la lucha contra la despoblación hay que creérsela y, por supuesto, que yo me la creo y en mi equipo también, pero creo que ciertos entes no se la creen cuando siguen dejando avanzar y siguen dejando crecer a las capitales, a los grandes municipios, al área metropolitana, la urbe y, por ejemplo, para un núcleo de población donde el principal sector económico y social es la agricultura o el turismo, en este caso, que estamos intentando potenciarlo, pero sobre todo la agricultura, no dejan a los vecinos y vecinas que puedan crear esa casa, que puedan crear ese factor diferencial con una casa o con una vivienda a la afueras o alrededor del pueblo y que los pueblos sigan creciendo para poder tener esa calidad de vida y, como digo, ese factor diferencial a vivir en la capital.

Por lo tanto, en primer lugar, para la lucha contra la despoblación, por nuestra parte, dotar de los mismos servicios que las grandes ciudades o las áreas metropolitanas, pero, en segundo lugar, esa reivindicación clara a la Junta de Andalucía en la normativa urbanística para que puedan ser flexible y para que nuestros vecinos puedan construir de forma libre en el medio rural.

P. ¿Qué otras necesidades cree que tiene Moclín y en las que tiene que trabajar como alcalde para mejorar?

R: Estamos trabajando, como digo, de forma incisiva en muchísimos proyectos. Este de la vivienda es un proyecto clave y sí que corresponde a quien corresponde y deben de tenerlo en cuenta para que los municipios y los pequeños pueblos podamos avanzar.

La lucha contra el cambio climático debe ser una bandera que llevemos también los medios rurales. En este caso, los Pueblos de Moclín, y por eso también hemos hecho una inversión de 190.000 euros en la instalación de placas solares, de energías renovables, en uno de los pozos, de los bombeos que tenemos, en Tinala Alta, que suministra de agua a algunos de nuestros núcleos de población. Por lo tanto, eso va a contribuir a que con energías renovables vamos a poder producir esta energía de bombeo y, por lo tanto, vamos a consumir muchísimo menos energía eléctrica producida por otras fuentes no renovables. Hemos instalado también placas solares para que nuestro colegio de Puerto Lope sea 100 % eficiente con energías renovables. Queremos ampliar la instalación de estas placas para que sea 100 %. Vamos a instalar también placas en el colegio de Tiena para que también pueda ser 100 % funcional con energías renovables. Se van a instalar también electrolineras, como se llaman ahora, cargadores para los coches eléctricos.

También, otra de las medidas que tenemos y que quiero aprovechar para reivindicar es que las grandes ciudades no pongan escollos con respecto al cambio climático. Como saben, estamos en Granada y saben que el Ayuntamiento está poniendo algún tipo de normativa para que la gente de los pueblos no pueda acceder a Granada con vehículos que emiten, pero ellos sí que podrían moverse por Granada capital, pero, sin embargo, una persona de los pueblos no podría moverse. Por lo tanto, esto sí que creo que hay que ir en la lucha contra el cambio climático. Hay que ser firmes con esto, pero sí que creo que tenemos que tener la igualdad de condiciones la gente de la capital con la gente de los pueblos, porque quizás a nosotros también se nos podría ocurrir poner un impuesto por poder respirar aire puro a todos aquellos que vengan de Granada a los pueblos y no es así. Por lo tanto, creo que la libertad de movimiento debe estar garantizada, por supuesto, en la lucha contra el cambio climático, pero no una persona con el mismo vehículo en Granada pueda moverse y una persona que viva en los Pueblos de Moclín no pueda moverse en Granada. Siendo de esta forma, nosotros también en el próximo pleno, y a colación de esto, vamos a hacer una modificación en la ordenanza y vamos a bonificar al 75% la tasa, el impuesto a los vehículos de cero emisiones y a los vehículos eco. Al final, entendemos que estos vehículos tienen que pagar menos, porque contaminan menos. También a los vehículos de más de 25 años vamos a bonificarles, porque entendemos que deben quedarse en los pueblos y que estas personas no deben apuntar estos vehículos en Granada, porque la normativa del ayuntamiento así lo diga, promoviendo de forma clara la lucha de clases y yendo en contra totalmente de las medidas que se están tomando contra la despoblación.

P. Moclín se ha dado a conocer a través de un programa de la BBC que se emite en 100 países para el que se ha reformado una vivienda en el pueblo para mostrar cómo se vive en el medio rural, ¿qué ha supuesto esto para el municipio?

R: Ha sido un revulsivo muy importante. Moclín cuenta con varios núcleos de habitantes de fuera, de Gran Bretaña, de Reino Unido, de Alemania, de Suiza, de diferentes partes… Y es verdad que esto ha sido algo muy bonito. En primer lugar, creo que ha sido un proyecto espectacular por parte de la televisión británica BBC. Son cuatro millones de espectadores los que están viendo cada capítulo en Gran Bretaña, son muchísimas las personas que se acercan a Moclín a visitar nuestro castillo, nuestro pueblo en general, nuestro entorno, la ruta del Gollizno, nuestro Santuario del Cristo del Paño… Y como digo, este revulsivo con Amanda y con Alan, ‘Spanish Job’, que se llama el programa, pues la verdad que estamos muy contentos y tenemos los brazos abiertos a que vengan, a que sigan apostando por quedarse en los Pueblos de Moclín, que sigan apostando por rehabilitar esas viviendas vacías y que puedan quedarse aquí. Nuestro objetivo principal sería que se viniesen de forma permanente. Tampoco queremos que vengan, se compren las viviendas y se pueda especular con ellas, sino todo lo contrario. Los brazos abiertos y tendidos a que toda la población venga, que se quede en nuestros pueblos, que se quede en Moclín, en los diferentes núcleos y podamos seguir aumentando población y enriqueciéndonos, al final, de la cultura, porque al final son personas que apuestan por nuestros núcleos y que crean empresas, que crean casas rurales, alojamientos y empresas también turísticas, por lo tanto, con los brazos abiertos y muy contentos de este programa.

P. A nivel cultural, destaca en Moclín la romería del Cristo del Paño, que sirvió de inspiración a su Federico García Lorca para su obra de teatro Yerma, y que atrae cada año a miles de devotos cada octubre.

R: La llevamos por bandera. Como he dicho antes, nuestro castillo de Moclín, que aprovecho también para reivindicar a la Junta de Andalucía que siga actuando en él, porque han actuado hace poquito con una intervención arqueológica, pero quiero reivindicar que se invierta en el castillo de Moclín, que se invierta de verdad y de forma decidida para su puesta en valor, para que, en primer lugar, los vecinos de los Pueblos de Moclín tengan el castillo que se merecen. Y en segundo lugar, para que la gente de la provincia, de Andalucía, de España o de donde vengan puedan conocer bien el castillo de Moclín. Y, por supuesto, a sus pies tenemos el santuario del Cristo del Paño, que tiene esa romería importantísima, declarada Bien de Interés Turístico Andaluz. Es la tercera romería más importante de Andalucía, tras la de la Virgen del Rocío y la Virgen de la Cabeza. Cada 5 de octubre pasamos de ser un núcleo de población, Moclín pueblo, de 300 habitantes, a encontrarnos allí más de 10.000 personas. Por lo tanto, es un día festivo, un día lúdico, y también de fervor y de devoción hacia el Cristo del Paño. Es un día espectacular que, desde el Ayuntamiento, queremos seguir promoviendo y fomentando este turismo religioso, pero también, por supuesto, el turismo lúdico, el turismo de naturaleza y el turismo histórico, por todo lo que conlleva Moclín.

P. ¿Qué otras tradiciones, actividades culturales y turísticas destacan también en Moclín?

R: Nos encanta ser ese eje histórico y patrimonial de la provincia de Granada, porque aunque para mucha gente pueda ser un desconocido, estoy convencido de que cada vez menos. Estamos a tan solo 30 minutos de Granada, por lo tanto, estamos supercerquita y tenemos ese castillo magnífico, el magnífico Santuario del Cristo del Paño, esa necrópolis mozárabe, el conjunto arqueológico de Tózar, la ruta del Gollizno, que es espectacular, una ruta de 8 kilómetros para todas las familias, que transcurre por la senda del río Velillos, que ahora te puedo asegurar que está precioso, con esta primavera y estas aguas que nos han caído. Vemos Sierra Nevada de fondo y vemos también coronado por el castillo de Moclín. Por eso, esa ruta circular entre pasarelas y puentes colgantes es una ruta maravillosa que pueden visitar.

También tenemos la Cueva de Malalmuerzo, junto con la pintura rupestre, y luego, para los más atrevidos, tenemos dos vías ferratas. Una de ellas fue la primera vía ferrata para niños. Cuenta con las guías de seguridad un poco más cerca. Casi todos los fines de semana y, me atrevo a decir, entre semana también hay está muchísimos visitantes y gente del municipio realizando esta vía ferrata.

Y también quiero destacar que vamos a participar ahora con la Asociación Española de Municipios del Camino Mozárabe, porque somos el único municipio del Poniente granadino por donde transcurre el Camino Mozárabe. A través del GDR del Poniente granadino se han hecho varias inversiones y hay personas que, diariamente, aunque parezca sorprendente, vienen haciendo el Camino Mozárabe de Santiago. Diariamente estamos recibiendo esa afluencia turística de estos peregrinos que se dirigen hacia Santiago. Ahora también, en las próximas semanas, vamos a poder estar en el propio Santiago de Compostela haciendo unas ponencias sobre el Camino Mozárabe, o sea, que estamos muy contentos y querría también destacar que poco a poco con ese turismo de senderismo, turismo de naturaleza y paisajístico somos, creo, un referente en la provincia de Granada.

P. Además de esta ruta del Gollizno, ¿qué otras rutas hay destacadas en el municipio?

R: Desde la misma ruta del Gollizno podemos acceder a las trincheras de Tózar, que ahora también aprovecho para invitar a todos, justo este fin de semana, tenemos la Jornada de Memoria Histórica y Democrática de los Pueblos de Moclín. El sábado vamos a realizar esta variante que me comentan, esta variante desde Olivares hasta Tózar, por la ruta de las trincheras, por la ruta del maquis, donde los maquis, en el tiempo de la guerra civil y de la posguerra tenían que huir y que estar escondiéndose. Así que esta es una ruta también fantástica que aprovecho para invitar a todos y, por supuesto, que visiten el patrimonio en torno a la memoria histórica. Ese patrimonio bélico que, por desgracia, por nuestra historia, nos ha dejado y que esperemos que no vuelva a ocurrir nada y, por supuesto, que desde el Ayuntamiento de los Pueblos de Moclín lo ponemos en valor y queremos seguir reivindicando la verdad, la justicia y la reparación. Por eso vamos a hacer ahora un documental sobre las mujeres represaliadas en los Pueblos de Moclín y en la provincia de Granada durante la posguerra y, sobre todo, el resto de trincheras, tanto de un bando como de otro que tenemos allí y que, al final, también hay muchísimos apasionados de nuestra historia y están, por supuesto, invitados a venir.

Y ahora también, como novedad, aprovecho para contarte que el día 31 de mayo, un grupo de vecinos de la Asociación Cultural de Moclín van a crear junto con el Ayuntamiento unas primeras jornadas medievales de las tradicionales fiestas que hay en otros pueblos de Granada y que se denominan ‘Moros y cristianos’. Estamos muy ilusionados. Aprovecho para agradecer a la Asociación Cultural y, por supuesto, a todas las asociaciones de mujeres del municipio, a todas las AMPA, a las asociaciones de jóvenes, a las asociaciones deportivas, a las asociaciones de vecinos, a las asociaciones de pensionistas, porque la verdad que son un eje y un motor social para nuestros pueblos vital y fundamental. Y estoy convencido que tanto el Ayuntamiento como las asociaciones debemos de ir de la mano porque, al final, ambos tenemos el mismo objetivo que es mejorar los Pueblos de Moclín.

Ese día 31 de mayo tenemos esta fiesta que aprovechamos también para invitar a todo el mundo. Esta fiesta de ‘Moros y cristianos’ que contará con pasacalles, ponencias, bailes, danza, música, gastronomía. Así que será una jornada espectacular que vamos a poder disfrutar el 31 de mayo.

P. Ha comentado ya a lo largo de la entrevista alguna de las ventajas de vivir en Moclín, ¿pero cuáles diría, por resumir, que son esas ventajas?

R: Creo que hay una ventaja muy clara y fundamental, que contamos nosotros con ella y que seguramente no cuente ningún municipio de la provincia de Granada y es que somos un medio totalmente rural, un medio totalmente rodeado de naturaleza, rodeado de paisajes espectaculares, rodeado de una historia y un patrimonio, sinceramente, abrumador, como casi ningún otro municipio de la provincia tiene. Y la ventaja es que estamos a tan solo 25-30 minutos de Granada y que, gracias al Gobierno de España, aprovecho también para agradecer, nos está acercando cada vez más con esa autovía GR-43, la autovía de Córdoba a Badajoz, que ahora mismo llega hasta el pueblo vecino de Pinos Puente, pero que conecta maravillosamente con nuestros núcleos: con Olivares, con Tiena, con Puerto Lope, con Moclín y con Tózar. Estoy convencido también que, próximamente, esta autovía va a llegar hasta el núcleo de Puerto Lope, acercándonos todavía más a Granada. Estas creo que son las medidas que se deben tomar desde la administración supramunicipal, desde el Gobierno de España, la Junta, la Diputación o sea quien sea. Como he comentado antes, que no sea alejar al medio rural, a los núcleos de población, ponerle zancadillas, ponerle palos en la rueda, sino todo lo contrario, que sea acercar al medio rural, a la provincia, para que cada vecino pueda trabajar donde quiera trabajar, porque, por suerte, cada vez los jóvenes están más formados y pueden trabajar en la capital, en cualquier trabajo que no sea agrícola, que también, pero que puedan trabajar donde quieran y puedan decidir vivir en el medio rural, rodeados de naturaleza, de olivar, de historia, de paisaje en un entorno increíble que tiene nuestra provincia y, por supuesto, los Pueblos de Moclín.

P. Por último, imagino que son muchos los rincones importantes o bonitos que tienen los Pueblos de Moclín, pero si tuviera que elegir uno, ¿cuál diría?

R: La verdad que me pone en un aprieto como alcalde de los siete núcleos de población. Sinceramente, y los vecinos y las vecinas lo saben, soy un enamorado de mi municipio, paso allí todos los días entre semana y casi todos los fines de semana y hago vida muy activa, aparte de por mi cargo político porque me gusta. Yo hago la ruta del Gollizno por placer y te puedo asegurar que es maravillosa. Algún domingo que puedo también subo al Santuario del Cristo del Paño a pasar un momento allí en silencio, un momento en tranquilidad, viendo las faldas de nuestro magnífico castillo, viendo también esa mirada del Cristo del Paño, por supuesto. También, aprovecho para decirlo, que disfruten de nuestros bares, que disfruten de nuestros restaurantes, de nuestras tabernas, de esas cervecitas en la tranquilidad que tienen nuestro pueblo. Así que esos rincones también son maravillosos y, por supuesto, también, como digo, por la senda del río Velillos, en Olivares. Cualquiera de los rincones de nuestro pueblo tiene un encanto especial, desde Limones, Gumiel, Moclín, Puerto Lope, Tózar, Tiena a Olivares. Todos tienen un encanto natural y paisajístico y, por supuesto también, y no lo digo yo, lo dicen todos los visitantes que tenemos, la gente de los Pueblos de Moclín es una gente llana, humilde, agricultora, trabajadora y una gente, de verdad, obrera, que creo que valora lo que ha conseguido que podamos tener la sociedad que tenemos hoy día y los derechos y privilegios que tanto han costado poder conseguir. Así que yo me quedaría, si me preguntan, con la gente, con mis vecinos y con una cervecita viendo los paisajes de nuestra ruta del Gollizno.