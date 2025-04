Los productos de Mercadona que recomienda una farmacéutica por menos de 6 euros

Mercadona se ha convertido en uno de los supermercados favoritos de los españoles, no solo por sus precios competitivos, sino también por la calidad de muchos de sus productos, especialmente en la sección de perfumería y cuidado personal. Es por este motivo por el que cada vez más expertos recomiendan artículos de la cadena valenciana, y en esta ocasión ha sido una farmacéutica quien ha querido compartir sus favoritos.

Inés Nieto, una farmacéutica interesada en el skincare y la divulgación por Tiktok sobre el tema, ha revelado cuáles son, según su criterio profesional, los tres productos imprescindibles de Mercadona que no pueden faltar en tu rutina diaria. Además, la influencer ha tenido que aclarar que no se basa en ninguna acción publicitaria ni recibe pagos por esta clase de contenidos.

Discos impregnados ácido salicílico de Deliplus

El primero de los productos que recomienda son los discos exfoliantes de la reconocida marca Deliplus, disponibles en Mercadona. Estos discos están formulados para ofrecer una suave pero eficaz acción exfoliante, ayudando a renovar la piel y mantener los poros limpios. Según la farmacéutica, son especialmente recomendables "para personas con piel grasa o con tendencia acneica".

Una de las grandes ventajas que destaca es su versatilidad: no solo pueden usarse en el rostro, sino también en otras zonas del cuerpo donde suele aparecer acné, como la espalda o incluso los glúteos. Su formato en discos los hace muy cómodos de aplicar y perfectos para incluir en la rutina diaria de cuidado, especialmente tras la ducha o antes de dormir. Además, su precio asequible de 4 euros por 50 unidades y la facilidad para encontrarlos en cualquier Mercadona los convierte en una opción accesible para todos los bolsillos.

Sérum de ácido hialurónico y ceramidas

También de la línea Deliplus, otro producto que destaca esta farmacéutica es el sérum hidratante formulado con ácido hialurónico, ceramidas y retinol. Este sérum está diseñado para hidratar en profundidad, reforzar la barrera cutánea y aportar suavidad y elasticidad a la piel. Mercadona lo presenta como un producto apto tanto para el día como para la noche, pero la experta advierte que "al contener retinol, lo más recomendable sería utilizarlo únicamente en la rutina nocturna".

No obstante, también matiza que en la lista de ingredientes, el retinol aparece en una posición muy baja, lo que indica que su concentración es mínima. Esto significa que no debería causar irritación ni efectos adversos, incluso si se usa durante el día. Aun así, insiste en la importancia de aplicar siempre un protector solar si se incluye este sérum en la rutina matutina, ya que el retinol, aunque sea en bajas dosis, puede hacer que la piel sea más sensible a la radiación solar. Por su combinación de activos y su buena relación calidad-precio de 5,50 euros, se trata de un producto ideal para quienes buscan un sérum multifunción sin gastar demasiado.

Contorno de ojos Men Care Regen Skin

Sus recomendaciones terminan con otro producto de la misma línea cosmética de Deliplus: un contorno de ojos que destaca por su combinación de activos enfocados en reducir las bolsas, las ojeras y los signos de envejecimiento. Este producto contiene cafeína, conocida por su acción antiinflamatoria y descongestionante, ideal para combatir la hinchazón en la zona del contorno ocular. Además, incorpora una pequeña concentración de Argireline, un péptido que actúa para ayudar a suavizar las arrugas en la expresión.

La farmacéutica también destaca la presencia de niacinamida, un activo muy valorado por su efecto despigmentante y su capacidad para reforzar la barrera cutánea, y de bakuchiol, un ingrediente natural considerado la alternativa vegetal al retinol, que contribuye a mejorar la firmeza y textura de la piel sin provocar irritaciones. Por su fórmula equilibrada y su precio asequible de 5 euros, este contorno se convierte en una opción muy completa y accesible para cuidar una de las zonas más delicadas del rostro. Además, en los comentarios, advierte que aunque se publicite como para hombres "es puro marketing" y podría usarse sin ningún problema por cualquiera.